Gyökeres fordulat jön a magyarországi időjárásban: megérkezett az előrejelzés, amire sokan vártak
Gyökeres fordulat jön a magyarországi időjárásban: megérkezett az előrejelzés, amire sokan vártak

Portfolio
Országszerte borult, esős idő várható, a Dél-Alföldön pedig akár viharos szél is nehezítheti a közlekedést. A hőmérséklet csúcsértéke 2 és 9 Celsius-fok között alakul - olvasható a Hungaromet prognózisában.

Magyarország egész területén vastag felhőzet borítja az eget, ezért

az ország nagy részén szükség lehet esőkabátra - visszatér az esőzés.

Miközben az északkeleti megyékben fokozatosan gyengül a csapadék, délnyugat felől egyre kiterjedtebb esős, záporos zóna érkezik, amely sokfelé okoz nedves, csapadékos időjárást.

Az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön jelentősen megélénkül a légmozgás. Kezdetben keleti, később délkeleti irányú szél fúj, amely a Dél-Alföldön helyenként tovább erősödhet. Ebben a térségben viharos erejű széllökésekre is számítani kell, ami megnehezítheti a közúti közlekedést és a szabadtéri munkavégzést.

A napi legmagasabb hőmérséklet általában 2 és 9 Celsius-fok között várható. A nyugati határvidéken ennél hidegebb lehet az idő, míg a szelesebb déli és délkeleti országrészben a légmozgás hatására enyhébb hőmérsékletre készülhetünk.

