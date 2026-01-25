  • Megjelenítés
Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre
Globál

Portfolio
A hétvégén véget ért az első háromoldalú béketárgyalás Abu Dzsabiban Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közt, a folytatás február 1-jén várható. Oroszország közben a szárazföldön támadásba lendült: Kosztantynivka, Huljajpole térségében heves harcok dúlnak, északon, Harkiv megyében pedig Vovcsanszk térségében indult offenzíva. Az orosz csapásmérő erők továbbra is intenzív támadás alatt tartják az ukrán áramellátó rendszert, Kijevben a fűtésrendszerrel, ivóvízellátással is gondok vannak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi fejleményeivel.
Február 1-jén folytatódnak a béketárgyalások

Oroszország, Ukrajna és az USA diplomatái legközelebb február 1-jén ülnek össze, ismét Abu Dzabiban, az Egyesült Arab Emírségekben.

(UNN)

127 összecsapást jelentettek az ukrán erők

127 szárazföldi összecsapást jelentett az ukrán katonai vezérkar Oroszország és Ukrajna hadereje közt - a harcok epicentruma Pokrovszk, Donyeck megyében.

(Ukrinform)

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érthető el:

Véget értek a béketárgyalások, Oroszország félelmetes Cirkon rakétákkal bombázza Ukrajnát - Háborús híreink szombaton

Címlapkép forrása: Artem Gvozdkov/Global Images Ukraine via Getty Images

