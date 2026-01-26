Az ukrán hírszerzésnek sem áll össze a kép: százával állnak a Fath-360-as rakéták az orosz tárolókban, valamiért mégsem vetik be őket

Andrij Juszov, a HUR szóvivője elmondta, hogy Teherán több mint 350 darab Fath-360 típusú, rövid hatótávolságú rakétát szállított Oroszországnak.
Ukrajna azonban egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy ezeket ukrán célpontok ellen használták volna.
Hozzátette: a háttérben technikai vagy politikai jellegű korlátozások állhatnak, de az is lehetséges, hogy Oroszország ezeket a rakétákat egyelőre csak a saját területén teszteli.
Az értesülések szerint Irán feltehetően már 2024 őszén megkezdte a Fath-360-as rakéták szállítását Oroszországnak. A rakéta hatótávolsága mintegy 120 kilométer, robbanófeje körülbelül 150 kilogrammos. Szakértők szerint ezek a fegyverek elsősorban taktikai célokat szolgálhatnak, például a frontvonalhoz közeli katonai létesítmények elleni csapásoknál, miközben Oroszország a drágább Iszkander rakétákat az ukrán területek mélyén fekvő, stratégiai jelentőségű célpontokra tartalékolhatja.
A Bloomberg korábbi beszámolója szerint, amely nyugati biztonsági forrásokra hivatkozott, Irán 2021 októbere óta mintegy 2,7 milliárd dollár értékben adott el rakétákat Oroszországnak. E jelentés szerint több száz Fath-360-as rakétát, közel 500 egyéb rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát, valamint nagyjából 200 légvédelmi rakétát foglalt magában.
Juszov hozzátette: nincs megbízható információjuk arról, hogy az orosz erők más iráni rakétatípusokat, például légvédelmi fegyvereket ténylegesen bevetnének a harctéren.
Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
