Trump egyetlen mondattal durván kiverte a biztosítékot: mindenki kiakadt Európa vezető hatalmában

Trump a héten rendezett davosi Világgazdasági Fórumon többször is kijelentette, hogy a NATO "soha nem sietett az Egyesült Államok segítségére", amikor erre szükség lett volna, majd a Fox News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott: az Egyesült Államok "soha nem kért semmit" a többi NATO-országtól, és bár ezek az országok
azt állítják, hogy küldtek néhány katonát Afganisztánba, ezek a katonák valamelyest a háttérben maradtak, a fronttól kissé távolabb.
A 2001. szeptember 11-i amerikai terrortámadás-sorozat után az Egyesült Államok a NATO történetében először és azóta is példátlan módon aktiválta az észak-atlanti szövetség szerződésének 5. cikkét, amely a kollektív védelemről szól, rögzítve, hogy ha a NATO egyik tagállamát fegyveres támadás éri, azt a szövetség úgy tekinti, hogy az összes többi tagállamot is támadás érte.
Keir Starmer brit miniszterelnök szóvivője Trump nyilatkozataira reagálva pénteken kijelentette:
az amerikai elnöknek "nem volt igaza",
amikor kicsinyíteni próbálta a NATO-erők, köztük a brit katonák afganisztáni szerepvállalását.
A szóvivő hangsúlyozta: Afganisztánban a brit fegyveres erők az amerikai és a többi szövetséges hadsereggel vállvetve vettek részt harci cselekményekben, amelyekben 457 brit katona vesztette életét, sokan pedig maradandó sérüléseket szenvedtek. A munkáspárti brit kormányfő szóvivője szerint a brit katonák és a többi NATO-ország katonái a kollektív biztonság szolgálatában, az egyik szövetséges országot ért támadásra válaszul hozták meg ezt az áldozatot.
Időközben maga Starmer is megszólalt a BBC szerint: a miniszterelnök "sértőnek és őszintén felháborítónak" nevezte Trump mondatát, és azt sugallta, hogy az amerikai elnöknek bocsánatot kellene kérnie.
John Healey brit védelmi miniszter az X-en közzétett pénteki bejegyzésében kiemelte, hogy a NATO 5. cikkét eddig csak egyszer aktiválták, akkor, amikor Nagy-Britannia és a NATO-szövetségesek eleget tettek az Egyesült Államok segítségkérésének. Healey is hangsúlyozta, hogy
az afganisztáni harcokban elhunyt brit katonákra "hősként kell emlékezni".
Alistair Carns, a fegyveres erőkért felelős védelmi minisztériumi államtitkár – aki a királyi tengerészgyalogság ezredeseként ötször szolgált az afganisztáni tűzvonalban – az X-re feltöltött videoüzenetében "szégyenteljesnek" és "teljességgel nevetségesnek" minősítette az amerikai elnök azon kijelentését, hogy az Egyesült Államoknak soha nem volt szüksége a NATO segítségére, és a NATO-erők az afganisztáni fronttól távol állomásoztak.
The UK served on the frontline in Afghanistan and often way beyond it! pic.twitter.com/rC3oejqvQa https://t.co/rC3oejqvQa— Al Carns (@AlistairCarns) January 23, 2026
Carns hangsúlyozta, hogy személyesen is harcolt Afganisztánban amerikai katonákkal vállvetve.
Vérünket hullattuk, és sokan közülünk nem tértek haza
- fogalmazott a londoni védelmi tárca államtitkára. Carns egy másik videót is feltöltött az X-re, amelyen ő látható, amint egy heves afganisztáni összecsapásban tüzet vezényel osztagának.
Kemi Badenoch, az ellenzéki Konzervatív Párt vezetője szintén szégyenteljesnek nevezte Trump kijelentéseit, és úgy fogalmazott pénteki nyilatkozatában, hogy
az amerikai elnök "túl sok óvatlan kijelentést tesz, és nyilvánvalóan nincs fogalma" az Afganisztánban történtekről.
Badenoch szerint nem szabad megengedni "ilyen odavetett nyilatkozatokat", mert ezek gyengítik a NATO-szövetséges országok kapcsolatrendszerét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Spéci akkumulátorok kifejlesztésén dolgoznak a Debreceni Egyetemen
Állami támogatást is kaptak hozzá.
A davosi elit elárulta, mi lesz a munkahelyek sorsa az AI-forradalomban
Kiderült, mi vár ránk pár éven belül.
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Elkezdődött a történelmi béketárgyalás: asztalhoz ült Oroszország, Ukrajna és Amerika
Karnyújtásnyira lehet a háború lezárása?
Nagy mérföldkőhöz értek a budapesti villamosok: munkába állt a századik CAF
Naponta 250 ezer utas használja ezeket.
Incidens történt: orosz bombázó jelent meg a NATO határán - Riasztották a légierőt
Két Szu-35-ös kísérte.
Titkos tervek szivárogtak ki: Amerika elleni háborúra készült a NATO-tagállam - Tényleg ennyire forró volt a helyzet?
A katonák éles lőszert is kaptak.
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Akkor is készülni kell a válságra, ha épp nincs
Az egyik cég egy átállás során négymillió ügyfél adataival vétett komoly hibát, a másik az eldurvuló energiaárak miatt sodródott bajba, a harmadik pedig a legnagyobb... The post Akkor is ké
Pénzügyi felfordulást okozhat a japán kamatemelés
Trendszerűen emelkednek a hosszú japán hozamok, ami megmozgathatja a világ tőkepiacait. A hosszú állampapírhozamok 2026 elején látványos emelkedésnek indultak Japánban, a 10 éves kötvény ho
Forradalom vagy drága játékszer? Mit kezd a világ a mesterséges intelligencia energiaigényével?
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) használata, sokan az ipari forradalomhoz hasonlítják a mostani helyzetet, akko
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.