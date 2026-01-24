  • Megjelenítés
Diplomáciai botránnyá fajult a 40 halottat hozó szilveszteri tragédia
Diplomáciai botránnyá fajult a 40 halottat hozó szilveszteri tragédia

Olaszország hazarendelte svájci nagykövetét, miután a helyi ügyészség szabadon engedte Jacques Morettit, annak a bárnak a társtulajdonosát, ahol szilveszterkor több mint negyvenen vesztették életüket, köztük több olasz állampolgár - tudósított a Bloomberg.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Antonio Tajani külügyminiszter utasították Gian Lorenzo Cornado nagykövetet, hogy fejezze ki a római kormány tiltakozását az ügyészségnek. A diplomata egyidejű hazarendelésével a kabinet megkezdte a további lehetséges lépések mérlegelését.

A kormány közleménye szerint

a szabadon bocsátás a feltételezett bűncselekmény rendkívüli súlyossága, a tulajdonost terhelő komoly felelősség, a szökés fennálló veszélye és a bizonyítékok megváltoztatásának egyértelmű kockázata ellenére történt.

A diplomáciai lépés tovább élezte a két ország közötti feszültséget, amely a Crans-Montana síközpontban történt tragédia óta folyamatosan nő. A tűzben több mint százan megsérültek, az áldozatok között – akik közül sokan tinédzserek voltak – svájci, francia, olasz és portugál állampolgárok is vannak.

Kapcsolódó cikkünk

Halálos tűz a svájci alpesi üdülőhelyen - Vizsgálják a bárvezetők felelősségét

Valais kanton ügyészsége pénteken elutasította a különleges nyomozó kinevezésére irányuló kérelmet. Morettit a tragédia után azonnal őrizetbe vették, feleségét és társtulajdonosát, Jessica Morettit azonban már január közepén szabadon engedték.

Svájci tűzvész 40 halottal: érkeznek a szemtanúk beszámolói a tragédiáról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

