Trump egyetlen mondattal durván kiverte a biztosítékot: mindenki kiakadt Európa vezető hatalmában
Globál

Trump egyetlen mondattal durván kiverte a biztosítékot: mindenki kiakadt Európa vezető hatalmában

MTI
|
Portfolio
A brit miniszterelnök és kormányának több tagja, valamint az ellenzék vezetője is elítélte pénteken Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatait, amelyek szerint az afganisztáni háború idején az európai NATO-erők katonái "a tűzvonaltól távol" állomásoztak.

Trump a héten rendezett davosi Világgazdasági Fórumon többször is kijelentette, hogy a NATO "soha nem sietett az Egyesült Államok segítségére", amikor erre szükség lett volna, majd a Fox News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott: az Egyesült Államok "soha nem kért semmit" a többi NATO-országtól, és bár ezek az országok

azt állítják, hogy küldtek néhány katonát Afganisztánba, ezek a katonák valamelyest a háttérben maradtak, a fronttól kissé távolabb.

A 2001. szeptember 11-i amerikai terrortámadás-sorozat után az Egyesült Államok a NATO történetében először és azóta is példátlan módon aktiválta az észak-atlanti szövetség szerződésének 5. cikkét, amely a kollektív védelemről szól, rögzítve, hogy ha a NATO egyik tagállamát fegyveres támadás éri, azt a szövetség úgy tekinti, hogy az összes többi tagállamot is támadás érte.

Keir Starmer brit miniszterelnök szóvivője Trump nyilatkozataira reagálva pénteken kijelentette:

az amerikai elnöknek "nem volt igaza",

amikor kicsinyíteni próbálta a NATO-erők, köztük a brit katonák afganisztáni szerepvállalását.

A szóvivő hangsúlyozta: Afganisztánban a brit fegyveres erők az amerikai és a többi szövetséges hadsereggel vállvetve vettek részt harci cselekményekben, amelyekben 457 brit katona vesztette életét, sokan pedig maradandó sérüléseket szenvedtek. A munkáspárti brit kormányfő szóvivője szerint a brit katonák és a többi NATO-ország katonái a kollektív biztonság szolgálatában, az egyik szövetséges országot ért támadásra válaszul hozták meg ezt az áldozatot.

Időközben maga Starmer is megszólalt a BBC szerint: a miniszterelnök "sértőnek és őszintén felháborítónak" nevezte Trump mondatát, és azt sugallta, hogy az amerikai elnöknek bocsánatot kellene kérnie.

John Healey brit védelmi miniszter az X-en közzétett pénteki bejegyzésében kiemelte, hogy a NATO 5. cikkét eddig csak egyszer aktiválták, akkor, amikor Nagy-Britannia és a NATO-szövetségesek eleget tettek az Egyesült Államok segítségkérésének. Healey is hangsúlyozta, hogy

az afganisztáni harcokban elhunyt brit katonákra "hősként kell emlékezni".

Alistair Carns, a fegyveres erőkért felelős védelmi minisztériumi államtitkár – aki a királyi tengerészgyalogság ezredeseként ötször szolgált az afganisztáni tűzvonalban – az X-re feltöltött videoüzenetében "szégyenteljesnek" és "teljességgel nevetségesnek" minősítette az amerikai elnök azon kijelentését, hogy az Egyesült Államoknak soha nem volt szüksége a NATO segítségére, és a NATO-erők az afganisztáni fronttól távol állomásoztak.

Carns hangsúlyozta, hogy személyesen is harcolt Afganisztánban amerikai katonákkal vállvetve.

Vérünket hullattuk, és sokan közülünk nem tértek haza

- fogalmazott a londoni védelmi tárca államtitkára. Carns egy másik videót is feltöltött az X-re, amelyen ő látható, amint egy heves afganisztáni összecsapásban tüzet vezényel osztagának.

Kemi Badenoch, az ellenzéki Konzervatív Párt vezetője szintén szégyenteljesnek nevezte Trump kijelentéseit, és úgy fogalmazott pénteki nyilatkozatában, hogy

az amerikai elnök "túl sok óvatlan kijelentést tesz, és nyilvánvalóan nincs fogalma" az Afganisztánban történtekről.

Badenoch szerint nem szabad megengedni "ilyen odavetett nyilatkozatokat", mert ezek gyengítik a NATO-szövetséges országok kapcsolatrendszerét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

