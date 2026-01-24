Felháborító vádak után kénytelen volt visszakozni az amerikai elnök, európai szövetségesek követeltek elégtételt

Trump a hét második felében széles körű felháborodást váltott ki Nagy-Britanniában és egész Európában, miután azt állította, hogy az európai csapatok Afganisztánban távol maradtak a frontvonaltól. A bírálatokat követően szombaton már a brit katonák hősiességét emelte ki.
Nagy-Britannia 457 katonát veszített az afganisztáni harcokban, ami az 1950-es évek óta a legvéresebb tengerentúli konfliktusnak számít az ország számára. A háború legintenzívebb időszakában a brit erők vezették a szövetséges hadműveleteket Helmandban, Afganisztán legnagyobb és egyik legveszélyesebb tartományában, miközben Irakban is az Egyesült Államok legfontosabb szövetségeseként harcoltak.
Trump a Truth Social oldalán arról írt, hogy szerinte Nagy-Britannia katonái nagyszerűek és bátrak, és mindig az Egyesült Államok oldalán fognak kiállni.
Felidézte, hogy Afganisztánban 457 brit katona esett el, sokan pedig súlyosan megsebesültek, és azt hangsúlyozta, hogy a két ország között olyan katonai kötelék alakult ki, amelyet szerinte soha nem lehet széttörni.
Az elnök korábbi kijelentései szokatlanul éles reakciót váltottak ki Keir Starmerből, aki eddig többnyire kerülte Trump nyilvános bírálatát. A miniszterelnök hivatala közölte, hogy Starmer szombaton telefonon beszélt az amerikai elnökkel az ügyről, és ismertette vele álláspontját.
A Downing Street tájékoztatása szerint Starmer a beszélgetés során felidézte a brit és amerikai katonák bátor és hősies helytállását Afganisztánban, akik vállvetve harcoltak, és akik közül sokan soha nem tértek haza. A közlemény kiemelte, hogy az ő áldozatukat soha nem szabad elfelejteni.
Brit és más nemzetiségű veteránok sora ítélte el Trump csütörtöki nyilatkozatát, amelyet a Fox Business Networknek adott. Az elnök ekkor azt állította, hogy az Egyesült Államoknak soha nem volt valódi szüksége a transzatlanti szövetségre, és azzal vádolta európai partnereit, hogy Afganisztánban csak korlátozottan vállaltak kockázatot a frontvonalon.
A bírálók között volt Harry herceg is, III. Károly király kisebbik fia, aki két szolgálati időszakot töltött Afganisztánban. Közleményében hangsúlyozta, hogy az ott hozott emberi áldozatokról mindig igazságosan és a kellő tisztelettel kell beszélni.
