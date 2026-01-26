Olajfinomítót érhetett találat Krasznodarban
Két vállalkozás kigyulladt és egy ember megsérült az oroszországi Krasznodari határterületen fekvő Szlavjanszk-na-Kubanyi városában, miután dróndarabok hullottak rájuk – közölte hétfőn a regionális vészhelyzeti központ.
A központ nem pontosította, hogy mely vállalkozások voltak érintettek. A városban található egy magánfinomító, amelynek kapacitása napi mintegy 100 ezer hordó, és amely belföldi felhasználásra és exportra is szállít üzemanyagot.
Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelmi rendszerek az éjszaka folyamán 40 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg, köztük 34-et a Krasznodari határterületen.
(Reuters)
Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, az Ukrajnának adandó amerikai biztonsági garanciákról szóló dokumentum 100 százalékban megvan, már csak aláírásra, illetve az amerikai és az ukrán törvényhozás általi ratifikációra vár. A bejelentés azt mutatja, hogy előrelépés történt az Abu Dzabiban pénteken és szombaton zajlott, háromoldalú (orosz, ukrán, amerikai) tárgyalásokon, amelyek e hét vasárnapján folytatódnak. Az orosz támadások azonban nem maradnak abba: Vitalij Klicsko kijevi polgármester tegnapi bejelentése szerint a fővárosban 1300 épület maradt fűtés nélkül az orosz csapások nyomán. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Elise Blanchard/Getty Images
Sokkoló számok jöttek Ukrajnából!
Csúcsfegyvereket is megsemmisítő csapás ért.
Zavargások és halálos áldozatok: üzentek az amerikai óriáscégek vezetői a kormánynak
Egyre feszültebb a helyzet.
Gázolt a vonat Budapesten, fennakadásokra kell számítani
Több vonalat is érintenek a történtek.
Riasztó figyelmeztetés érkezett a világ egyik legnagyobb repülőgépgyártójától
Ez mindenkire hatással lesz.
Nagyon súlyos a helyzet Kijevben
Továbbra is tízezrek vannak fűtés nélkül.
Brutális időjárás csapott le Amerikára: majdnem egymillió háztartás maradt áram nélkül
Rengeteg repülőjáratot is törölni kellett.
Történelmi bejelentést tett Zelenszkij - Ez mindent megváltoztathat!
Új fejezet nyílhat.
Történelmi események: megindult az első venezuelai olajszállítmány az Egyesült Államokba
A megállapodást még a hónap elején kötötte meg az USA és Venezuela.
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
Elévült tartozás törlése
Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh
Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal
Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump megosztotta közösségi platformján Macron privát üzeneteit, egy dán képviselő elküldte
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!