Súlyos vihar pusztít Amerikában, elképesztően sokan maradtak áram nélkül

Egy rendkívül erős téli vihar vonult végig az Egyesült Államok jelentős részén: hétfő reggelre az Ohio-völgytől a déli tagállamokon keresztül Új-Angliáig több mint 780 ezer háztartás és vállalkozás maradt áramellátás nélkül.

A havazást, a havas esőt és az ónos esőt hozó időjárási front kiterjedt fennakadásokat okozott a közlekedésben és az energiaellátásban. Sok helyen lezárták az utakat, járatkimaradások voltak a légiközlekedésben, és a közműszolgáltatók egyszerre több államban küzdenek a hálózati károk elhárításával.

A legsúlyosabban a Tennessee állambeli Nashville Electric Service ügyfelei érintettek: a szolgáltató 463 ezer ügyfeléből mintegy 175 ezer maradt áram nélkül. Az Entergy energiaszolgáltatónál további több mint 144 ezer ügyfélnél jelentettek kimaradást.

A Nashville Electric Service közlése szerint szerelőik éjjel-nappal dolgoznak a sérült vezetékek és berendezések helyreállításán, és addig nem állnak le, amíg valamennyi ügyfélnél vissza nem kapcsolják az áramot.

Az áramkimaradások államonkénti megoszlása a rendelkezésre álló adatok szerint a következő:

Tennessee: 247 ezer fő

Mississippi: 155 ezer fő

Louisiana: 123 ezer fő

Texas: 59 ezer fő

Kentucky: 44 ezer fő

Dél-Karolina: 39 ezer fő

Georgia: 27 ezer fő

Észak-Karolina: 22 ezer fő

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images