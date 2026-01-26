  • Megjelenítés
Súlyos vihar pusztít Amerikában, elképesztően sokan maradtak áram nélkül
Portfolio
Súlyos téli vihar söpört végig az Egyesült Államok nagy részén: hétfő reggelre több mint 780 ezer háztartás és vállalkozás maradt áram nélkül az Ohio-völgytől a déli államokon át egészen Új-Angliáig, írja a Reuters.
Egy rendkívül erős téli vihar vonult végig az Egyesült Államok jelentős részén: hétfő reggelre az Ohio-völgytől a déli tagállamokon keresztül Új-Angliáig

több mint 780 ezer háztartás és vállalkozás maradt áramellátás nélkül.

A havazást, a havas esőt és az ónos esőt hozó időjárási front kiterjedt fennakadásokat okozott a közlekedésben és az energiaellátásban. Sok helyen lezárták az utakat, járatkimaradások voltak a légiközlekedésben, és a közműszolgáltatók egyszerre több államban küzdenek a hálózati károk elhárításával.

A legsúlyosabban a Tennessee állambeli Nashville Electric Service ügyfelei érintettek: a szolgáltató 463 ezer ügyfeléből mintegy 175 ezer maradt áram nélkül. Az Entergy energiaszolgáltatónál további több mint 144 ezer ügyfélnél jelentettek kimaradást.

A Nashville Electric Service közlése szerint szerelőik éjjel-nappal dolgoznak a sérült vezetékek és berendezések helyreállításán, és addig nem állnak le, amíg valamennyi ügyfélnél vissza nem kapcsolják az áramot.

Az áramkimaradások államonkénti megoszlása a rendelkezésre álló adatok szerint a következő:

  • Tennessee: 247 ezer fő
  • Mississippi: 155 ezer fő
  • Louisiana: 123 ezer fő
  • Texas: 59 ezer fő
  • Kentucky: 44 ezer fő
  • Dél-Karolina: 39 ezer fő
  • Georgia: 27 ezer fő
  • Észak-Karolina: 22 ezer fő

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

