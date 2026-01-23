  • Megjelenítés
Oroszország nem enged: egyetlen dolgon bukhat el a békülés
Globál

Oroszország nem enged: egyetlen dolgon bukhat el a békülés

Portfolio
Hamarosan hármas csúcstalálkozó lesz az orosz-ukrán háború lezárásáról az Egyesült Arab Emírségekben, de előtte az oroszok fokozzák a nyomást a felekre.

Abu-Dzabiban ülnek össze az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna képviselői, hogy az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról tárgyaljanak. Nem sokkal a csúcsot megelőzően a Kreml elkezdte fokozni a nyomását, és több forrásból is hangoztatni, hogy nem egednek a követeléseikből. Először Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin orosz elnök segédtisztje mondta el, hogy az „Alaszkában lefektetett dolgokhoz” fogják kötni magukat.

Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára később megismételte a kijelentést, azzal, hogy Moszkva ragaszkodik az ukrán csapatok kivonásához a Donbaszból. Ezt a területet Putyin már a háború legelején a legfontosabb elfoglalandó célnak jelölte meg, de a heves harcok és a hatalmas veszteségek ellenére jelenleg még jelentős területeket nem tudott elfoglalni. Donyeck megye mintegy negyede még mindig ukrán kézen van, ráadásul itt olyan jelentős erődvárosok vannak még Kijev irányítása alatt, mint Kramatorszk vagy Szlovjanszk.

A szóvivő azt is kifejtette, hogy nem tartja helyénvalónak a tárgyalás részleteit nyilvánosságra hozni, ezért nem is fogják ezt tenni.

