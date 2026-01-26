Robban a botrány: ez a brit hajócég segítette titokban Oroszországot

A glasgow-i székhelyű Seapeak hajózási vállalat tavaly az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) legnagyobb szállítója volt az északi-sarkvidéki Jamal LNG-projektből

– derül ki az Urgewald német civil szervezet január 26-án közzétett elemzéséből. A cég 2,3 milliárd font (3,2 milliárd dollár) értékű rakományt fuvarozott.

A kutatócsoport számításai szerint ez az összeg nagyjából 87 ezer Sáhed típusú támadó drón legyártásának költségével egyenértékű. Oroszország rendszeresen vet be ilyen eszközöket Ukrajna elleni légicsapásokhoz.

A Kpler piaci adatszolgáltató cég információi alapján

a Seapeak 37,3 százalékos részesedéssel bírt a Jamal LNG-kereskedelemben, ami a legmagasabb arány valamennyi érintett vállalat közül.

A társaság ráadásul növelte piaci súlyát a 2024-ben mért 35,9 százalékról, jóllehet az általa szállított LNG mennyisége összességében kissé csökkent.

A szervezet korábbi vizsgálata kimutatta, hogy a Jamal LNG 2025-ben összesen 7,2 milliárd euró értékben exportált cseppfolyósított földgázt európai piacokra, ami az EU teljes globális LNG-importjának csaknem 15 százalékát adta.

A Jamal LNG – amelyet egyelőre nem sújtanak szankciók – Oroszország legfontosabb LNG-exportútvonala Európa felé. A Seapeak hat Arc7 jégosztályú hajót üzemeltet a projekt számára épített tizenötből.

A brit kormánynak azonnal lépnie kellene ezekkel az Arc7 hajókkal szemben

– mondta Sebastian Rotters, az Urgewald szankciós szakértője. Szerinte ezek az orosz sarkvidéki LNG-export gerincét alkotják.

Az Európai Unió január 26-án véglegesen jóváhagyta az orosz LNG-import betiltását 2027 elejétől. A vezetékes gáz importjának tilalma ugyanabban az év későbbi szakaszában lép majd életbe.

