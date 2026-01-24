  • Megjelenítés
Videó: az éj leple alatt csapott le a hírszerzés, még a támadás előtt letaroltak egy teljes orosz hadoszlopot
Videó: az éj leple alatt csapott le a hírszerzés, még a támadás előtt letaroltak egy teljes orosz hadoszlopot

Az Ukrán Nemzeti Gárda Lázár Csoport néven működő drónegysége, amely egyben az ukrán védelmi erők egyik legeredményesebb alakulata, nemrégiben több, mint egy tucat orosz páncélost iktatott ki még azelőtt, hogy azok egyáltalán elkezdhették volna a támadásukat.

A beszámoló szerint a Lázár Csoport legutóbb 13 orosz járművet iktatott ki a limani frontszakaszon, a Harmadik Hadtest felelősségi körzetében. A művelet során a Nemzeti Gárda felderítő drónjai az Állami Határőrszolgálat egyik egységével együttműködve azonosították a célpontokat.

A megszerzett hírszerzési adatok alapján éjszakai harcra felkészített drónokat vetettek be, amelyek precíziós csapásokat mértek az ellenséges állásokra.

Az akció eredményeként 10 páncélozott harcjármű, 2 teherautó és 1 üzemanyagszállító tartálykocsi semmisült meg, amelyről az alábbi videót tették közzé:

A támadás még azelőtt felőrölte az orosz páncélozott hadoszlopot,

mielőtt az lényegében támadást indíthatott volna az ukrán állások ellen.

Oroszország szétbombázta Ukrajnát, elindult a tárgyalások mai fordulója - Háborús híreink szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

