Egy éjszaka alatt lefejezte saját hadseregét Kína katonai vezetője

A Kínai Kommunista Párt vezetése Csang Jou-hszija, a Központi Katonai Bizottság alelnöke, valamint Liu Csen-li, a bizottság tagja és a hadsereg vezérkari főnöke ellen indított eljárást "súlyos fegyelmi és törvénysértés" gyanúja miatt – közölte szombaton a védelmi minisztérium.

Eltávolításukkal a Központi Katonai Bizottság történelmi mélypontra zsugorodott:

már csak Hszi, a testület elnöke, valamint Csang Seng-min, a hadsereg korrupcióellenes szervének vezetője maradt tag; utóbbit októberben léptették elő alelnökké.

A párt nyelvében a "fegyelmi szabálysértés" kifejezés többnyire korrupciót jelent, amely szorosan összefonódik a frakcióharcokkal. A pártvezetők Mao Ce-tung óta rendszeresen használnak ilyen vizsgálatokat politikai riválisaik eltávolítására.

Hszi 2012-es hatalomra kerülése óta átszervezésekkel és több hullámban végrehajtott tisztogatásokkal igyekszik megbízhatóbbá és harcképesebbé tenni a hadsereget, hogy Kínát az Egyesült Államokkal egyenrangú nagyhatalommá emelje.

Az amerikai és a tajvani kormány szerint Hszi utasította a hadsereget, hogy 2027-re legyen kész Tajvan fegyveres elfoglalására.

Tristan Tang, a Pacific Forum kutatóintézet elemzője szerint a mostani vizsgálatok azt mutatják, hogy Hszi szilárd ellenőrzést gyakorol a hadsereg felett, és kész a legmagasabb rangú parancsnokok menesztésére is az intézményi stabilitás kockáztatása árán. Tang úgy véli, a háttérben feltehetően a harci képességek lassú fejlesztése és a védelmi források nem hatékony felhasználása áll. Bár a korrupció gyanúja is felmerülhet, szerinte az alulteljesítés és a hiteles harckészültség hiánya tűnik a központi problémának.

A 75 éves Csang Jou-hszija azon kevés hadseregvezető egyike, aki valódi harci tapasztalattal rendelkezik: 1979-ben részt vett a Vietnám elleni háborúban. Családja ugyanarról a vidékről származik, mint Hszié, apáik pedig együtt harcoltak a polgárháborúban. Csang sokáig Hszi legfontosabb szövetségesének számított a hadsereg modernizálásában, és túlélte a fegyverbeszerzési korrupció elleni korábbi tisztogatásokat is, noha kulcspozíciókat töltött be a fegyverkutatásban és -beszerzésben.

Tavaly óta azonban Hszi fellépése egyre inkább a legfelső katonai vezetés lojalitására és politikai megbízhatóságára összpontosít. Elemzők szerint ez azt jelenti, hogy immár a befolyásos tábornokok is célponttá válhatnak.

Csang és Liu kedden már hiányzott arról a tanácskozásról, ahol Hszi a legfelsőbb vezetőknek tartott előadást. A kínai politikában a nyilvánosság elől való hirtelen eltűnés gyakran az első jele annak, hogy egy tisztviselő a tisztogatások célkeresztjébe került. A mostani vizsgálatok hónapokig, akár évekig is elhúzódhatnak; az érintett vezetőket jellemzően őrizetbe veszik, bűnösnek találják, majd elvesztik pozíciójukat és párttagságukat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images