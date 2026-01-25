Megerősítette Donald Trump: titkos fegyvert vetett be Amerika – Ezért nem működtek az orosz légvédelmi fegyverek?

Trump az eszközt „A Zavaró” névvel illette, a rendszernek nem ez a hivatalos neve, pontos funkciójáról az amerikai politikus csak felületesen osztott meg részleteket.

A Zavaró. Nem beszélhetek róla. Szeretnék, de nem lehet. Sose tudták kilőni a rakétáikat. Orosz és kínai rakétáik voltak, egyet se tudtak kilőni. Bementünk, ők megnyomták a gombokat és semmi nem működött. Mindent előkészítettünk

– mondta az amerikai elnök.

Venezuela nagyrészt orosz és kisebb részben kínai légvédelmi fegyverekkel próbálta védeni légterét az amerikai támadással szemben.

Trumpot egyébként egy másik fegyverről kérdezték: pletykák szerint az amerikai haderő egy újfajta hangfegyverrel bénította meg Nicolas Maduro elnök személyes testőrségét – úgy fest, az elnök végül nem erre válaszolt, hanem egy másik fegyverről beszélt.

