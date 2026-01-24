A győzelem kapujában az orosz hadsereg - Képes lesz-e Moszkva elfoglalni a stratégiai fontosságú területet?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Vlagyimir Putyin orosz elnök legfontosabb katonai célja nagy valószínűséggel Donyeck megye maradék ukrán ellenőrzésű területének elfoglalása lesz 2026-ban, akár egy oktrojált béke, akár fegyveres erő útján. Bár Oroszország a régió mintegy négyötödét ellenőrzi, a megmaradt terület elfoglalása komoly kihívást jelenthet majd Putyin katonái számára, ugyanis itt fekszik Ukrajna úgynevezett „erődövezete”.

Mik Vlagyimir Putyin céljai?

Oroszország már a háború kezdetén lényegében megjelölte a területi céljait, amelyre a később megtartott, a világon alapvetően el nem ismert népszavazásokkal is ráerősített: ez lényegében Ukrajna négy régióját (és kb. területének egyötödét) jelenti, Herszon, Zsaporizzsja, Donyeck és Luhanszk megyéket.

A négy megyéből Luhanszkot lényegében teljesen ellenőrzi Oroszország (a DeepStateMap január eleji adatai alapján 99,6%-ot), míg Zsaporizzsjából 75%-ot, Donyeckból 78,1%-ot, Herszonból pedig 72%-ot.

MORE: Russian Foreign Minister Sergei Lavrov indicated that Russia’s objectives in Ukraine go beyond the territory that is currently under discussion in the latest peace plans to include all of Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, and Odesa oblasts. Lavrov stated on January 14 that… https://t.co/IRGV4xlRKv pic.twitter.com/JiIyQyG0Mv https://t.co/IRGV4xlRKv — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) January 15, 2026

Az orosz haderő fókusza már 2025-ben is a donyecki régió megszerzése volt. Ismételten a DeepState adataira támaszkodva, míg a többi régióban 0-2%-nyi területi nyereséget értek el Putyin katonái, addig Donyeckben elfoglalták a fontos erődvárosnak számító Pokrovszkot, valamint Kosztyantynivka elővárosának számító Torecket is, ezzel több, mint 10%-kal emelve az orosz ellenőrzés alatt álló donyecki területeket.

Mi az az erődöv és miért annyira fontos Putyinnak?

Az „erődövezet” vagy „erődöv” (angolul „fortress bell”-nek nevezik) a donyecki régió egy erősen városias, ukrán védvonalakkal jelentősen megerősített részét jelenti. Ez lényegében a régió északnyugati része, amely gerincét négy nagyobb város adja: Szlovjanszk, Kramatorszk, Druzsivka és Kosztyantynivka. A négy település egyszerre ipari-logiszikai csomópont, és mélyen tagolt városi védőövezet, amely

Ukrajna donbaszi védekezésének kulcsát és az elmúlt tíz évben lényegében Oroszország számára bevehetetlen célpontot jelentett.

Ha az erődöv fogalmát ennél szélesebben taglaljuk, akkor beleérthetjük a négy várost körbevevő agglomerációt is, ilyen pl. Liman, Sziverszk, vagy épp a 2023-ban elfoglalt Bahmut, vagy a 2025-ben elfoglalt Toreck térsége, amelyek a védelem első vonalát képezik.

Ukrainian forces continue to prepare important obstacle lines everywhere on the frontlines.In the Donbas, we now have multiple https://t.co/3Rd6eAeYmO — Clément Molin (@clement_molin) January 18, 2026

A négy nagyváros nagyjából egy 30 kilométeres tengelyen, északnyugat-délkelet irányban helyezkedik el, amelyet egy 2x2 sávos főút, a H-20-as autópálya köt össze. Az utánpótlást 2025-ig az M-03-as autópályán (Izjum-Szlovjanszk északnyugatról), a Kramatoszk-Olekszandrivka autóúton (nyugat, T-0510), a Kramatorszk–Dobropilja (délnyugat, T-0514) autóúton, valamint a Pokrovszk-Kosztyantynivka (dél, T-0504) autóúton lehetett biztosítani.

Nem mellesleg a térség nagyon fontos vasúti csomópont is, ahol több fővonal is találkozik, köszönhetően a régió domborzati viszonyainak és a környék (egykori) ipari koncentrációjának (szénbányászat, kohászat, vegyipar), amelyek alapvetően sok iparvágányt és rendezőpályaudvarokat igényelnek.

Ha a hálózati topológiát figyelembe vesszük, több fő irány is találkozik a térségben: egyfelől van egy északnyugati tengely, amely Harkiv-Izjum-Liman vonalon található, és Szlovjanszknál fordul délkelet felé. Másrészt van egy Barvinkove felől érkező közép-ukrajnai kapcsolat (szintén Szlovjanszknál), illetve délnyugati irányban egy Pokrovszkig, onnan pedig Pavlohrad-Dnyipro felé. További összekötő vonalak is találhatóak itt, amelyek mintegy gyűrűszerűen kapcsolják a térséget egybe.

Szlovjanszk fontos csomópont, Kramatorszk inkább személyforgalmi főállomás, Druzsivkánál egy rendező pályaudvar, míg Konsztyantinivkánál pedig egy nagyobb rendező pályaudvar található.

Hogyan alakult a frontvonal a térségben?

Az erődövezetre korábban nem nehezedett komoly nyomás: az orosz csapatok a 2022-es támadásuk során csak északról tudták némiképp megközelíteni, de a nyári ellentámadás lényegében kiszorította őket a térségből.

Az első komolyabb fenyegetést a Wagner csoport folyamatos előrenyomulása jelentette – a már elhunyt Jevgenyij Prigozsin által parancsnokolt zsoldoscsoport 2023-ban végén, súlyos és véres harcok árán foglalta el Bahmut, amelyet sokan az erődövezet egyik külső bástyájának tartottak. Az orosz csapatok ekkor már légvonalban alig 20 kilométerre voltak Kosztyantynivkától, ezt a távolságot azóta sem sikerült áthidalniuk. Az orosz csapatok lényegében beragadtak a félúton található Csasziv Jarnál.

'South Donetsk' the main battle in Ukraine for now 2 yearsAfter two months of forced https://t.co/9UfJWTy3AO — Clément Molin (@clement_molin) September 30, 2025

2025 elején még az ISW is arról írt, hogy „az orosz erők szándékában állhat Kosztyantynivkától délnyugatra előrenyomulni, és megpróbálni elvágni a települést a nyugati erődítmény többi részétől”. Az amerikai think-tank lényegében jól gondolkodott, hiszen az orosz erők, párhuzamosan azzal, hogy csatát vívtak Csasziv Jarért és Toreckért, támadást indítottak ettől délebbre, Pokrovszk irányába is.

Ennek során 2025 májusában elvágták a korábban említett Pokrovszk-Kosztyantynivka útvonalat, ami egyrészt lehetővé tette számukra, hogy délről is megközelítsék Konsztantjinivkát, illetve északról folytassák Pokrovszk bekerítését. Augusztusban a frontvonal részleges összeomlása okozott kisebb meglepetéseket, az orosz erők ugyanis a második (dobropilljai) útvonalra is elkezdtek komoly fenyegetést jelenteni.

Ez a támadás ráadásul a teljes ukrán védelmet veszélyeztette,

hiszen Putyin katonái sikeresen áttörték az (akkori) utolsó védelmi vonalat is. A veszélyt az ukránoknak végül csak hosszú küzdelmek árán sikerült semlegesíteniük.

‼️Russian breakthrough has been confirmed, ukrainian https://t.co/R48LjqbiMF — Clément Molin (@clement_molin) August 11, 2025

Oroszország fókusza ezt követően Pokrovszk és testvérvárosa, Mirnohrad elfoglalására összpontosult, a „kvázi-bekerítést” (a klasszikus bekerítéssel ellentétben itt lényegében csak három oldalról helyeződik nyomás alá a katlan, míg a negyedik oldalt drónokkal uralják le), követően az év végére lényegében elfoglalták a településeket.

Az utolsó nagy célkitűzés

Nagy valószínűséggel Donyeck utolsó ötödének elfoglalása lesz Putyin legfontosabb katonai célkitűzése 2026-ban. Természetesen az orosz csapatok elindulhatnak Pavlohrad és Dnyipro irányába is, de ezt a régiót az ukrán erők – a pokrovszki csata ideje alatt – némileg megerősítették, és bár hivatalos neve ennek sincsen, többen "New Donbass Line"-nak, vagyis "Új Donbaszi védvonalnak" nevezik.

Here a simplified view, with in yellow the main lines and in white secondary lines. pic.twitter.com/GT2YcRuSqJ https://t.co/GT2YcRuSqJ — Clément Molin (@clement_molin) January 18, 2026

Ráadásul Dnyipropetrovszk nem szerepel az orosz követelések között, így nehézkesebbé válna a békére törekvő orosz elnök imázsának fenntartása.

Másfelől az erődöv több szempontból is kulcscélpontnak számít, főként a korábban említett ipari összeköttetése és megerősített jellege miatt. A terület feletti uralom elvesztése korábban egyet jelentett volna annak lehetőségével, hogy Oroszország mélyen benyomuljon a megtámadott országba.

Ezt a korábbi képet viszont már árnyalja, hogy Ukrajna megkezdte az erődítményöv mögötti védelem kialakítását. Nyilván ezek jelenleg sem mennyiségben, sem minőségben nem érik el azt, amit az erődítményöv jelent Ukrajna védelmében, a hónapokig tartó harcok lehetővé teszik a védekező ország számára, hogy megfelelő vonalakat építsen ki a térségben - csakúgy mint Pokrovszknál.

Sikerülhet-e Putyinnak az elképzelhetetlen?

