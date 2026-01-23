  • Megjelenítés
Trump letette a fegyvert – De még nem tudni biztosan, mi lesz a céltáblájára került szigettel
Portfolio
Mette Frederiksen dán miniszterelnök pénteken Nuukba, Grönland fővárosába utazott, hogy tárgyaljon a grönlandi kormányfővel, Jens-Frederik Nielsennel. A látogatás egy viharos hetet zár, miután Donald Trump amerikai elnök visszavonta a sarkvidéki sziget bekebelezésére irányuló vámfenyegetéseit, majd beleegyezett a további tárgyalásokba - számol be a BBC.

Trump a davosi Világgazdasági Fórumon a Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott megbeszélése után a közösségi médiában bejelentette, hogy megszületett egy "jövőbeli grönlandi megállapodás kerete". A részletekről azonban továbbra is alig áll rendelkezésre információ.

A dán kormányfő közvetlenül Brüsszelből utazott, ahol péntek reggel ismét találkozott Ruttéval. A NATO-főtitkár beszámolója szerint megállapodtak

az északi-sarkvidéki elrettentés és védelem megerősítéséről.

Frederiksent a nuuki repülőtéren Nielsen öleléssel fogadta, ez látható címlapképünkön is.

Mindenekelőtt azért vagyok ma Grönlandon, hogy kifejezzem Dánia erős támogatását a grönlandi nép iránt

- mondta Frederiksen az újságíróknak. "Nagyon nehéz időszak ez, ezt mindenki látja. Komoly helyzetben vagyunk. Most van egy diplomáciai és politikai irány, amelyet követni fogunk" - tette hozzá. Elmondása szerint a látogatása célja, hogy előkészítsék a "következő lépéseket".

Trump csütörtökön a Fox Newsnak adott interjúban azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok "mindent megkap, amit akar, költségek nélkül", és hogy a tervezett "Aranykupola" rakétavédelmi rendszer egy része Grönlandra kerül. Arra a kérdésre, hogy ez tényleges területszerzést jelent-e, így válaszolt:

Teljes hozzáférést. Nincs vége, nincs időkorlátja.

A dán és grönlandi tisztviselők határozottan elutasítják a szuverenitás bármilyen formájú feladását, és többször kijelentették, hogy ez "vörös vonal".

Frederiksen a csütörtöki rendkívüli brüsszeli EU-csúcs előtt leszzögezte: Grönland szuverenitása nem képezheti alku tárgyát, ugyanakkor Dánia kész együttműködni az Egyesült Államokkal a biztonsági kérdésekben.

Az Egyesült Államoknak jelenleg mintegy 150 katonája állomásozik a sziget északnyugati csücskében található amerikai támaszponton, a Pituffik-bázison. Az 1951-es dán-amerikai védelmi egyezmény értelmében Washington már most is növelheti katonai jelenlétét, és további csapatokat telepíthet. Az AFP forrásai szerint 

az Egyesült Államok és Dánia újra fogja tárgyalni ezt a megállapodást.

A dán Berlingske napilap szerint sem a dán, sem a grönlandi fél nem zárja ki az egyezmény felülvizsgálatát, ugyanakkor az ásványkincsek kitermelési jogainak átadása vagy területek átengedése soha nem került napirendre.

Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter pénteken elmondta, hogy részletes terv még nem született, de a tárgyalások hamarosan megkezdődnek, és középpontjukban "a biztonság, a biztonság és a biztonság" áll majd.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Mads Claus Rasmussen

