Besokallt az elhurcolt elnök utódja: ez már tényleg túlzás, amit az Egyesült Államok csinál

Elég volt már abból, hogy Washington parancsolgat a venezuelai politikusoknak

– mondta olajipari dolgozóknak Puerto La Cruz városában, a Venezolana de Televisión állami csatorna által közvetített eseményen.

Hagyjuk, hogy a venezuelai politika megoldja a nézeteltéréseinket és a belső konfliktusainkat. Ez a köztársaság nagyon nagy árat fizetett azért, hogy szembe kellett néznie a fasizmus és a szélsőségesség következményeivel az országunkban

– tette hozzá Rodríguez.

A Maduro elleni január 3-i katonai akció után a volt alelnök, Rodríguez vette át Venezuela vezetését, akire az Egyesült Államok jelentős nyomást gyakorol, többek között a venezuelai kőolajkészlettel kapcsolatban, amelyet Washington amerikai cégekkel akar kitermeltetni.

