Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn
Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, az Ukrajnának adandó amerikai biztonsági garanciákról szóló dokumentum 100 százalékban megvan, már csak aláírásra, illetve az amerikai és az ukrán törvényhozás általi ratifikációra vár. A bejelentés azt mutatja, hogy előrelépés történt az Abu Dzabiban pénteken és szombaton zajlott, háromoldalú (orosz, ukrán, amerikai) tárgyalásokon, amelyek e hét vasárnapján folytatódnak. Az orosz támadások azonban nem maradnak abba: Vitalij Klicsko kijevi polgármester tegnapi bejelentése szerint a fővárosban 1300 épület maradt fűtés nélkül az orosz csapások nyomán. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Olajfinomítót érhetett találat Krasznodarban

Két vállalkozás kigyulladt és egy ember megsérült az oroszországi Krasznodari határterületen fekvő Szlavjanszk-na-Kubanyi városában, miután dróndarabok hullottak rájuk – közölte hétfőn a regionális vészhelyzeti központ. 

A központ nem pontosította, hogy mely vállalkozások voltak érintettek. A városban található egy magánfinomító, amelynek kapacitása napi mintegy 100 ezer hordó, és amely belföldi felhasználásra és exportra is szállít üzemanyagot.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelmi rendszerek az éjszaka folyamán 40 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg, köztük 34-et a Krasznodari határterületen.

