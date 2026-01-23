  • Megjelenítés
Trump bejelentette: Amerika nagy erővel megindult Irán felé
Globál

Trump bejelentette: Amerika nagy erővel megindult Irán felé

Portfolio
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Fehér Ház YouTube csatornáján megjelent videóban beszélt a közel-keleti helyzetről.

Az amerikai politikus szerint a katonai erőik már a régió felé haladnak.

Egy nagy flottillával tartunk abba az irányba, és meglátjuk, mi történik. Nagy erő. Nagy erővel tartunk Irán felé

– jelentette ki.

A politikus ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az erősítés célja a helyzet szigorú megfigyelése, elsősorban a nemzeti érdek védelmét tartják szem előtt, valamint a konfliktus elkerülését tartják szem előtt. Ugyanakkor a jelenlét fokozása lehetővé teszi a gyors reakciót egy esetleges ellenséges támadásnál. A telepítéssel egyben a térségi civil és katonai célpontok kockázatait is csökkenteni tudják.

Még több Globál

Keményen beszólt Trumpnak a szomszédos hatalom vezetője, kirakták a Béketanácsból, mielőtt csatlakozhatott volna

Zelenszkij Ukrajnától messze bombázná az orosz flottát, eddig nem látott békecsúcs jön – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Usakov: Oroszország addig folytatja a háborút Ukrajna ellen, ameddig ez nem teljesül

Iránban 2025 legvégén tüntetések robbantak ki a rendkívül gyengén muzsikáló gazdaság miatt, amely gyorsan hatalomellenes demonstrációvá alakult.

A hatóságok tüzet nyitottak az emberekre, a legalacsonyabb becslések is több ezer halálos áldozatról szóltak.

A zűrzavar megfékezése érdekében az Egyesült Államok támogatásáról biztosította az elégedetlenkedőket, és katonai beavatkozással fenyegette a rezsimet, a további atrocitások esetén. A tüntetések azóta csillapodtak, valamint az iráni vezetés is „elnézőbbnek” tűnik a letartóztatott elégedetlenkedőkkel, ugyanakkor a feszültség továbbra is fennmaradt.

Kapcsolódó cikkünk

Ötezren haltak meg két hét alatt: kivégzések jöhetnek az iszlám vezetés ellen lázadók ellen

Történelmi szövetség formálódik a feszült régióban: létrejöhet az „iszlám NATO”, de sok a rejtett akna

Címlapkép forrása: Zachary Pearson- U.S. Navy via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Közel 4 éves csúcsára erősödött a forint!
Nagyot fordult a világ, jót mentek a tőzsdék
Kiszivárgott a mesterterv: eldőlt Grönland sorsa – Íme az alku, amire rábólinthatott Trump
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility