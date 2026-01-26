Súlyos vihar pusztít Amerikában, elképesztően sokan maradtak áram nélkül

Egy rendkívül erős téli vihar vonult végig az Egyesült Államok jelentős részén: hétfő reggelre az Ohio-völgytől a déli tagállamokon keresztül Új-Angliáig
több mint 780 ezer háztartás és vállalkozás maradt áramellátás nélkül.
A havazást, a havas esőt és az ónos esőt hozó időjárási front kiterjedt fennakadásokat okozott a közlekedésben és az energiaellátásban. Sok helyen lezárták az utakat, járatkimaradások voltak a légiközlekedésben, és a közműszolgáltatók egyszerre több államban küzdenek a hálózati károk elhárításával.
A legsúlyosabban a Tennessee állambeli Nashville Electric Service ügyfelei érintettek: a szolgáltató 463 ezer ügyfeléből mintegy 175 ezer maradt áram nélkül. Az Entergy energiaszolgáltatónál további több mint 144 ezer ügyfélnél jelentettek kimaradást.
A Nashville Electric Service közlése szerint szerelőik éjjel-nappal dolgoznak a sérült vezetékek és berendezések helyreállításán, és addig nem állnak le, amíg valamennyi ügyfélnél vissza nem kapcsolják az áramot.
Az áramkimaradások államonkénti megoszlása a rendelkezésre álló adatok szerint a következő:
- Tennessee: 247 ezer fő
- Mississippi: 155 ezer fő
- Louisiana: 123 ezer fő
- Texas: 59 ezer fő
- Kentucky: 44 ezer fő
- Dél-Karolina: 39 ezer fő
- Georgia: 27 ezer fő
- Észak-Karolina: 22 ezer fő
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
