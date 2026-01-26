Fegyvert rántottak a hatóságok, óriási a felháborodás a halálos lövések miatt – Ezt kell tudni a történtekről

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Helyi idő szerint szombat délelőtt 9 óra körül szövetségi bevándorlási ügynökök több lövéssel megöltek egy amerikai férfit Minnesota állam legnagyobb városában, Minneapolisban. Az áldozatot a 37 éves Alex Prettiként azonosították, aki ápolóként dolgozott a helyi veteránellátó-központ intenzív osztályán. Kristi Noem belbiztonsági miniszter szerint az vezetett Pretti lelövéséhez, hogy a felfegyverzett férfi „látszólag maximális kárt akart okozni és lemészárolni a rendfenntartókat.” A szemtanúk által készített felvételek azonban ezt nem bizonyítják, és a Trump-adminisztráció azóta sem támasztotta alá semmivel azon állítását, hogy az áldozat „belföldi terrorista” lett volna. Megválaszoljuk a legfontosabb kérdéseket a tragédiával kapcsolatban.

1. Mi történhetett?

A szövetségi hatóságok szerint Alex Pretti „erőszakosan ellenállt”, amikor le akarták fegyverezni, az ügynökök pedig „önvédelemből lőttek”. A Wall Street Journal képkockáról képkockára végzett videóelemzése azonban azt sugallja, hogy a férfi már ártalmatlanítva lehetett, amikor lelőtték.

Worth noting that the @WSJ has joined with the @nytimes and Bellingcat to say that ICE is lying in its description of the shooting of Alex Pretti. The video evidence more and more supports the view that this was an gratuitous execution. https://t.co/tfWPnlpnkr https://twitter.com/WSJ?ref_src=twsrc%5Etfw — Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) January 25, 2026

A szemtanúk felvételein látszik, hogy Pretti a határőrség ügynökeit filmezte Minneapolis Nicolett Avenue nevű útján – nem egyedül, több tiltakozó helyi is kiabálással, sípszóval, telefonnal a kezében kísérte a maszkos szövetségi ügynököket. Amikor egy csoport a határőrökhöz közeledett, Pretti odalépett filmezés közben. Ezután két másik emberrel arrébb ment, de egy ügynök a havas földre lökte a Prettivel lévők egyikét. Pretti az ellökött nő és az egyenruhás közé állt, utóbbi ezután egy paprikaspray-nek tűnő anyagot fújt a férfi arcába. A kialakult dulakodás közben a földre vitt Prettit elhúzták a többiektől, és egy ügynök fegyvert fogott rá.

Látszólag ekkor fedeznek fel a férfinél is egy lőfegyvert, amelyet ezután az egyik határőr eltávolít Prettitől.

Kevesebb mint egy másodperccel később az egyik ügynök lövést adott le Pretti felé, majd egy másik is felemelte a fegyverét. Öt másodpercen belül legalább tíz lövés hallatszik.

Hol van a fegyver?

– kiabálták ezután az ügynökök a káosz közepette. Ebből feltételezhetően nem értesültek arról, hogy a férfitől már elvették a törvényesen viselt 9 milliméteres kézifegyverét. A minneapolisi tűzoltóság mentőegységét 9:04-kor riasztották egy „lehetséges ICE-érintettségű” lövöldözés miatt: a mentők perceken belül újraélesztést végeztek Prettin, de a helyszínen életét vesztette.

2. Mit mondott a Trump-kormányzat?

Gregory Bovino, az amerikai határőrség vezető tisztviselője szerint az érintett ügynökök egy „jelentős” bűnlajstrommal rendelkező férfit kívántak elfogni, amikor a halálos incidens történt. A minnesotai hatóságok ugyanakkor közölték: Jose Huerta-Chuma nem büntetett előéletű, és nincs ellene folyamatban lévő eljárás, csupán közlekedési szabálysértést követett évekkel ezelőtt. A minnesotai büntetésvégrehajtás azt állította: Huerta-Chuma 2018-ban, az első Trump-adminisztráció alatt volt szövetségi bevándorlási őrizetben, de kiengedte a republikánus kormányzat.

