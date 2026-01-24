Szent a béke? – Nagy bejelentést tett Trump a több évtizedes véres konfliktus lezárásáról

J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke februárban Azerbajdzsánba és Örményországba látogat – jelentette be Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a Truth Social közösségi oldalon pénteken.

Donald Trump háláját fejezte ki Ilham Alijev azeri elnöknek és Nikol Pasinján örmény miniszterelnöknek, amiért betartották a 2025 nyarán aláírt békemegállapodás feltételeit.

Februárban Vance alelnök mindkét országba ellátogat, hogy folytassa béketeremtő erőfeszítéseinket és előmozdítsa a Nemzetközi Béke és Jólét Trump Útját

– írta Donald Trump.

Tavaly augusztusban egy washingtoni háromoldalú találkozót követően, Örményország és Azerbajdzsán vezetői megállapodást írtak alá Baku és Jereván közötti konfliktus békés rendezéséről, illetve arról, hogy létrehoznak egy olyan tranzitzónát, amely áthalad Örményországon, összekötve Azerbajdzsánt annak Nahicseván nevű exklávéjával, ami Baku régóta hangoztatott követelése volt.

Az Örményország déli részén áthaladó utat Trump saját magáról nevezte el. A megállapodással az Egyesült Államok fejlesztési jogokat kapott ebben a térségben.

Az amerikai elnök hozzátette azt is, hogy

az Egyesült Államok megállapodást tervez kötni Örményországgal a békés célú nukleáris energia területén folytatott együttműködésről, valamint szerződéseket kötni félvezetők és katonai termékek, köztük testpáncélok és hajók Azerbajdzsánba történő szállításáról.

A megállapodás értelmében az országok lemondtak minden, egymás területére vonatkozó igényükről, kötelesek tartózkodni az erőszak alkalmazásától egymás ellen, és ígéretet tettek a nemzetközi jog tiszteletben tartására.

A két volt szovjet tagköztársaság, Örményország és Azerbajdzsán több háborút is vívott egymással Hegyi-Karabah régióért, amely még a szovjet időszakban került az azeri tagköztársasághoz, habár zömmel örmények lakták. A Szovjetunió felbomlásakor Jereván támogatásával a helyi örmény erők szakadár államot hoztak létre Hegyi-Karabahi Köztársaság néven egy több éven át tartó háború során. 2020-ban Azerbajdzsán visszafoglalta a terület egy részét, majd 2023 szeptemberében az egész tartományt. Az azeri offenzíva miatt Hegyi-Karabah teljes, mintegy 100 ezres lakossága Örményországba menekült.

Csütörtökön a Trump vezette gázai Béketanács davosi alakuló ülésén mind Alijev, mind Pasinján részt vett, az amerikai elnök két oldalán ülve.

Címlapkép: Donald Trump amerikai elnök Ilham Alijev azeri elnökkel és Nikol Pasinján örmény miniszterelnökkel a Béketanács alakuló ülésén Davosban 2026. január 22-én. Forrás: Chip Somodevilla/Getty Images