  • Megjelenítés
Egy éjszaka alatt lefejezte saját hadseregét Kína katonai vezetője
Globál

Egy éjszaka alatt lefejezte saját hadseregét Kína katonai vezetője

Portfolio
Kína vizsgálatot indított a Népi Felszabadító Hadsereg utolsó két olyan legfelső vezetője ellen, akik eddig túlélték a hadseregen belüli tisztogatásokat; a lépéssel Hszi Csin-ping gyakorlatilag egyedüli operatív irányítást szerzett a fegyveres erők fölött - közölte a Financial Times.

A Kínai Kommunista Párt vezetése Csang Jou-hszija, a Központi Katonai Bizottság alelnöke, valamint Liu Csen-li, a bizottság tagja és a hadsereg vezérkari főnöke ellen indított eljárást "súlyos fegyelmi és törvénysértés" gyanúja miatt – közölte szombaton a védelmi minisztérium.

Eltávolításukkal a Központi Katonai Bizottság történelmi mélypontra zsugorodott:

már csak Hszi, a testület elnöke, valamint Csang Seng-min, a hadsereg korrupcióellenes szervének vezetője maradt tag; utóbbit októberben léptették elő alelnökké.

A párt nyelvében a "fegyelmi szabálysértés" kifejezés többnyire korrupciót jelent, amely szorosan összefonódik a frakcióharcokkal. A pártvezetők Mao Ce-tung óta rendszeresen használnak ilyen vizsgálatokat politikai riválisaik eltávolítására.

Még több Globál

Diplomáciai botránnyá fajult a 40 halottat hozó szilveszteri tragédia

Zajlanak a béketárgyalások, Oroszország félelmetes Cirkon rakétákkal bombázza Ukrajnát - Háborús híreink szombaton

Amerika új védelmi stratégiát hirdetett: kiderült, mit tervez Trump Kínával szemben

Hszi 2012-es hatalomra kerülése óta átszervezésekkel és több hullámban végrehajtott tisztogatásokkal igyekszik megbízhatóbbá és harcképesebbé tenni a hadsereget, hogy Kínát az Egyesült Államokkal egyenrangú nagyhatalommá emelje.

Az amerikai és a tajvani kormány szerint Hszi utasította a hadsereget, hogy 2027-re legyen kész Tajvan fegyveres elfoglalására.

Tristan Tang, a Pacific Forum kutatóintézet elemzője szerint a mostani vizsgálatok azt mutatják, hogy Hszi szilárd ellenőrzést gyakorol a hadsereg felett, és kész a legmagasabb rangú parancsnokok menesztésére is az intézményi stabilitás kockáztatása árán. Tang úgy véli, a háttérben feltehetően a harci képességek lassú fejlesztése és a védelmi források nem hatékony felhasználása áll. Bár a korrupció gyanúja is felmerülhet, szerinte az alulteljesítés és a hiteles harckészültség hiánya tűnik a központi problémának.

A 75 éves Csang Jou-hszija azon kevés hadseregvezető egyike, aki valódi harci tapasztalattal rendelkezik: 1979-ben részt vett a Vietnám elleni háborúban. Családja ugyanarról a vidékről származik, mint Hszié, apáik pedig együtt harcoltak a polgárháborúban. Csang sokáig Hszi legfontosabb szövetségesének számított a hadsereg modernizálásában, és túlélte a fegyverbeszerzési korrupció elleni korábbi tisztogatásokat is, noha kulcspozíciókat töltött be a fegyverkutatásban és -beszerzésben.

Tavaly óta azonban Hszi fellépése egyre inkább a legfelső katonai vezetés lojalitására és politikai megbízhatóságára összpontosít. Elemzők szerint ez azt jelenti, hogy immár a befolyásos tábornokok is célponttá válhatnak.

Csang és Liu kedden már hiányzott arról a tanácskozásról, ahol Hszi a legfelsőbb vezetőknek tartott előadást. A kínai politikában a nyilvánosság elől való hirtelen eltűnés gyakran az első jele annak, hogy egy tisztviselő a tisztogatások célkeresztjébe került. A mostani vizsgálatok hónapokig, akár évekig is elhúzódhatnak; az érintett vezetőket jellemzően őrizetbe veszik, bűnösnek találják, majd elvesztik pozíciójukat és párttagságukat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
10 millió a semmibe: egy öttagú család tanulságos kálváriája a CSOK-kal
Megszólalt a hírszerzés: átverésre épül Oroszország csodafegyvere, amellyel rettegésben tartják Európát
Holnap folytatódik a béketárgyalás, közben szétbombázza Oroszország Kijevet – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility