Kiverte a biztosítékot Trump Európa legerősebb hatalmánál – Egyértelmű követelést fogalmaztak meg az amerikai elnöknek

Helyénvalónak tartana egy bocsánatkérést az amerikai elnöktől – mondta egy interjúban Pistorius Trump azon kijelentését követően, hogy szerinte bár az európai NATO-szövetségesek részt vettek az Egyesült Államok afganisztáni missziójában, de távol maradtak a frontvonaltól.

A kijelentés nagy felháborodást váltott ki európai vezetők körében, többek között Keir Starmer brit miniszterelnök is elítélte a nyilatkozatot.

Trump ezt követően egy Truth Social-posztban már a brit katonák bátorságát méltatta, akik közül 457-en veszítették életüket az afganisztáni misszióban. Bocsánatot azonban nem kért kijelentéséért.

Ez a tisztesség és a tisztelet, valamint a megértés jele lenne, de mindannyian tudjuk, hogyan működik az amerikai elnök

– mondta a bocsánatkérésre vonatkozóan Pistorius, aki elítélte Trump szavait.

Szövetségeseink elesettjeiről így beszélni egyszerűen illetlenség és tiszteletlenség. Ők mind ott voltak, ott álltak az Egyesült Államok mellett. Aki ma mást állít, annak egyszerűen nincs igaza

– mondta Pistorius, hozzátéve, hogy ezt a kérdést a Pete Hegseth amerikai hadügyminiszterrel tervezett találkozóján is szóba fogja hozni.

A Bundeswehr összesen 59 katonát vesztett Afganisztánban, több százan pedig megsebesültek, többen súlyosan. Az afganisztáni katonai misszió az Egyesült Államok vezetésével a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után indult el, és ebben az európai NATO-szövetségesek is tevékeny részt vállaltak. Lakosságarányosan a legtöbb katonát épp az a Dánia veszítette, amelytől Trump most autonóm régióját, Grönlandot követeli.

Címlapkép forrása: Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images