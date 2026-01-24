Brutális orosz támadás érte Ukrajnát, az ország 80 százaléka sötétségbe borulhat

A Szaúd-Arábiában zajló béketárgyalások ellenére Oroszország január 24-ére virradó éjjel ismét nagyszabású támadást indított Kijev és Harkiv ellen. A fővárosban egy ember meghalt, négyen megsebesültek, míg Harkivban már a 30-at is meghaladta a sebesültek száma.

A legfrissebb információk szerint Ukrajna-szerte összesen 40 sérültről érkezett jelentés, a támadások 60 lakóépületben és 80 járműben okoztak károkat.

Az ukrán légierő közlése szerint összesen 396 légi fegyvert azonosítottak: 21 rakétát és 375 drónt. A támadásban hiperszonikus Cirkon rakétákat, ballisztikus Iszkander rakétákat, valamint H–22-es és H–32-es típusú cirkálórakétákat is bevetettek.

A támadás után Kijev mintegy 12 ezer lakóházából körülbelül 6 ezer maradt fűtés nélkül – közölte Vitalij Klicsko polgármester. A közműszolgáltatók munkatársainak előző napra sikerült 2 ezer alá csökkenteniük ezt a számot. A legsúlyosabb helyzet a Trojescsina városrészben alakult ki, ahol nagyjából 600 épület egyszerre maradt fűtés, víz és áram nélkül.

Vitaliy Zaichenko, az állami energiahálózat-üzemeltető UkrEnergo vezérigazgatója a Kyiv Independentnek elmondta, hogy Kijev „bal partja” – a város Dnyipro folyó keleti oldalán fekvő része – súlyos helyzetben van a fűtés tekintetében, amely egyre inkább átterjed a jobb partra is.

A vezető úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna területének 80 százaléka január 24-én nem tervezett vészhelyzeti áramkimaradásokkal fog szembesülni.

A válság mérséklésére az Európai Unió egy héten belül 447 áramfejlesztő generátort szállít Ukrajnába a kritikus infrastruktúra támogatására. Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes közölte, hogy a berendezések Kijev mellett a donyecki, zaporizzsjai, csernyihivi, harkivi, herszoni, odesszai, szumi és mikolajivi régiókba is eljutnak. A szállítmány összértéke 3,7 millió euró lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio