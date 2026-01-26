Nagy hibát vétett Putyin egyik legfontosabb katonai admirálisa, ez a karrierjébe kerülhet

Rendszerszintű védelmi hiányosságok és az ukrán haditengerészeti drónok elleni hatástalan fellépés miatt az ukrán partizáncsoport szerint távoznia kell Szergej Pincsuknak.

A tisztek között pletykák keringenek arról, hogy az orosz katonai vezetés fontolgatja a Fekete-tengeri Flotta jelenlegi parancsnokának, Szergej Pincsuk admirálisnak a leváltását

– írták egy közleményben.

A katonai parancsnok utódjáról még folynak az egyeztetések, az első számú jelölt az admirális helyettese, Ildar Ahmerov altengernagy. A partizánok arról is jelentettek, hogy szerintük az elmúlt időszakban az orosz flottát ért támadások bizonyítják, hogy Moszkva továbbra sem tudott kidolgozni egy koherens védelmi rendszert. Oroszország jelenleg azt állítja, hogy kézben tartják a helyzetet, ám az Atesh szerint a veszély továbbra sem hárult el. A legutóbb például arról számoltak be, hogy a kommunikációs központot közelítették meg, ahol megfigyelték a parancsnokok mozgását.

A hasonló akciók miatt az orosz vezérkar elégedetlen Pincsukkal, akinek már nem is maradt túl sok ideje a flotta élén. A partizánok azt is kiemelték, hogy jelentős fejlesztésekre lettek figyelmesek, így új elektronikus hadviselési rendszerek telepítését, további rövid hatótávolságú légvédelmi eszközöket, megerősített mérnöki akadályokat és a biztonsági személyzet létszámának növelését.

Az admirálist 2024-ben nevezték ki a Flotta élére, korábban számos kitüntetést kapott a munkájáért.

Címlapkép forrása: Dwayne Senior/Bloomberg via Getty Images