Kimondta a volt CIA-ügynök, hogyan lehet végleg elsöpörni Putyint

Oroszország legnagyobb stratégiai sikere nem katonai, hanem pszichológiai: „a legnagyobb győzelmük az, hogy a Nyugat túlértékeli őket” – állította John Sipher volt CIA-tiszt a L’Expressnek adott interjújában.
Hangsúlyozta, hogy egy „Portugália méretű gazdasággal rendelkező ország” globális kémhálózata önmagában jelzi, hogy Moszkva első számú fegyvere nem a hadsereg, hanem a titkosszolgálat.
Utóbbi logikája pedig száz éve változatlan:
a rendszerbiztonság fontosabb, mint a nemzetbiztonság, a fő eszköz pedig a szubverzió, a dezinformáció és a megfélemlítés.
Úgy fogalmazott, hogy „Oroszország egy kémállam”, amelyet egy volt KGB-tiszt irányít, és ahol „a külpolitika valójában KGB-politika”: a katonai és diplomáciai eszközöknél is erősebbek a titkosszolgálatok.
Szerinte mivel nem elég erősek a nyílt konfrontációhoz, belülről próbálják bomlasztani ellenfeleiket, miközben „fenyegetnek, blöffölnek és atommal zsarolnak”, mert pontosan tudják, hogy a Nyugat mindenáron el akarja kerülni az eszkalációt.
Sipher úgy látja, ez vezetett ahhoz a hibás logikához, hogy a Nyugat újra és újra meghátrál:
Putyin fenyeget, mi engedünk, ő kap valamit, majd megismétli.
Garri Kaszparov gondolatát idézve úgy írta le ezt a dinamikát, hogy Putyin üzenete valójában az: „tudod, hogy megállíthatnál, én is tudom, hogy megállíthatnál, de nem teszed – ezért folytatom, amíg nem állítasz meg, és ha megpróbálod, akár atomfegyverrel is fenyegetlek”.
Az ukrajnai háborút szerinte épp a Nyugat túlzott félelme és Oroszország túlértékelése torzította el: 2022-ben azért haboztak segíteni Kijevnek, mert azt hitték, „egy hatalmas hadsereg és egy óriási titkosszolgálat” napok alatt elsöpri Ukrajnát.
Ezzel szemben három év után „néhány kilométernél többet nem tudtak elfoglalni”, miközben nyugati becslések szerint közel egymillió katonát veszítettek – ami szerinte „történelmi vereség”.
A volt ügynök külön bírálta a jelenlegi amerikai politikát is, mondván, „szégyenletes és megdöbbentő”, hogy Washingtonban olyan elnök van, aki azt hiszi, „barátkozni lehet Putyinnal”, miközben
az orosz gazdaság kicsi, Putyin pedig soha nem fogja szeretni a Nyugatot – legfeljebb mosolyog, de gyűlöl minket.
A legfontosabb tanulság szerinte az, hogy a Nyugat legjobb válasza nem a visszafogottság, hanem Ukrajna következetes katonai és hírszerzési támogatása, mert „Putyint ott lehet a leginkább megsebezni”, és csak ebből érti meg, hogy Európa és az Egyesült Államok valóban készek megvédeni magukat.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
Meglepő AI-rangsor: Magyarország a világ húsz legfejlettebb országa között szerepel
Globális felmérés készült az AI-adaptációról.
A csészén túl: miért vált a kávézás üzemeltetési kérdéssé?
Szabolcsi Lajost, a Dallmayr Magyarország ügyvezetőjét kérdeztük.
Alkotmánybírósághoz fordul az ingatlanfejlesztő, amely megelégelte a kormány új szabályait
Az otthon startos kiemelést kapott fejlesztő Szegeden tervez lakóparkot.
Szembemennek Brüsszellel az autógyártók: nem kérnek az új szabályokból
Repedések az EU iparvédelmi tervén.
Láthatatlan gyilkos tizedeli Európa legerősebb gazdaságát
Minden vállalatot érint.
Úszik a pénzben a Volkswagen, közben az egyik gyárat autóbontásra állítják át
Masszív átalakulások zajlanak a német cégnél.
Palkovics László szerint már idén megjelenhetnek az önvezető taxik Budapesten
Kísérleti teszt gyanánt.
Pillanatok alatt zuhant be a dolgozók száma Magyarországon
De a munkanélküliséggel nincs baj.
Forradalom vagy drága játékszer? Mit kezd a világ a mesterséges intelligencia energiaigényével?
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) használata, sokan az ipari forradalomhoz hasonlítják a mostani helyzetet, akko
Használtpiac: vajon racionális választás?
A használt eszközök vásárlása sokunk számára magától értetődő, másoknak pedig egyáltalán nem opció. Általában a költségelőny miatt jön szóba egyáltalán, de sokan vannak, akiknek a
Problémás zöldítés: a grandpuits-i olajfinomító esete
A francia TotalEnergies 2020-ban úgy döntött, hogy karbonsemlegessé teszi a Grandpuits-Gargenville olajfinomítót.
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Már minden bank ad legalább 200 ezer Ft-ot az Otthon Start mellé ajándékba
Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást - azaz ajándékpénzt - a verseny odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább
Energiatároló pályázat: 5 gyakori kérdés válaszokkal
A Jedlik tároló pályázat (Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára - 2025/MA/TAROLO/01) kapcsán visszatérően ugyanazok a gyakorlati kérdések m
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.