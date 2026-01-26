Darabokra szedték Putyin drónjait, veszedelmes fegyvert készítettek belőlük Oroszország ellen

A középkorban élt cseh huszita hadvezérről, Jan Žižkáról elnevezett drónok

ellenállnak az elektronikus zavarásnak, és háromszor olyan olcsók, mint a velük összehasonlítható modellek.

Ukrán katonák a Vandal Novgorodszkij hercegről elnevezett elfogott orosz drónt adtak át önkénteseknek, akik továbbadták azt a SPARK cseh haditechnikai cég mérnökeinek. A mérnökök részletesen megvizsgálták a száloptikás orosz drón működését, és ez alapján fejlesztették ki az új modellt.

Ezt követően egy közösségi kezdeményezésre sikerült elég pénzt összegyűjteni ahhoz, hogy megkezdjék a Jan Žižka névre keresztelt drónok tömeggyártását.

Címlapkép forrása: Arsen Dzodzaiev/Global Images Ukraine via Getty Images