Timcsenko elmondta, hogy az ország két héten át mínusz 15–20 fokos hideget volt kénytelen elviselni, miközben Oroszország folyamatosan támadta a gázszállítási, tárolási és termelési létesítményeket. Hozzátette, hogy Moszkva 2022 októbere óta egyfajta "energiaterrort" folytat: erőműveket támad, és szándékosan túlterheli az ukrán légvédelmi rendszereket.
Az emberek 3–4 órára kapnak áramot, utána 10–15 órás szünet következik. Vannak lakóépületek, amelyekben hetekig nincs fűtés"
– mondta a vezérigazgató.
Ukrajna jelenleg gázimportból, elsősorban amerikai szállítmányokból fedezi szükségleteit, mivel a támadások miatt a gáz-, szén- és vízerőművek csökkentett kapacitással működnek. A DTEK termelőkapacitásának 60–70 százalékát elveszítette, a károk értéke pedig több száz millió dollárra rúg.
Timcsenko a Világbank becsléseire hivatkozva közölte, hogy az ukrán energiaszektor helyreállítása 65–70 milliárd dollárba kerülhet.
Sok esetben nem egyszerű felújításról, hanem teljesen új létesítmények építéséről van szó.
Inkább egy új energiarendszer kiépítéséről beszélünk, nem pusztán újjáépítésről"
– fogalmazott.
Ukrajna felgyorsítaná a decentralizált termelési kapacitások kiépítését, köztük a napelemprojektek és az energiatároló rendszerek létesítését is. Timcsenko szerint a szétszórt, decentralizált hálózatot nehezebb drónokkal és rakétákkal megbénítani. Hozzátette: nem lehet megvárni egy esetleges békemegállapodás aláírását, már most el kell kezdeni a felkészülést, tartalékolni kell a kritikus berendezéseket, és tovább kell erősíteni a légvédelmet.
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
Elismerte Kijev: katasztrófa szélére került Ukrajna - Célt ért az oroszok folyamatos bombázása
Sürgős intézkedésre van szükség.
Kiderült, mennyi idő alatt lehet eljutni Belgrádba az új vasútvonalon - De van egy dolog, amire készülniünk kell
Komolyabb várakozási idő jöhet.
Az a szakma is megszűnhet, amelyet eddig ellenállónak tartottak az AI térhódításával szemben
A GTM-mérnökök sem érezhetik magukat biztonságban.
Kína csendben a folyókon és tengereken is dominanciára tör
A Jangce mutatja az utat.
Zabolátlanul pörög a Trump-tornádó – Önként és dalolva eldobta az egyik leghatásosabb fegyverét Washington?
Trump a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntheti.
Halálos lövések dördültek el az amerikai nagyvárosban: fegyveres férfi támadt a hatóság embereire
Megvan az ICE-razzia második halálos áldozata Minnesotában.
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
Elévült tartozás törlése
Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh
Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal
Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump megosztotta közösségi platformján Macron privát üzeneteit, egy dán képviselő elküldte
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!