  • Megjelenítés
FONTOS Ukrajna uniós csatlakozása még gyorsított eljárásban is egy évtizedbe telhet
Megszólalt a hírszerzés: átverésre épül Oroszország csodafegyvere, amellyel rettegésben tartják Európát
Globál

Megszólalt a hírszerzés: átverésre épül Oroszország csodafegyvere, amellyel rettegésben tartják Európát

Portfolio
Az ukrán hírszerzés szerint a Kreml egyelőre nem áll készen valódi béketárgyalásokra, ehelyett időhúzó stratégiát folytat. Moszkva abban bízik, hogy a fronton indított offenzívákkal és a hátországot sújtó áramkimaradásokkal megtöri Ukrajnát, és így éri el céljait. Oleh Luhovszkij, a hírszerzés helyettes vezetője szerint az Oresnyik rakéta pedig nem több, mint szemfényvesztés  - közölte az Ukrinform.

Az ukrán hírszerzés halogatásnak tartja Oroszország lépéseit, hiszen Moszkva számára jelenleg alapvető követelmény, hogy Ukrajna ne csatlakozzon katonai szövetségekhez, és területén ne állomásozzanak külföldi csapatok, amely helyzet például jelenleg sem áll fenn. Luhovszkij szerint azonban ezek a "vörös vonalak" bármikor módosulhatnak, bővülhetnek, ha Moszkva a tárgyalási folyamat lassításában érdekelt.

A harctéri célok ugyanakkor nagyrészt változatlanok: Moszkva továbbra is Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon megyék teljes ellenőrzésére törekszik. A Kreml arra számít, hogy az energetikai infrastruktúra elleni téli csapások és a frontvonalakon elért előnyök együttesen végül kapitulációra kényszerítik Ukrajnát.

A hírszerzés értesülései szerint a külpolitikai fronton Moszkva az úgynevezett "vonakodók koalíciójának" felépítésén dolgozik: olyan országok és politikai erők hálózatán, amelyek az Európai Unión belül akadályoznák Ukrajna támogatását. Kirill Dmitrijev különmegbízott feladata, hogy üzleti megállapodásokkal próbálja rávenni a nyugati országokat a gazdasági együttműködés helyreállítására - ennek hátterében főként az áll, hogy

Oroszországnak se technológiája, se pénze nincs jelenleg az ilyen jellegű beruházások végrehajtására.

Még több Globál

Oroszország szétbombázta Ukrajnát, kiderült, mi lehet a kulcskérdése a béketárgyalásoknak - Háborús híreink szombaton

Megérkezett a rettenetes vihar: dőlnek a történelmi rekordok, súlyos leállások jönnek az Egyesült Államokban

Kimondta Amerika ősellensége: ha ezt meglépi Donald Trump, mindent elsöprő háború fog kitörni

Oroszország katonai képességei ugyanakkor továbbra is korlátozottak, amire a kitűzött határidők sorozatos csúszása is utal, állítja Luhovszkij. Elmondása szerint Moszkva 15 új hadosztályt tervezett felállítani 2025-ben, ebből azonban végül csak négy lett, az is hiányos állománnyal.

A páncélosok esetében nem tudják olyan mértékben növelni a gyártást, amilyen mértékben csökken a raktárkészletük kiforgatása - ez végső soron azt eredményezi, hogy csökken a fronton található páncélosok nagy száma.

A hírszerzési vezető azt is kijelentette:

Az Oresnyik inkább politikai, mintsem katonai tartalommal bír. Elsősorban európai partnereink megfélemlítésére szolgáló eszköz.

A hírszerzési becslések szerint az Oresnyik rakétából jelenleg legfeljebb három–négy darab áll Oroszország rendelkezésre. Sorozatgyártását 2026-ra tervezik, évi öt vagy több példánnyal. Harctéri hatékonyságát ugyanakkor megkérdőjelezik az ukrán szakértők: a rakéta szerintük a múlt század technológiájára épül, folyamatos műszaki támogatást és a különféle meghibásodások gyors elhárítását igényli.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Ma is összeomlott a dollár, menetel a forint!
10 millió a semmibe: egy öttagú család tanulságos kálváriája a CSOK-kal
Holnap folytatódik a béketárgyalás, közben szétbombázza Oroszország Kijevet – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility