  • Megjelenítés
Felháborító vádak után kénytelen volt visszakozni az amerikai elnök, európai szövetségesek követeltek elégtételt
Globál

Felháborító vádak után kénytelen volt visszakozni az amerikai elnök, európai szövetségesek követeltek elégtételt

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök szombaton a brit katonák bátorságát méltatta, egy nappal azután, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök sértőnek és felháborítónak nevezte az afganisztáni NATO-szerepvállalásról tett kijelentéseit - írja a Reuters

Trump a hét második felében széles körű felháborodást váltott ki Nagy-Britanniában és egész Európában, miután azt állította, hogy az európai csapatok Afganisztánban távol maradtak a frontvonaltól. A bírálatokat követően szombaton már a brit katonák hősiességét emelte ki.

Nagy-Britannia 457 katonát veszített az afganisztáni harcokban, ami az 1950-es évek óta a legvéresebb tengerentúli konfliktusnak számít az ország számára. A háború legintenzívebb időszakában a brit erők vezették a szövetséges hadműveleteket Helmandban, Afganisztán legnagyobb és egyik legveszélyesebb tartományában, miközben Irakban is az Egyesült Államok legfontosabb szövetségeseként harcoltak.

Trump a Truth Social oldalán arról írt, hogy szerinte Nagy-Britannia katonái nagyszerűek és bátrak, és mindig az Egyesült Államok oldalán fognak kiállni.

Felidézte, hogy Afganisztánban 457 brit katona esett el, sokan pedig súlyosan megsebesültek, és azt hangsúlyozta, hogy a két ország között olyan katonai kötelék alakult ki, amelyet szerinte soha nem lehet széttörni.

Még több Globál

Váratlan fordulat: az a politikus kaphat hatalmat, aki miatt egykor összeomlott az ország

Váratlan fordulat: a brit miniszterelnök legnagyobb riválisa épp most jelentkezett be a parlamentbe

Véget értek a béketárgyalások, Oroszország félelmetes Cirkon rakétákkal bombázza Ukrajnát - Háborús híreink szombaton

Az elnök korábbi kijelentései szokatlanul éles reakciót váltottak ki Keir Starmerből, aki eddig többnyire kerülte Trump nyilvános bírálatát. A miniszterelnök hivatala közölte, hogy Starmer szombaton telefonon beszélt az amerikai elnökkel az ügyről, és ismertette vele álláspontját.

A Downing Street tájékoztatása szerint Starmer a beszélgetés során felidézte a brit és amerikai katonák bátor és hősies helytállását Afganisztánban, akik vállvetve harcoltak, és akik közül sokan soha nem tértek haza. A közlemény kiemelte, hogy az ő áldozatukat soha nem szabad elfelejteni.

Brit és más nemzetiségű veteránok sora ítélte el Trump csütörtöki nyilatkozatát, amelyet a Fox Business Networknek adott. Az elnök ekkor azt állította, hogy az Egyesült Államoknak soha nem volt valódi szüksége a transzatlanti szövetségre, és azzal vádolta európai partnereit, hogy Afganisztánban csak korlátozottan vállaltak kockázatot a frontvonalon.

A bírálók között volt Harry herceg is, III. Károly király kisebbik fia, aki két szolgálati időszakot töltött Afganisztánban. Közleményében hangsúlyozta, hogy az ott hozott emberi áldozatokról mindig igazságosan és a kellő tisztelettel kell beszélni.

Kapcsolódó cikkünk

Megdöbbentő terv látott napvilágot: így szorítaná sarokba Trump ősi ellenségét

Súlyos kudarcról suttognak: úgy elverték az amerikai csapatokat, hogy a végén Washington könyörgött kegyelemért

Amerika új védelmi stratégiát hirdetett: kiderült, mit tervez Trump Kínával szemben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Olyan fegyverrel támadta Ukrajnát Oroszország, amire még nem volt példa - Ettől még saját szövetségesei is dühbe gurulhatnak
Véget értek a béketárgyalások, Oroszország félelmetes Cirkon rakétákkal bombázza Ukrajnát - Háborús híreink szombaton
Holnap folytatódik a béketárgyalás, közben szétbombázza Oroszország Kijevet – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility