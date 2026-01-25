  • Megjelenítés
Kimondták az oroszok: van két probléma, amit egyszerűen nem tudnak letárgyalni Amerikával
Globál

Kimondták az oroszok: van két probléma, amit egyszerűen nem tudnak letárgyalni Amerikával

Portfolio
Amerika és Oroszország azért tárgyal alacsonyabb diplomáciai szinten és nem elnöki szinten, mert több olyan kisebb, de „zavaró” tényező is van a két ország közt, mellyel kapcsolatosan nem sikerül dűlőre jutni – jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ hírügynökségnek.

Ezek zavaró dolgok. Nincs előrelépés a diplomáciai tulajdonjoggal és a légi forgalom helyreállításával kapcsolatosan”

– mondta az orosz diplomata.

Hozzátette: addig, amíg ezek a dolgok nem tisztázódnak, nincs értelme magasabb, például elnöki szinten tárgyalni bármiről, mert egy magasabb szintű, eredménytelenül záruló találkozó kontraproduktív lenne.

Ezért zajlik most egyeztetés viszonylag alacsony szinten. A szakértők megteszik az megfelelő lépéseket”

– mondta Rjabkov.

Rjabkov két problémára utalt: az egyik az, hogy az orosz-ukrán háború miatt Amerika és a legtöbb NATO-tagállam kitiltotta légteréből az orosz kereskedelmi járatokat, a másik pedig az, hogy az Egyesült Államok még Barack Obama elnök utasítására elkobzott Oroszországtól öt olyan ingatlant, melyet Moszkva hivatalosan diplomáciai tevékenységre működtetett, de Washington szerint valójában kémkedésre használt.

Címlapkép forrása: Public Domain

