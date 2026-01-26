  • Megjelenítés
Megsértették a tűzszünetet a török határ közelében: civilek haltak meg a tankok rohamában
MTI
A szíriai kormányerők megtámadták az ország délkeleti részén lévő Kobane várost és környékét, az offenzívában öt civil meghalt, további öt pedig megsebesült - közölte hétfőn a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd milíciaszövetség.

A közlés szerint a kormányerők tankokkal, tüzérséggel és drónokkal támadták a török határ mentén lévő települést,

a halálos áldozatok pedig mind egyetlen család tagjai.

A SANA szíriai állami hírügynökség a hadseregre hivatkozva vasárnap viszont a kurd erők indította támadásokról számolt be, amelyekben szintén megsebesültek civilek.

A szíriai eseményeket Nagy-Britanniából figyelemmel követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű aktivistaszervezet azt közölte, hogy a Damaszkusz és a kurdok között január 18-án megkötött tűzszüneti megállapodást - amelyet egyébként szombaton meghosszabbítottak - az utóbbi napokban többször megsértették.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

