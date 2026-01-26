  • Megjelenítés
FONTOS Felkészülés a pénzügyi tragédiára: magyarok százezreinek a biztosításába nyúl bele az MNB
Darabokra szedték Putyin drónjait, veszedelmes fegyvert készítettek belőlük Oroszország ellen
Globál

Darabokra szedték Putyin drónjait, veszedelmes fegyvert készítettek belőlük Oroszország ellen

Portfolio
Egy cseh vállalat önkéntesekkel együttműködve olyan száloptikás FPV drónokat fejleszt ki és ad át Ukrajnának, amelyeket a szétszedett orosz drónokban talált technológia alapján hoztak létre – írja az RBC-Ukraine a cseh Idnes alapján.

A középkorban élt cseh huszita hadvezérről, Jan Žižkáról elnevezett drónok

ellenállnak az elektronikus zavarásnak, és háromszor olyan olcsók, mint a velük összehasonlítható modellek.

Ukrán katonák a Vandal Novgorodszkij hercegről elnevezett elfogott orosz drónt adtak át önkénteseknek, akik továbbadták azt a SPARK cseh haditechnikai cég mérnökeinek. A mérnökök részletesen megvizsgálták a száloptikás orosz drón működését, és ez alapján fejlesztették ki az új modellt.

Ezt követően egy közösségi kezdeményezésre sikerült elég pénzt összegyűjteni ahhoz, hogy megkezdjék a Jan Žižka névre keresztelt drónok tömeggyártását.

Még több Globál

Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn

Életmentő lépést sikerült kicsikarni Izraeltől - Tényleg megnyílik a kulcsfontosságú átkelő

Egyre nagyobb a botrány Trump fegyveres szervezete körül - Most durvul majd el igazán a helyzet Amerikában?

Címlapkép forrása: Arsen Dzodzaiev/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

Kasza Elliott-tal

AT&T - elemzés

Mindjárt írok az AT&amp;T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiszivárgott az EU titkos terve: drasztikus, Magyarországnak fájó lépésre készülnek a külföldi befektetőkkel szemben
Versenyfutás a milliókért: akár órák alatt elkapkodhatják az új lakossági energiatárolós pályázatot
Kimondták az oroszok: van két probléma, amit egyszerűen nem tudnak letárgyalni Amerikával
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility