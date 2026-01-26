Videó: páncélosok vannak a forrongó amerikai város utcáin - Rohamosan eszkalálódik a helyzet

A hétvégén rendőrségi intézkedés közben szövetségi bevándorlási ügynökök (az ICE és a CBP munkatársai) megöltek egy 37 éves férfit, Alex Prettit. Az eset olaj volt a tűzre, miután január elején egy fiatal nőt is lelőttek – Amerika-szerte tüntetők tízezrei vonultak utcákra.
Az eset helyszínén, Minneapolisban aktiválták a nemzeti gárdát.
A döntést Minnesota kormányzója, Tim Walz hozta meg – a gárdisták a rendőrség rendfenntartó tevékenységét segítik majd.
Helyszíni videók alapján a nemzeti gárda megkezdte a tevékenységét: páncélozott teherautók, HMMWV terepjárók vannak a forrongó város utcáin.
A helyzet egyelőre nem csitul, hanem folyamatosan eszkalálódik Minneapolisban: nemrég arról jöttek hírek, hogy tüntetők egy hotelt is megrohamoztak, hogy ICE-ügynököknek adnak szállást. A hatóság próbál közbelépni, hogy mérsékelje az esetleges károkat.
Címlapkép forrása: Scott Olson/Getty Images
Egy európai országban már megtörtént: a mesterséges intelligencia több munkahelyet vesz el, mint hoz létre
Beigazolódott a régi félelem.
Fegyvert rántottak a hatóságok, óriási a felháborodás a halálos lövések miatt – Ezt kell tudni a történtekről
Megválaszoljuk a legfontosabb kérdéseket.
Fontos változás jön a fővárosban: megszűnik több bérlettípus is
Cserbe jön az éves országbérlet.
Kiverte a biztosítékot Trump Európa legerősebb hatalmánál – Egyértelmű követelést fogalmaztak meg az amerikai elnöknek
Boris Pistorius az afganisztáni katonai szerepvállalás kapcsán nyilatkozott.
Még Jamie Dimonnál is többet keres a Goldman Sachs vezére
Az idei év akár a tavalyinál is jobban sikerülhet.
Dermesztő jelenség söpör végig Európán: leállt a tömegközlekedés, tömeges balesetek az utakon
Itthon pluszba szalad a hőmérő, tőlünk nyugatra lefagynak a villamosok.
Németország újra csalódást keltett, de érik a fordulat
Friss adatok érkeztek Európa legnagyobb gazdaságából.
Alkoholmámort remélnek az uniós nagykutyák Brüsszel legújabb húzásától
Óriási piacra léphet be az EU, de az igazi profithoz a fogyasztási szokásoknak is változnia kell.
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Hogyan érvényesítheted az elévülést - ha tarozásod van
Ebben az írásban megtalálsz minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Jogi átvilágítás és adatvédelem
Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
Ahová a csorda tart
A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.