Dermesztő jelenség söpör végig Európán: leállt a tömegközlekedés, tömeges balesetek az utakon

A szászországi, brandenburgi és mecklenburg-előpomerániai jelentések szerint az északkeleti utakon számos koccanásos baleset történt.
A Deutsche Bahn vasúttársaság bejelentette, hogy késésekre és járattörlésekre kell számítani a távolsági járatokon. Ez vonatkozik egész Dél-Németországra, valamint a Berlin, Hamburg és Hannover felé és onnan induló járatokra is.
Berlinben a villamosok közlekedését a jeges felsővezetékek miatt le kellett állítani, és a tömegközlekedés egyéb módjai is nehezebbé váltak a fővárosban.
A hófront vasárnap este érte el Délnyugat-Németországot, ahol egyes területeken 25 centiméter friss hó hullott.
Hétfőn kora reggel Mecklenburg-Előpomeránia és Brandenburg tartomány egyes részein riasztás volt érvényben a német meteorológiai szolgálat részéről a jégpáncél kialakulásának veszélye miatt. Bajorország északi részein a havazás miatt adtak ki figyelmeztetést.
A meteorológiai szolgálat szerint a nap folyamán további havazás várható Németország számos részén, ezt követően pedig a fagypont alatti hőmérséklet okozhat nehézségeket.
