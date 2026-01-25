  • Megjelenítés
Brutális vihar csapott le Amerikára - Összeomlott az áramellátás, Trump rendkívüli állapotot hirdetett
Brutális vihar csapott le Amerikára - Összeomlott az áramellátás, Trump rendkívüli állapotot hirdetett

Portfolio
Hatalmas téli vihar sújtja az Egyesült Államokat, több mint 160 ezer háztartásban ment el az áram, főként Louisianában és Texasban. A vihar a várható erős havazás miatt az ország keleti államait is megbéníthatja - írják amerikai lapok.

A szélsőséges időjárás miatt országszerte több ezer repülőjáratot is törölni kellett. A meteorológusok szerint hó, ónos eső és veszélyesen alacsony hőmérséklet várható az ország keleti kétharmadán a mai naptól a jövő hét elejéig.

Donald Trump amerikai elnök tegnap szövetségi katasztrófahelyzetet hirdetett tizenkét államban, köztük Virginiában, Tennessee-ben, Georgiában és Texasban.

Továbbra is figyelemmel kísérjük a helyzetet, és kapcsolatban maradunk a vihar útjában álló államokkal. Vigyázzanak magukra!"

– írta a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter közölte, hogy a déli államokban már elkezdődtek a javítási munkálatok az áramellátás helyreállítása érdekében, de még idő kell a munkához, addig több tízezer háztartás van áram nélkül.

Címlapkép forrása: Mario Tama/Getty Images

