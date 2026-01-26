  • Megjelenítés
Fontos megállapodás született az aranypiacon: gigantikus aranyraktár épül
Fontos megállapodás született az aranypiacon: gigantikus aranyraktár épül

Hongkong hétfőn megállapodott a Sanghaji Aranytőzsdével egy központi aranyelszámolási rendszer bevezetéséről és a raktározási kapacitás jelentős bővítéséről. A lépés célja, hogy erősítse a város aranypiaci szerepét egy olyan időszakban, amikor a nemesfém ára történelmi csúcson, immár unciánként 5000 dollár fölött jár, írja a Reuters.
Hongkong hétfőn egyezségre jutott a Sanghaji Aranytőzsdével

egy új, központosított aranyelszámolási mechanizmus kialakításáról.

Az Ázsiai Pénzügyi Fórumon aláírt szerződés rögzíti a Hong Kong Precious Metals Central Clearing Company irányítási kereteit. Az új elszámolási rendszer próbaüzeme még az idei évben elindul.

A város fő nemesfémtárolóját üzemeltető hongkongi repülőtéri hatóság ezen felül

három éven belül 2000 tonnás kapacitásúra bővíti az aranyraktárakat

– közölte a kormány. Dzson Li, Hongkong kormányzója szerint a lépés révén a város regionális aranytartalék-központtá válhat.

Az arany árfolyama 2025-ben 64 százalékkal emelkedett, ami 1979 óta a legnagyobb éves növekedés volt. A rekordokat döntő rali mögött a biztonságos menedékeszközök iránti kereslet, az amerikai monetáris lazítás, a jegybanki vásárlások, valamint a tőzsdén kereskedett alapokba áramló tőke állt. Az idei év eleje óta az árfolyam további 17 százalékkal erősödött és ma átlépte az unciánkénti 5000 dollárt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

