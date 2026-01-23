Usakov: Oroszország addig folytatja a háborút Ukrajna ellen, ameddig ez nem teljesül

Az ukrajnai rendezésre összpontosító egyeztetés mintegy négy órán át tartott. A felek megállapodtak abban, hogy január 23-án Abu Dzabiban tartják az orosz–amerikai–ukrán biztonsági munkacsoport első ülését. Emellett szóba került a gázai béketanács ügye, a Grönland körüli helyzet, valamint a kétoldalú kapcsolatok állása is. Orosz részről Usakov mellett Kirill Dmitrijev elnöki különmegbízott vett részt a megbeszélésen. Amerikai oldalról Josh Gruenbaum, a Fehér Ház vezető tanácsadója is csatlakozott, aki korábban alacsonyabb szintű orosz–amerikai konzultációkon vett részt Miamiban.

A találkozóra a Kreml szenátusi palotájának dísztermében került sor. Usakov szerint a megbeszélés mindkét fél számára minden szempontból hasznos volt.

A felek abban állapodtak meg, hogy Ukrajna és más kérdések ügyében is szoros kapcsolatot tartanak fenn.

Az amerikai tárgyalópartnerek beszámoltak Putyinnak a davosi Világgazdasági Fórumon zajlott, Ukrajnával foglalkozó konzultációkról, köztük Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozójáról. Értékelték a decemberi és januári egyeztetéseket is, amelyekre Mar-a-Lagóban és több európai fővárosban került sor.

Usakov hangsúlyozta: a tárgyalásokon megerősítették, hogy hosszú távú megoldás nem várható a területi kérdés rendezése nélkül, mégpedig az Anchorage-ban elfogadott formula alapján. Hozzátette, hogy Moszkva valóban érdekelt az ukrán válság politikai és diplomáciai úton történő rendezésében. Amíg azonban ez nem valósul meg, Oroszország folytatja a „hadműveletet” a céljainak elérése érdekében.

Az Abu-Dzabiban tárgyaló orosz delegációt Igor Kosztyukov, az orosz fegyveres erők vezérkarának katonai hírszerzési főigazgatóságát vezető tábornok irányítja majd. A küldöttség a következő órákban indul az Egyesült Arab Emírségekbe, tagjai között a védelmi minisztérium vezetői is helyet kapnak. Putyin a mostani megbeszélés alapján már konkrét utasításokkal látta el őket. Az Abu-Dzabiban tartandó háromoldalú találkozó mellett orosz–amerikai gazdasági munkacsoport is ülésezik majd, Dmitrijev és Witkoff vezetésével.