Oroszország korábban nagy áldozatokkal járó gépesített, majd gyalogos rohamokkal igyekezett megtörni ellenfele védelmét. Ez a taktika a megerősített területekkel szemben kevésbé volt hatékony: Bahmut és Avgyijivka ostroma is több hónapon keresztül tartott, miközben nagyon súlyos létszámbeli veszteséget okozott az orosz erőknek.

Ez ugyanakkor 2025-re megváltozott (bár korábban is látszódtak jelei, pl. már Avgyijivkánál). A most Pokrovszknál alkalmazott megoldás jelentősen eltért a korábbiaktól:

Először is az orosz erők igyekeztek több oldalról bekeríteni a főbb célpontoknak kiszemelt városokat. Pokrovszkot korábban keletről, majd délről érték el, de az igazi, város ellen irányuló támadások csak az északi területszerzést, és a „kvázi-bekerítést” követően indultak el. Maga a város elleni támadás is eltérő taktikán alapult: az orosz erők kis gyalogos csoportokban szivárogtak be a városba, majd ott rajtaütésekkel, és egyéb akciókkal zaklatták és zavarták az ukrán védelmet és utánpótlást. A kisebb lövészrajok mozgatása ilyen módon megnehezíti a drónerők tevékenységét, destabilizálja a védelmet, megosztja a védők figyelmét és lehetőséget ad nagyobb orosz rohamcsapatoknak, hogy megközelítsék a várost.

A folyamatosan zavart, és utánpótlásától elvágott ukrán védelem végül nem bizonyult elégségesnek a város megtartásához, és

Oroszország sem kényszerült olyan jellegű véres városi harcokra, mint Bahmutban, vagy Avgyijivkában.

Az, hogy hogyan tervez nyomást helyezni Moszkva az ukrán védelemre, egyelőre még kérdéses. A fő csapásirány vélhetően az erődöv déli részére koncentrál majd: megpróbálkozhatnak a Dobropilljai logiszitkai központ elfoglalásával, valamint egy északi irányú bekerítéssel is. Vélhetően fokozódni fog a nyomás Szlovjanszk-Kramatorszk tengely keleti oldalán is, hogy a donyecki régió maradék területeit is harapófogóba zárják.

Ezen kívül várható – és ennek már látszanak nyomai – a rajszintű beszivárgás az övezet legkitettebb pontján, Konsztaninyivkában is, hogy megzavarják és megroppantsák a védelem délkeleti bástyáját.

Az orosz hadsereg ma már számottevő gyalogsággal rendelkezik a mély beszivárgásokhoz, míg Ukrajna egyre kevesebbel ezek kivédekezéséhez. Augusztustól orosz katonák hatoltak be Pokrovszk központjába is, mivel könnyű volt a vonalak között átszivárogni, majd hosszabb időre az ukrán állások mögött berendezkedni.

A városi beszivárgás pedig sokkal hatékonyabb, mint a vidéki előretörés, mert a városokban könnyű elrejtőzni. A házak és lakások sok esetben tele vannak élelemmel és vízzel, míg a sövények és aknamezők között nincs utánpótlás. A drónok ráadásul a városi környezetben kevésbé hatékonyak, mint nyilt terepen.

Az, hogy ez mennyire lesz sikeres, nagy mértékben függ Ukrajna növekvő emberhiányától – a beszivárgások és a zavarkeltés jórészt a hiányzó létszámnak, és a védelemben tátongó lyukaknak köszönhető.

Alapvetően az erődítményöv kiépítése is azt a mentalitást követte, amely az ukrán hadsereg háború előtti felfogását, nevezetesen a nagyobb városokban való védekezést helyezte előtérben. Ugyanakkor lényegében Bahmut volt az utolsó, városon belül zajló nagy csata - ezt követően az ukrán hadsereg a növekvő létszámhiánnyal párhuzamosan egyre kevésbé volt képes a településeken belül védekezni.

Avgyijivkánál a harc tíz évig tartott, de a városon belüli összecsapások csak két hónapig.

Vuhledar két évig volt a küzdelem frontvonala, a települést pedig az ostromgyűrű bezárulta előtt feladták.

Az ukrán védekezés ezért a peremekre épül, a várost fedezékként használva.

Ugyanakkor – mint ahogy az látszott Pokrovszknál is – ez nem egy gyorsan lezajló ostrom lesz. Az orosz erők vélhetően legalább egy évig, vagy esetleg még ezen túl is az erődvárosok ostromában ragadhatnak – hacsak Putyin nem ér el egy számára kedvezőbb békemegállapodást, ami súlyos harcok nélkül juttatja Oroszország kezére ezeket a pozíciókat.

A harcok hónapokig tartó elhúzódása ugyanakkor lehetőséget biztosít Ukrajna számára, hogy mélységi védelmet építsen ki az erődítményöv mögötti szakaszon,

befoltozva ezzel a Donyecki régió megmaradt területeinek elvesztésével járó tátongó lyukat a védelmi rendszerében.





