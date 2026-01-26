  • Megjelenítés
Kiverte a biztosítékot Trump Európa legerősebb hatalmánál – Egyértelmű követelést fogalmaztak meg az amerikai elnöknek
Globál

Kiverte a biztosítékot Trump Európa legerősebb hatalmánál – Egyértelmű követelést fogalmaztak meg az amerikai elnöknek

Portfolio
Bocsánatkérésre szólította fel Donald Trump amerikai elnököt Boris Pistorius német védelmi miniszter az európai katonák afganisztáni szerepvállalására vonatkozó becsmérlő kijelentései miatt – írja a Tagesschau.de.

Helyénvalónak tartana egy bocsánatkérést az amerikai elnöktől – mondta egy interjúban Pistorius Trump azon kijelentését követően, hogy szerinte bár az európai NATO-szövetségesek részt vettek az Egyesült Államok afganisztáni missziójában, de távol maradtak a frontvonaltól.

A kijelentés nagy felháborodást váltott ki európai vezetők körében, többek között Keir Starmer brit miniszterelnök is elítélte a nyilatkozatot.

Trump ezt követően egy Truth Social-posztban már a brit katonák bátorságát méltatta, akik közül 457-en veszítették életüket az afganisztáni misszióban. Bocsánatot azonban nem kért kijelentéséért.

Ez a tisztesség és a tisztelet, valamint a megértés jele lenne, de mindannyian tudjuk, hogyan működik az amerikai elnök

Még több Globál

Besokallt az elhurcolt elnök utódja: ez már tényleg túlzás, amit az Egyesült Államok csinál

Fegyvert rántottak a hatóságok, óriási a felháborodás a halálos lövések miatt – Ezt kell tudni a történtekről

Dermesztő jelenség söpör végig Európán: leállt a tömegközlekedés, tömeges balesetek az utakon

– mondta a bocsánatkérésre vonatkozóan Pistorius, aki elítélte Trump szavait.

Szövetségeseink elesettjeiről így beszélni egyszerűen illetlenség és tiszteletlenség. Ők mind ott voltak, ott álltak az Egyesült Államok mellett. Aki ma mást állít, annak egyszerűen nincs igaza

– mondta Pistorius, hozzátéve, hogy ezt a kérdést a Pete Hegseth amerikai hadügyminiszterrel tervezett találkozóján is szóba fogja hozni.

A Bundeswehr összesen 59 katonát vesztett Afganisztánban, több százan pedig megsebesültek, többen súlyosan. Az afganisztáni katonai misszió az Egyesült Államok vezetésével a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után indult el, és ebben az európai NATO-szövetségesek is tevékeny részt vállaltak. Lakosságarányosan a legtöbb katonát épp az a Dánia veszítette, amelytől Trump most autonóm régióját, Grönlandot követeli.

Kapcsolódó cikkünk

Felháborító vádak után kénytelen volt visszakozni az amerikai elnök, európai szövetségesek követeltek elégtételt

Trump egyetlen mondattal durván kiverte a biztosítékot: mindenki kiakadt Európa vezető hatalmában

Életüket adták Amerika háborújában, most ellenük fordul Washington - Keserűen nyilatkoznak a dán veteránok Trump őrült ötletéről

Címlapkép forrása: Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

Kasza Elliott-tal

AT&T - elemzés

Mindjárt írok az AT&amp;T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Kiszivárgott az EU titkos terve: drasztikus, Magyarországnak fájó lépésre készülnek a külföldi befektetőkkel szemben
Versenyfutás a milliókért: akár órák alatt elkapkodhatják az új lakossági energiatárolós pályázatot
Kimondták az oroszok: van két probléma, amit egyszerűen nem tudnak letárgyalni Amerikával
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility