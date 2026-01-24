A beszámoló szerint a Lázár Csoport legutóbb 13 orosz járművet iktatott ki a limani frontszakaszon, a Harmadik Hadtest felelősségi körzetében. A művelet során a Nemzeti Gárda felderítő drónjai az Állami Határőrszolgálat egyik egységével együttműködve azonosították a célpontokat.
A megszerzett hírszerzési adatok alapján éjszakai harcra felkészített drónokat vetettek be, amelyek precíziós csapásokat mértek az ellenséges állásokra.
Az akció eredményeként 10 páncélozott harcjármű, 2 teherautó és 1 üzemanyagszállító tartálykocsi semmisült meg, amelyről az alábbi videót tették közzé:
️ The Lazar Group destroyed a large concentration of 14 Russian armored vehicles deep in the rear on the Lyman Front as Russian forces were preparing to launch a mechanized column attack.The assault was completely neutralized before it even began. pic.twitter.com/F7v97XyHTq https://t.co/F7v97XyHTq— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) January 22, 2026
A támadás még azelőtt felőrölte az orosz páncélozott hadoszlopot,
mielőtt az lényegében támadást indíthatott volna az ukrán állások ellen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Videó: az éj leple alatt csapott le a hírszerzés, még a támadás előtt letaroltak egy teljes orosz hadoszlopot
Több, mint egy tucat orosz jármű veszett oda.
