Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn

Két vállalkozás kigyulladt és egy ember megsérült az oroszországi Krasznodari határterületen fekvő Szlavjanszk-na-Kubanyi városában, miután dróndarabok hullottak rájuk – közölte hétfőn a regionális vészhelyzeti központ.

A központ nem pontosította, hogy mely vállalkozások voltak érintettek. A városban található egy magánfinomító, amelynek kapacitása napi mintegy 100 ezer hordó, és amely belföldi felhasználásra és exportra is szállít üzemanyagot.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelmi rendszerek az éjszaka folyamán 40 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg, köztük 34-et a Krasznodari határterületen.

(Reuters)