Diplomáciai botránnyá fajult a 40 halottat hozó szilveszteri tragédia

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Antonio Tajani külügyminiszter utasították Gian Lorenzo Cornado nagykövetet, hogy fejezze ki a római kormány tiltakozását az ügyészségnek. A diplomata egyidejű hazarendelésével a kabinet megkezdte a további lehetséges lépések mérlegelését.
A kormány közleménye szerint
a szabadon bocsátás a feltételezett bűncselekmény rendkívüli súlyossága, a tulajdonost terhelő komoly felelősség, a szökés fennálló veszélye és a bizonyítékok megváltoztatásának egyértelmű kockázata ellenére történt.
A diplomáciai lépés tovább élezte a két ország közötti feszültséget, amely a Crans-Montana síközpontban történt tragédia óta folyamatosan nő. A tűzben több mint százan megsérültek, az áldozatok között – akik közül sokan tinédzserek voltak – svájci, francia, olasz és portugál állampolgárok is vannak.
Valais kanton ügyészsége pénteken elutasította a különleges nyomozó kinevezésére irányuló kérelmet. Morettit a tragédia után azonnal őrizetbe vették, feleségét és társtulajdonosát, Jessica Morettit azonban már január közepén szabadon engedték.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
