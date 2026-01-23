Kiderült, mi lehet Amerika legnagyobb követelése Grönlandon, Trump már meg is szólalt az alkuról

A lap az ügyhöz közel álló forrásokból szerzett információk alapján azt írja, hogy az amerikaiak át akarják írni a Grönlandra vonatkozó megállapodás részleteit. Ennek egyik kulcseleme a katonai jelenlét korlátozása, amelyet el akarnak törölni. Dánia és az Egyesült Államok még 1951-ben írt alá megállapodást a sziget katonai használatával kapcsolatban, 2004-ben a szerződésen némiképp módosítottak. Korábban az állt ezekben, hogy Washingtonnak konzultálnia kell a dánokkal és Grönlanddal is, mielőtt „bármilyen jelentős változtatást” hajtana végre a szigeten létesített katonai bázisain.

Szeretnék, ha a jövőben ezek az akadályok elhárulnának a lépéseket megelőzően.

Donald Trump nyilatkozott, miután leszállt az elnöki gépről, hogy lényegében „azt csinál a grönlandi megállapodással, amit csak akar”. A helyzet érdekes kettősséget hozott létre: Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen ugyanis azt állítja, fogalma sincs miről szól a megállapodás. Hozzáfűzte, hogy a sziget jövőjével kapcsolatban kizárólag Grönlandnak és Dániának van joga dönteni, a NATO főtitkárának nincs. Azt is kiemelte, hogy Trump korábbi kijelentései elfogadhatatlanok a szigetlakók számára, ugyanakkor mindent megtesznek a konstruktív együttműködés érdekében.

Sajtóértesülések szerint a körvonalazódó megállapodás értelmében Koppenhága megtarthatja a felügyeletét Grönland felett. Ugyanakkor az Egyesült Államok szabadabb kezet kap, így Trump rakétavédelmi rendszereket tehet majd a szigetre, ami

kulcsfontosságú az Aranykupola védelmi rendszer működéséhez.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök kifejezte támogatását az elképzeléssel kapcsolatban.

