Titkos tervek szivárogtak ki: Amerika elleni háborúra készült a NATO-tagállam - Tényleg ennyire forró volt a helyzet?

A lap úgy tudja, a dán kormány nem tartotta valószínűnek, hogy Amerika támadást indít, de ettől függetlenül fel kellett készülniük az amerikai invázió eshetőségre is, mint legrosszabb forgatókönyv.

A védelmi tervek implementációját a parlament összes pártja támogatta.

A dán katonai vezérkar több oldalas katonai tervet készített Grönland védelmére,

a múlt hét óta folyamatosan küldték a katonákat és haditechnikai eszközöket a térségbe és a Grönlandon állomásozó dán fegyverek éles lőszert kaptak

– írja a lap.

A DR elvileg megszerezte a pontos védelmi terveket is, de ezt nem publikálták, nemzetbiztonsági okok miatt.

A helyzet végül de-eszkalálódott a héten, de annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök tegnapelőtt egyértelműen kimondta, hogy nem fog fegyvert használni Grönland megszerzésére, Dánia megtartja az „Arctic Endurance” nevű hadgyakorlatot, melynek célja felkészülni a térség védelmére – írta meg a portál.