Bovino továbbá kijelentette:

úgy tűnik, olyan helyzetről van szó, amelyben az érintett személy a lehető legnagyobb kárt akarta okozni, és le akarta mészárolni a rendfenntartókat.

Másnap Bovino a CNN-nek elmondta: a valódi áldozatok a határőrök, a felfegyverzett Pretti pedig „magát hozta ebbe a helyzetbe”. Mint hozzátette:

Azt mondom, hogy tiszteletben tartjuk a második alkotmánykiegészítésben biztosított jogot. De ezek a jogok nem érvényesek akkor, amikor zavargásokban vesznek részt, megtámadják, illetve akadályozzák, késleltetik vagy gátolják a rendfenntartó tiszteket.

Mielőtt bármilyen vizsgálatra sor került volna, Stephen Miller, Donald Trump befolyásos kabinetfőnök-helyettese úgy kommentálta a történteket, hogy

egy belföldi terrorista szövetségi rendfenntartókat próbált meggyilkolni.

Kristi Noem ugyancsak „terroristának” nevezte Prettit, aki „nem azért volt ott, hogy békésen tiltakozzon. Azért volt ott, hogy erőszakot szítson”.

Noem szerint a férfi „fegyverrel” közelített az ügynökökhöz.

Bár a belbiztonsági miniszter állítását lehet többféleképpen lehet értelmezni, az eddig nyilvánosságra hozott videofelvételek alapján arra nincs bizonyíték, hogy Pretti a fegyveréhez nyúlt, azt a határőrökre emelte, vagy bármilyen módon ártani kívánt volna nekik. És ahogy írtuk, mielőtt lelőtték, látszólag el is vették tőle a lőfegyvert.

Egy szövetségi rendfenntartó tiszt jogilag akkor alkalmazhat halálos erőt, ha igazolható, hogy észszerű okból féltette a saját testi épségét. A szövetségi igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított az ügyben, a nyomozást azonban nem az FBI vezeti, hanem a belbiztonsági minisztérium égisze alá tartozó belbiztonsági nyomozóiroda, amely a Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) alosztálya.

A minnesotai rendőrfőnök közlése szerint a szövetségiek megakadályozták, hogy a helyi rendőrök hozzáférjenek a gyilkosság helyszínéhez. A helyi hatóságok indítványozására egy szövetségi bíró végzésben írta elő a belbiztonságiaknak, hogy a lövöldözéssel kapcsolatos összes bizonyítékot meg kell őrizniük.

3. A fegyverviselés indokolta a hatóság tettét?

Az FBI vezetője, Kash Patel úgy reagált:

Nem vihetsz magaddal egy lőfegyvert több tárral semmilyen tüntetésre, bárhová, ahová csak akarsz. Ennyire egyszerű.

Hasonlóan nyilatkozott Scott Bessent pénzügyminiszter is.

I try to refrain from hyperbole when weighing in on contentious social media debates, because often the truth is somewhere in the middle. For instance, while the death of Renee Good was very sad, I think it's quite plausible the officer had a reasonable justification in the… — Robby Soave (@robbysoave) January 25, 2026

A republikánus kormányzat fegyvertartással kapcsolatos kijelentése azonban az amerikai jobboldal több szegmensében visszatetszést váltott ki.

A libertárius Reason magazin cikke alapján a kormányzat egyértelműen „hazudik”, mivel „Minnesotában engedélyezett a rejtett fegyverviselés, ahol törvényes kézifegyvert hordani nyilvános helyen. Az az elképzelés, hogy valaki egyszerre ne gyakorolhatná az első és a második alkotmánykiegészítésben biztosított jogait, általában egy téves, baloldali érv.” (Az első alkotmánykiegészítés szavatolja az amerikaiak szólásszabadságát, míg a második a fegyvertartás jogát – utóbbit gyakran pont, hogy a „zsarnoksággal” szembeni lakossági ellenállás végső eszközeként értelmeznek, elsősorban az amerikai jobboldalon.)

