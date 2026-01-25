Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Kasza Elliott-tal Macy's Inc - kereskedés Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak Elévült tartozás törlése Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

Holdblog Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump megosztotta közösségi platformján Macron privát üzeneteit, egy dán képviselő elküldte

RSM Blog ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a

Grandio Blog Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje

Hitelkárosultak Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni? A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról

Bankmonitor Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet