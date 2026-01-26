Fontos megállapodás született az aranypiacon: gigantikus aranyraktár épül

Hongkong hétfőn egyezségre jutott a Sanghaji Aranytőzsdével
egy új, központosított aranyelszámolási mechanizmus kialakításáról.
Az Ázsiai Pénzügyi Fórumon aláírt szerződés rögzíti a Hong Kong Precious Metals Central Clearing Company irányítási kereteit. Az új elszámolási rendszer próbaüzeme még az idei évben elindul.
A város fő nemesfémtárolóját üzemeltető hongkongi repülőtéri hatóság ezen felül
három éven belül 2000 tonnás kapacitásúra bővíti az aranyraktárakat
– közölte a kormány. Dzson Li, Hongkong kormányzója szerint a lépés révén a város regionális aranytartalék-központtá válhat.
Az arany árfolyama 2025-ben 64 százalékkal emelkedett, ami 1979 óta a legnagyobb éves növekedés volt. A rekordokat döntő rali mögött a biztonságos menedékeszközök iránti kereslet, az amerikai monetáris lazítás, a jegybanki vásárlások, valamint a tőzsdén kereskedett alapokba áramló tőke állt. Az idei év eleje óta az árfolyam további 17 százalékkal erősödött és ma átlépte az unciánkénti 5000 dollárt.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kétéves csúcsra szökött az akkumulátorok alapanyagának ára, mindenki erre az országra figyel
Több ok is meghúzódik a háttérben.
Zsiday Viktor: ez az igazi buborék
Nem az AI területén kell keresni.
Megjött a figyelmeztetés: szent háború kitörése fenyeget
Teherán üzeni.
Súlyos vihar pusztít Amerikában, elképesztően sokan maradtak áram nélkül
780 ezer háztartás.
Előre látta a 2008-as tőzsdei összeomlást, most ide teszi a pénzét a sztárbefektető
Jöhet a short squeeze?
Fontos bejelentést tett a Pepco
Nem lesz áremelés, ha minden igaz.
Hogyan érvényesítheted az elévülést - ha tarozásod van
Ebben az írásban megtalálsz minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Jogi átvilágítás és adatvédelem
Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
Ahová a csorda tart
A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!