NEW statement to me on the Minneapolis shooting from @GunOwners: https://twitter.com/GunOwners?ref_src=twsrc%5Etfw — Emily Jashinsky (@emilyjashinsky) January 24, 2026

A fegyverviselés nem halálos ítélet, hanem az alkotmány által védett, Istentől adott jog, és ha ezt nem érted, nincs helyed a rendfenntartásban vagy a kormányzatban

– reagált Thomas Massie, a Trumppal gyakran csetepatézó republikánus kongresszusi képviselő. „A második alkotmánykiegészítés védi az amerikaiak fegyverviselési jogát tüntetés közben – egy olyan jogot, amelyet a szövetségi kormánynak nem szabad sértenie” – tette hozzá a Gun Owners America lobbiszervezet.

Az azt sejtető kormányzati nyilatkozatokra, hogy egy tüntetésen vagy egy hatósági intézkedés videózása közben történő ártalmatlan fegyverviselés önmagában ok a halálos hatósági erőszakra, a közösségi médiában Trump-kritikus hangok olyan képek megosztásával reagáltak, amelyeken Trump támogatói teszik éppen ugyanezt, bármiféle következmény nélkül.

A thread of MAGA protesting with guns and not getting murdered for it...Arizona, November 2020 https://t.co/ZzD017kmWH pic.twitter.com/fPjCJ6XPhq https://t.co/ZzD017kmWH — Sarah Longwell (@SarahLongwell25) January 25, 2026

4. Hogyan reagált a család?

„Összetört a szívünk, de mérhetetlenül dühösek is vagyunk” – áll a Pretti család közleményében, melyben „jólelkűként” jellemzik a katonai veteránokkal foglalkozó ápolót, aki „változást akart elérni a világban”. Mint kiemelték:

az utolsó tette az volt, hogy megvédjen egy nőt.

A férfi szülei leszögezték: „Az adminisztráció fiunkról terjesztett gyomorforgató hazugságai elfogadhatatlanok és felháborítóak. Alex egyértelműen nem tartott fegyvert a kezében, amikor Trump gyilkos és gyáva ICE-ügynökei rátámadtak. A jobb kezében a telefonját tartotta, a bal keze üres volt, és a feje fölé emelve próbálta védeni azt a nőt, akit az ICE éppen a földre lökött — mindezt úgy, hogy közben paprikaspray-vel fújták le.”

MINNEAPOLIS SHOOTING: Alex Pretti, a 37-year-old ICU nurse, was fatally shot Saturday morning by a Border Patrol agent in Minneapolis. https://t.co/UyAtwxps0M pic.twitter.com/ohmaPxk3p8 https://t.co/UyAtwxps0M — FOX 9 (@FOX9) January 24, 2026

Az AP-nek Pretti Coloradóban élő szülei elmondták: az ICE-ellenes tüntetések előtt figyelmeztették fiukat, hogy legyen óvatos. Exfelesége szerint a férfi demokrata szimpatizáns volt, és részt vett a George Floyd megölése után kirobbant demonstrációkban is. Floydot szintén Minneapolisban ölte meg négy rendőr 2020-ban. Elmondása szerint Pretti három éve szerzett fegyvertartási engedélyt – ami a nem nyílt fegyverviselésre is feljogosította a minnesotai törvények alapján –, ugyanakkor nem erőszakos típusnak ismerte, legfeljebb a tüntetéseken való kiabálás volt jellemző rá.

5. Mi történik Minneapolisban?

A Trump-adminisztráció decemberben jelentette be a „Metro Surge” művelet megkezdését Minnesotában, amelyet „a valaha volt legnagyobb bevándorlási akciónak” tituláltak. A Fehér Ház azt követően lépett, hogy országos reflektorfény vetült egy államban elkövetett, széles körű csalássorozatra. A vád szerint a túlnyomórészt szomáliai származású lakosok több százmillió dollárnyi állami támogatást sikkaszthattak el. A hatalmasra duzzadt botrány hatására Tim Walz demokrata kormányzó, Kamala Harris 2024-es alelnökjelöltje elállt az újraválasztási kampánytól.

