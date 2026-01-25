Kimondták az oroszok: van két probléma, amit egyszerűen nem tudnak letárgyalni Amerikával

Ezek zavaró dolgok. Nincs előrelépés a diplomáciai tulajdonjoggal és a légi forgalom helyreállításával kapcsolatosan”

– mondta az orosz diplomata.

Hozzátette: addig, amíg ezek a dolgok nem tisztázódnak, nincs értelme magasabb, például elnöki szinten tárgyalni bármiről, mert egy magasabb szintű, eredménytelenül záruló találkozó kontraproduktív lenne.

Ezért zajlik most egyeztetés viszonylag alacsony szinten. A szakértők megteszik az megfelelő lépéseket”

– mondta Rjabkov.

Rjabkov két problémára utalt: az egyik az, hogy az orosz-ukrán háború miatt Amerika és a legtöbb NATO-tagállam kitiltotta légteréből az orosz kereskedelmi járatokat, a másik pedig az, hogy az Egyesült Államok még Barack Obama elnök utasítására elkobzott Oroszországtól öt olyan ingatlant, melyet Moszkva hivatalosan diplomáciai tevékenységre működtetett, de Washington szerint valójában kémkedésre használt.

