Videó: páncélosok vannak a forrongó amerikai város utcáin - Rohamosan eszkalálódik a helyzet

Kirendelték a nemzeti gárda egységeit Minneapolis utcáira, miután szövetségi ügynökök lelőttek egy fiatal férfit a városban. Helyszíni felvételek szerint páncélozott járművek vannak az utcákon.

A hétvégén rendőrségi intézkedés közben szövetségi bevándorlási ügynökök (az ICE és a CBP munkatársai) megöltek egy 37 éves férfit, Alex Prettit. Az eset olaj volt a tűzre, miután január elején egy fiatal nőt is lelőttek – Amerika-szerte tüntetők tízezrei vonultak utcákra.

Az eset helyszínén, Minneapolisban aktiválták a nemzeti gárdát.

A döntést Minnesota kormányzója, Tim Walz hozta meg – a gárdisták a rendőrség rendfenntartó tevékenységét segítik majd.

Helyszíni videók alapján a nemzeti gárda megkezdte a tevékenységét: páncélozott teherautók, HMMWV terepjárók vannak a forrongó város utcáin.

A helyzet egyelőre nem csitul, hanem folyamatosan eszkalálódik Minneapolisban: nemrég arról jöttek hírek, hogy tüntetők egy hotelt is megrohamoztak, hogy ICE-ügynököknek adnak szállást. A hatóság próbál közbelépni, hogy mérsékelje az esetleges károkat.

Címlapkép forrása: Scott Olson/Getty Images