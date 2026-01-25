  • Megjelenítés
Elismerte Kijev: katasztrófa szélére került Ukrajna - Célt ért az oroszok folyamatos bombázása
Portfolio
Ukrajna humanitárius katasztrófa küszöbén áll a hónapok óta tartó orosz rakéta- és dróntámadások miatt, az ország energetikai infrastruktúrája az összeomlás szélén áll – figyelmeztetett Makszim Timcsenko, a DTEK energiavállalat vezérigazgatója egy Reutersnek adott interjúban.
Timcsenko elmondta, hogy az ország két héten át mínusz 15–20 fokos hideget volt kénytelen elviselni, miközben Oroszország folyamatosan támadta a gázszállítási, tárolási és termelési létesítményeket. Hozzátette, hogy Moszkva 2022 októbere óta egyfajta "energiaterrort" folytat: erőműveket támad, és szándékosan túlterheli az ukrán légvédelmi rendszereket.

Az emberek 3–4 órára kapnak áramot, utána 10–15 órás szünet következik. Vannak lakóépületek, amelyekben hetekig nincs fűtés"

– mondta a vezérigazgató.

Ukrajna jelenleg gázimportból, elsősorban amerikai szállítmányokból fedezi szükségleteit, mivel a támadások miatt a gáz-, szén- és vízerőművek csökkentett kapacitással működnek. A DTEK termelőkapacitásának 60–70 százalékát elveszítette, a károk értéke pedig több száz millió dollárra rúg.

Timcsenko a Világbank becsléseire hivatkozva közölte, hogy az ukrán energiaszektor helyreállítása 65–70 milliárd dollárba kerülhet.

Sok esetben nem egyszerű felújításról, hanem teljesen új létesítmények építéséről van szó.

Inkább egy új energiarendszer kiépítéséről beszélünk, nem pusztán újjáépítésről"

– fogalmazott.

Ukrajna felgyorsítaná a decentralizált termelési kapacitások kiépítését, köztük a napelemprojektek és az energiatároló rendszerek létesítését is. Timcsenko szerint a szétszórt, decentralizált hálózatot nehezebb drónokkal és rakétákkal megbénítani. Hozzátette: nem lehet megvárni egy esetleges békemegállapodás aláírását, már most el kell kezdeni a felkészülést, tartalékolni kell a kritikus berendezéseket, és tovább kell erősíteni a légvédelmet.

