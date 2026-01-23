Videó: nagy erőkkel vonult ki a rendőrség a bankrabláshoz, de a helyszínen meghökkentő fordulat történt

Riasztotta a rendőrséget egy amerikai bank automatikus rendszere, miután betörést észleltek: valaki, pontosabban valami, áttörte a pénzintézet egyik ablakát és elkezdte szétverni az épület berendezését. A nagy erőkkel kiérkező rendőröket végül komoly meglepetés várta.

Vasárnap betört egy New York melletti Webster Bank ablaka – az automatikus rendszerek behatolót észleltek, a rendőrséget azonnal riasztották a védelmi mechanizmusok bankrablási kísérlet miatt.

Ahogy a rendőrök a helyszínre érkeztek, meglepetésükre nem egy fegyveres bandita, hanem egészen más várta őket.

EGY ELTÉVEDT SZARVAS VERTE SZÉT A PÉNZINTÉZET BELSŐ TERÉT.

Az esetről testkamerás felvételeket publikált a rendőrség:

Az amerikai rendőrök szerencsére humánus megoldás mellett döntöttek: rövid üldözés után az egyik rendőr megragadta a szarvas agancsát, majd kivezette az állatot a betört ablakon keresztül a szabadba. A halálra rémült bestia végül komolyabb sérülések nélkül megúszta az incidenst.

A bank nem biztos, hogy annyira viccesnek találja az ügyet: az elszabadult állat láthatóan elég komoly károkat okozott és a híresen háklis amerikai biztosítók nem biztos, hogy "megrémült szarvas" típusú káreseményre is térítenek.