Bár Minnesota szomáliai diaszpórája többségében amerikai állampolgár, Donald Trump „szemétnek” nevezte őket, a bevándorlási razziákat pedig elsősorban őket célozva indította el, mondván, „menjenek vissza oda, ahonnan jöttek”. (Minnesotában egyébként a Pew Research Center becslései alapján nem kimagasló az illegális bevándorlók száma, 24 államban több engedély nélküli bevándorló él, mint ott.) Kristi Noem egy hete azt állította, hogy több mint 10 ezer bevándorlót tartóztattak le az államban. A Minnesota Star Tribune szerint a művelet ideje alatt rohamosan megnőtt a téves őrizetbe vétel miatt beadott bírósági kérvények száma, kevesebb mint két hónap alatt több mint 600-at adtak be.

A maszkot viselő bevándorlási ügynökök sorozatos razziázása hatalmas tiltakozást váltott ki Minneapolis-szerte (a várost magába foglaló Hennepin megye lakosainak 70%-a Kamala Harrisre voksolt 2024-ben). A Trump-adminisztráció fellépését ellenző helyiek a demonstrációk szervezése mellett úgynevezett ICE-megfigyelő csoportokat is alakítottak, hogy videóra vegyék a szövetségiek tevékenységét.

Pretti azonban nem az első állampolgár, akit lelőttek a belbiztonsági minisztérium ügynökei a városban: a CNN szerint a síppal, kiabálással tiltakozó megfigyelők száma számottevően megugrott Renee Nicole Good január 7-i megölését követően. A volán mögött ülő 37 éves, kisgyermekes nő a Trump-kormányzat szerint akadályozta a hatóság munkáját, autóját „fegyverként használta”, és el akart ütni egy bevándorlási ügynököt, amikor az tüzet nyitott, és többször fejbe lőtte az ugyancsak „belföldi terroristának” bélyegzett nőt. Az igazságügyi minisztérium nem indított nyomozást a Goodot lelövő tiszttel szemben, az ügyhöz kapcsolódóan több szövetségi ügyész is benyújtotta lemondását.

Pretti megölése valószínűleg további olajat fog önteni a bevándorlási razziák elleni tiltakozás tüzére Minneapolisban.

Pénteken az egész államban sztrájkot hirdettek vallási és szakszervezeti vezetők, több száz vállalkozás zárva maradt, valamint több ezren vonultak az utcára.

Tim Walz kormányzó más demokrata politikusokkal egyetemben

több ízben felszólította a Fehér Házat, hogy vonja ki az ICE ügynökeit az államból,

illetve aktiválta a nemzeti gárdát, hogy támogassa a helyi rendőrség tevékenységét. Minnesota korábban bírósági pert is indított az állami szuverenitás megsértésére hivatkozva.

A republikánus Trump-adminisztráció ugyanakkor az állam és a város demokrata vezetését vádolja az indulatok szításával, és nem zárta ki a katonaság Minnesotába vezénylését sem a zendülési törvényre hivatkozva.

Pam Bondi igazságügyi miniszter szombaton levélben kérte a kormányzót, hogy hagyjon fel az úgynevezett „menedékhely” politikájával, és ehelyett „működjön teljes mértékben együtt” az ICE-szal. Bondi azzal vádolta az állami tisztviselőket, hogy „rendfenntartás‑ellenes retorikát” folytatnak, és ők „sodorják veszélybe a szövetségi ügynököket”.

Donald Trump szintén a demokratákat ostorozta, mondván, rendbontásra ösztönzik az embereket és akadályozzák a rendfenntartást, aminek következtében már ketten vesztették életüket. Az amerikai elnök ugyanakkor kijelentette: felülvizsgálják az ügyet. Arról nem nyilatkozott, hogy szerinte jogosan lőtték-e le Prettit, de elmondta:

nem szeret semmilyen lövöldözést sem.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Craig Lassig