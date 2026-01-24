Megszólalt a hírszerzés: átverésre épül Oroszország csodafegyvere, amellyel rettegésben tartják Európát

Az ukrán hírszerzés halogatásnak tartja Oroszország lépéseit, hiszen Moszkva számára jelenleg alapvető követelmény, hogy Ukrajna ne csatlakozzon katonai szövetségekhez, és területén ne állomásozzanak külföldi csapatok, amely helyzet például jelenleg sem áll fenn. Luhovszkij szerint azonban ezek a "vörös vonalak" bármikor módosulhatnak, bővülhetnek, ha Moszkva a tárgyalási folyamat lassításában érdekelt.

A harctéri célok ugyanakkor nagyrészt változatlanok: Moszkva továbbra is Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon megyék teljes ellenőrzésére törekszik. A Kreml arra számít, hogy az energetikai infrastruktúra elleni téli csapások és a frontvonalakon elért előnyök együttesen végül kapitulációra kényszerítik Ukrajnát.

A hírszerzés értesülései szerint a külpolitikai fronton Moszkva az úgynevezett "vonakodók koalíciójának" felépítésén dolgozik: olyan országok és politikai erők hálózatán, amelyek az Európai Unión belül akadályoznák Ukrajna támogatását. Kirill Dmitrijev különmegbízott feladata, hogy üzleti megállapodásokkal próbálja rávenni a nyugati országokat a gazdasági együttműködés helyreállítására - ennek hátterében főként az áll, hogy

Oroszországnak se technológiája, se pénze nincs jelenleg az ilyen jellegű beruházások végrehajtására.

Oroszország katonai képességei ugyanakkor továbbra is korlátozottak, amire a kitűzött határidők sorozatos csúszása is utal, állítja Luhovszkij. Elmondása szerint Moszkva 15 új hadosztályt tervezett felállítani 2025-ben, ebből azonban végül csak négy lett, az is hiányos állománnyal.

A páncélosok esetében nem tudják olyan mértékben növelni a gyártást, amilyen mértékben csökken a raktárkészletük kiforgatása - ez végső soron azt eredményezi, hogy csökken a fronton található páncélosok nagy száma.

A hírszerzési vezető azt is kijelentette:

Az Oresnyik inkább politikai, mintsem katonai tartalommal bír. Elsősorban európai partnereink megfélemlítésére szolgáló eszköz.

A hírszerzési becslések szerint az Oresnyik rakétából jelenleg legfeljebb három–négy darab áll Oroszország rendelkezésre. Sorozatgyártását 2026-ra tervezik, évi öt vagy több példánnyal. Harctéri hatékonyságát ugyanakkor megkérdőjelezik az ukrán szakértők: a rakéta szerintük a múlt század technológiájára épül, folyamatos műszaki támogatást és a különféle meghibásodások gyors elhárítását igényli.

