Megszólalt a hírszerzés: átverésre épül Oroszország csodafegyvere, amellyel rettegésben tartják Európát

Az ukrán hírszerzés halogatásnak tartja Oroszország lépéseit, hiszen Moszkva számára jelenleg alapvető követelmény, hogy Ukrajna ne csatlakozzon katonai szövetségekhez, és területén ne állomásozzanak külföldi csapatok, amely helyzet például jelenleg sem áll fenn. Luhovszkij szerint azonban ezek a "vörös vonalak" bármikor módosulhatnak, bővülhetnek, ha Moszkva a tárgyalási folyamat lassításában érdekelt.
A harctéri célok ugyanakkor nagyrészt változatlanok: Moszkva továbbra is Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon megyék teljes ellenőrzésére törekszik. A Kreml arra számít, hogy az energetikai infrastruktúra elleni téli csapások és a frontvonalakon elért előnyök együttesen végül kapitulációra kényszerítik Ukrajnát.
A hírszerzés értesülései szerint a külpolitikai fronton Moszkva az úgynevezett "vonakodók koalíciójának" felépítésén dolgozik: olyan országok és politikai erők hálózatán, amelyek az Európai Unión belül akadályoznák Ukrajna támogatását. Kirill Dmitrijev különmegbízott feladata, hogy üzleti megállapodásokkal próbálja rávenni a nyugati országokat a gazdasági együttműködés helyreállítására - ennek hátterében főként az áll, hogy
Oroszországnak se technológiája, se pénze nincs jelenleg az ilyen jellegű beruházások végrehajtására.
Oroszország katonai képességei ugyanakkor továbbra is korlátozottak, amire a kitűzött határidők sorozatos csúszása is utal, állítja Luhovszkij. Elmondása szerint Moszkva 15 új hadosztályt tervezett felállítani 2025-ben, ebből azonban végül csak négy lett, az is hiányos állománnyal.
A páncélosok esetében nem tudják olyan mértékben növelni a gyártást, amilyen mértékben csökken a raktárkészletük kiforgatása - ez végső soron azt eredményezi, hogy csökken a fronton található páncélosok nagy száma.
A hírszerzési vezető azt is kijelentette:
Az Oresnyik inkább politikai, mintsem katonai tartalommal bír. Elsősorban európai partnereink megfélemlítésére szolgáló eszköz.
A hírszerzési becslések szerint az Oresnyik rakétából jelenleg legfeljebb három–négy darab áll Oroszország rendelkezésre. Sorozatgyártását 2026-ra tervezik, évi öt vagy több példánnyal. Harctéri hatékonyságát ugyanakkor megkérdőjelezik az ukrán szakértők: a rakéta szerintük a múlt század technológiájára épül, folyamatos műszaki támogatást és a különféle meghibásodások gyors elhárítását igényli.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megérkezett a rettenetes vihar: dőlnek a történelmi rekordok, súlyos leállások jönnek az Egyesült Államokban
A riasztások máris minden rekordot megdöntöttek.
Kimondta Amerika ősellensége: ha ezt meglépi Donald Trump, mindent elsöprő háború fog kitörni
Minden lépést megtorolnak.
Elon Musk elhozta az önvezető Teslákat Budapestre - Hamarosan sokkal több lehet belőlük az utakon
Ez több mint egy techteszt.
Szent a béke? – Nagy bejelentést tett Trump a több évtizedes véres konfliktus lezárásáról
Fontos látogatás készül.
Épp csak megkezdődtek a béketárgyalások, Putyin máris brutális csapással sújtotta Ukrajnát
A két legnagyobb ukrán város volt a célpont.
10 millió a semmibe: egy öttagú család tanulságos kálváriája a CSOK-kal
Lenne még megoldása a szomorú ügynek, ha a jogalkotók is úgy akarnák.
Trump letette a fegyvert – De még nem tudni biztosan, mi lesz a céltáblájára került szigettel
"A szuverenitás nem képezheti alku tárgyát."
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
Akkor is készülni kell a válságra, ha épp nincs
Az egyik cég egy átállás során négymillió ügyfél adataival vétett komoly hibát, a másik az eldurvuló energiaárak miatt sodródott bajba, a harmadik pedig a legnagyobb... The post Akkor is ké
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Pénzügyi felfordulást okozhat a japán kamatemelés
Trendszerűen emelkednek a hosszú japán hozamok, ami megmozgathatja a világ tőkepiacait. A hosszú állampapírhozamok 2026 elején látványos emelkedésnek indultak Japánban, a 10 éves kötvény ho
Forradalom vagy drága játékszer? Mit kezd a világ a mesterséges intelligencia energiaigényével?
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) használata, sokan az ipari forradalomhoz hasonlítják a mostani helyzetet, akko
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!