Történelmi bejelentést tett Zelenszkij - Ez mindent megváltoztathat!

Teljesen elkészült az Egyesült Államok biztonsági garanciáiról szóló dokumentum, Ukrajna már csak az aláírás időpontjára és helyszínére vár – közölte vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Zelenszkij szerint Ukrajna számára a biztonsági garanciák elsősorban

az Egyesült Államok kötelezettségvállalásait jelentik.

A dokumentum százszázalékosan készen áll, már csak arra várunk, hogy partnereink megerősítsék, mikor és hol írhatjuk alá"

– mondta az ukrán elnök a litván fővárosban, Vilniusban tartott sajtótájékoztatón.

Az államfő hozzátette, hogy

az aláírást követően a dokumentumot az amerikai Kongresszus és az ukrán parlament elé terjesztik ratifikálásra.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU