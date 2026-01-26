  • Megjelenítés
Besokallt az elhurcolt elnök utódja: ez már tényleg túlzás, amit az Egyesült Államok csinál
Globál

Besokallt az elhurcolt elnök utódja: ez már tényleg túlzás, amit az Egyesült Államok csinál

Portfolio
Delcy Rodríguez venezuelai elnök, aki a Nicolás Maduro volt elnök elleni akció után vette át a latin-amerikai ország vezetését, azt mondta, elege van Washington utasításaiból – írja a CNN.

Elég volt már abból, hogy Washington parancsolgat a venezuelai politikusoknak

– mondta olajipari dolgozóknak Puerto La Cruz városában, a Venezolana de Televisión állami csatorna által közvetített eseményen.

Hagyjuk, hogy a venezuelai politika megoldja a nézeteltéréseinket és a belső konfliktusainkat. Ez a köztársaság nagyon nagy árat fizetett azért, hogy szembe kellett néznie a fasizmus és a szélsőségesség következményeivel az országunkban

– tette hozzá Rodríguez.

Még több Globál

Fegyvert rántottak a hatóságok, óriási a felháborodás a halálos lövések miatt – Ezt kell tudni a történtekről

Kiverte a biztosítékot Trump Európa legerősebb hatalmánál – Egyértelmű követelést fogalmaztak meg az amerikai elnöknek

Dermesztő jelenség söpör végig Európán: leállt a tömegközlekedés, tömeges balesetek az utakon

A Maduro elleni január 3-i katonai akció után a volt alelnök, Rodríguez vette át Venezuela vezetését, akire az Egyesült Államok jelentős nyomást gyakorol, többek között a venezuelai kőolajkészlettel kapcsolatban, amelyet Washington amerikai cégekkel akar kitermeltetni.

Kapcsolódó cikkünk

Megerősítette Donald Trump: titkos fegyvert vetett be Amerika – Ezért nem működtek az orosz légvédelmi eszközök?

Titkos felvétel szivárgott ki: 15 perce volt felelni Trump fenyegetésére, különben megölték volna

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

Kasza Elliott-tal

AT&T - elemzés

Mindjárt írok az AT&amp;T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiszivárgott az EU titkos terve: drasztikus, Magyarországnak fájó lépésre készülnek a külföldi befektetőkkel szemben
Versenyfutás a milliókért: akár órák alatt elkapkodhatják az új lakossági energiatárolós pályázatot
Kimondták az oroszok: van két probléma, amit egyszerűen nem tudnak letárgyalni Amerikával
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility