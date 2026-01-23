Kimondta a volt CIA-ügynök, hogyan lehet végleg elsöpörni Putyint

A Nyugat legnagyobb stratégiai tévedése az, hogy túlértékeli Oroszország erejét, miközben egy titkosszolgálati logikára épülő, belülről bomlasztó, megfélemlítésre és atomfenyegetésre építő hatalommal áll szemben, amely katonailag jóval gyengébb, mint amilyennek láttatja magát. Vlagyimir Putyin elnök a fenyegetés és a blöff eszközeivel éri el, hogy ellenfelei meghátráljanak, ez vezetett az ukrajnai háború kezdeti nyugati tétovaságához is, holott három év alatt „néhány kilométernél többet nem tudtak elfoglalni”, súlyos emberveszteségek árán. Az orosz rezsim viszont könnyen legyőzhető – mondta el John Sipher volt CIA-fedett tiszt.

Oroszország legnagyobb stratégiai sikere nem katonai, hanem pszichológiai: „a legnagyobb győzelmük az, hogy a Nyugat túlértékeli őket” – állította John Sipher volt CIA-tiszt a L’Expressnek adott interjújában.

Hangsúlyozta, hogy egy „Portugália méretű gazdasággal rendelkező ország” globális kémhálózata önmagában jelzi, hogy Moszkva első számú fegyvere nem a hadsereg, hanem a titkosszolgálat.

Utóbbi logikája pedig száz éve változatlan:

a rendszerbiztonság fontosabb, mint a nemzetbiztonság, a fő eszköz pedig a szubverzió, a dezinformáció és a megfélemlítés.

Úgy fogalmazott, hogy „Oroszország egy kémállam”, amelyet egy volt KGB-tiszt irányít, és ahol „a külpolitika valójában KGB-politika”: a katonai és diplomáciai eszközöknél is erősebbek a titkosszolgálatok.

Szerinte mivel nem elég erősek a nyílt konfrontációhoz, belülről próbálják bomlasztani ellenfeleiket, miközben „fenyegetnek, blöffölnek és atommal zsarolnak”, mert pontosan tudják, hogy a Nyugat mindenáron el akarja kerülni az eszkalációt.

Sipher úgy látja, ez vezetett ahhoz a hibás logikához, hogy a Nyugat újra és újra meghátrál:

Putyin fenyeget, mi engedünk, ő kap valamit, majd megismétli.

Garri Kaszparov gondolatát idézve úgy írta le ezt a dinamikát, hogy Putyin üzenete valójában az: „tudod, hogy megállíthatnál, én is tudom, hogy megállíthatnál, de nem teszed – ezért folytatom, amíg nem állítasz meg, és ha megpróbálod, akár atomfegyverrel is fenyegetlek”.

Az ukrajnai háborút szerinte épp a Nyugat túlzott félelme és Oroszország túlértékelése torzította el: 2022-ben azért haboztak segíteni Kijevnek, mert azt hitték, „egy hatalmas hadsereg és egy óriási titkosszolgálat” napok alatt elsöpri Ukrajnát.

Ezzel szemben három év után „néhány kilométernél többet nem tudtak elfoglalni”, miközben nyugati becslések szerint közel egymillió katonát veszítettek – ami szerinte „történelmi vereség”.

A volt ügynök külön bírálta a jelenlegi amerikai politikát is, mondván, „szégyenletes és megdöbbentő”, hogy Washingtonban olyan elnök van, aki azt hiszi, „barátkozni lehet Putyinnal”, miközben

az orosz gazdaság kicsi, Putyin pedig soha nem fogja szeretni a Nyugatot – legfeljebb mosolyog, de gyűlöl minket.

A legfontosabb tanulság szerinte az, hogy a Nyugat legjobb válasza nem a visszafogottság, hanem Ukrajna következetes katonai és hírszerzési támogatása, mert „Putyint ott lehet a leginkább megsebezni”, és csak ebből érti meg, hogy Európa és az Egyesült Államok valóban készek megvédeni magukat.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images