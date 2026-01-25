Hatalmas áttörést hajtott végre Kína az űrkutatásban - Ez a felfedezés mindent megváltoztathat

A kísérletet a Kínai Tudományos Akadémia mechanikai intézete által fejlesztett, úgynevezett visszatérő tudományos hasznos teher hajtotta végre, amely a Lihong-1 Y1 jelű szuborbitális jármű fedélzetén jutott az űrbe. A visszatérésre tervezett, kereskedelmi célú űreszközt a CAS Space fejlesztette, elsősorban űrturisztikai felhasználásra.
A Lihong-1 Y1 január 12-én, a Kína északnyugati részén található Csiucsüan űrközpontból indult, és sikeresen teljesítette első tesztrepülését. A CAS tájékoztatása szerint a jármű átlépte a Föld légkörét az űrtől elválasztó Kármán-vonalat, majd
mintegy 120 kilométeres magasságban, mikrogravitációs környezetben a berendezés autonóm módon fémalkatrészeket állított elő.
A kísérlet sikerével Kína űrbeli fémalapú additív gyártási technológiája a földi kutatás szakaszából az űrbeli mérnöki ellenőrzés fázisába lépett, ami a CAS szerint világszinten is az élvonalba emeli az ország technológiai szintjét.
A közlemény szerint az űrbeli fém 3D-nyomtatás lényegesen összetettebb feladat, mint a földi környezetben végzett gyártás. A kutatócsoportnak több alapvető technikai kihívást kellett megoldania, köztük az anyag stabil továbbítását és formálását mikrogravitációban, a teljes folyamat visszacsatoláson alapuló vezérlését, valamint a hasznos teher és a hordozóeszköz megbízható együttműködését.
A kísérletet követően a kapszula ejtőernyős leszállással biztonságosan földet ért.
A szakemberek értékes adatokat nyertek többek között az olvadékdinamikáról, az anyagáramlásról, a megszilárdulási folyamatról, valamint az űrben nyomtatott alkatrészek geometriai pontosságáról és mechanikai tulajdonságairól.
Az akadémia szerint a Lihong-1 Y1 alacsony indítási költsége és nagy rugalmassága miatt alkalmas kísérleti platformnak bizonyult. A fedélzeten a fém 3D-nyomtató berendezés mellett mezőgazdasági kutatási célú rózsamagokat is szállítottak. A tervek szerint az űreszközt többszöri felhasználásra fejlesztik tovább.
Vang Jing-cseng, a jármű helyettes főtervezője közölte: jelenleg olyan tesztek zajlanak, amelyek az életfenntartó rendszerek és a nagy megbízhatóságú vészmentési technológiák integrálását célozzák, elősegítve az alacsony költségű szuborbitális tudományos kísérletek és a kereskedelmi űrturizmus fejlesztését.
Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images
A nők vagy a férfiak járnak jobban a magyar nyugdíjrendszerben?
Farkas András elemzése.
Hatalmas áttörést hajtott végre Kína az űrkutatásban - Ez a felfedezés mindent megváltoztathat
Sikeres volt a kísérlet.
Kimondták az oroszok: van két probléma, amit egyszerűen nem tudnak letárgyalni Amerikával
Ezért nincs most újabb Trump-Putyin csúcs.
Brutális vihar csapott le Amerikára - Összeomlott az áramellátás, Trump rendkívüli állapotot hirdetett
Amerikát is elérte a szélsőséges időjárás.
Campanella: Európának a kínai modellt kellene követnie, nem az amerikait
Fel kellene hagyni a nem versenyképes vállalatok részvényeseinek védelmezésével.
Végre itthon is van hó, de vajon működhet-e Magyarországon is a „sneckdown”?
Utánajártunk, realitás-e a hó alapján végzett városfejlesztés.
Elismerte Kijev: katasztrófa szélére került Ukrajna - Célt ért az oroszok folyamatos bombázása
Sürgős intézkedésre van szükség.
Kiderült, mennyi idő alatt lehet eljutni Belgrádba az új vasútvonalon - De van egy dolog, amire készülniünk kell
Komolyabb várakozási idő jöhet.
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Elévült tartozás törlése
Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh
Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal
Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump megosztotta közösségi platformján Macron privát üzeneteit, egy dán képviselő elküldte
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.