Trump bejelentette: Amerika nagy erővel megindult Irán felé

Az amerikai politikus szerint a katonai erőik már a régió felé haladnak.

Egy nagy flottillával tartunk abba az irányba, és meglátjuk, mi történik. Nagy erő. Nagy erővel tartunk Irán felé

– jelentette ki.

A politikus ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az erősítés célja a helyzet szigorú megfigyelése, elsősorban a nemzeti érdek védelmét tartják szem előtt, valamint a konfliktus elkerülését tartják szem előtt. Ugyanakkor a jelenlét fokozása lehetővé teszi a gyors reakciót egy esetleges ellenséges támadásnál. A telepítéssel egyben a térségi civil és katonai célpontok kockázatait is csökkenteni tudják.

Iránban 2025 legvégén tüntetések robbantak ki a rendkívül gyengén muzsikáló gazdaság miatt, amely gyorsan hatalomellenes demonstrációvá alakult.

A hatóságok tüzet nyitottak az emberekre, a legalacsonyabb becslések is több ezer halálos áldozatról szóltak.

A zűrzavar megfékezése érdekében az Egyesült Államok támogatásáról biztosította az elégedetlenkedőket, és katonai beavatkozással fenyegette a rezsimet, a további atrocitások esetén. A tüntetések azóta csillapodtak, valamint az iráni vezetés is „elnézőbbnek” tűnik a letartóztatott elégedetlenkedőkkel, ugyanakkor a feszültség továbbra is fennmaradt.

