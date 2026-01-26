  • Megjelenítés
FONTOS Az EU meghozta a végső döntést: 2027-től tilos az orosz energiaimport, Magyarország jogi eljárással fenyeget
Videó: páncélosok vannak a forrongó amerikai város utcáin - Rohamosan eszkalálódik a helyzet
Globál

Videó: páncélosok vannak a forrongó amerikai város utcáin - Rohamosan eszkalálódik a helyzet

Portfolio
Kirendelték a nemzeti gárda egységeit Minneapolis utcáira, miután szövetségi ügynökök lelőttek egy fiatal férfit a városban. Helyszíni felvételek szerint páncélozott járművek vannak az utcákon.

A hétvégén rendőrségi intézkedés közben szövetségi bevándorlási ügynökök (az ICE és a CBP munkatársai) megöltek egy 37 éves férfit, Alex Prettit. Az eset olaj volt a tűzre, miután január elején egy fiatal nőt is lelőttek – Amerika-szerte tüntetők tízezrei vonultak utcákra.

Az eset helyszínén, Minneapolisban aktiválták a nemzeti gárdát.

A döntést Minnesota kormányzója, Tim Walz hozta meg – a gárdisták a rendőrség rendfenntartó tevékenységét segítik majd.

Helyszíni videók alapján a nemzeti gárda megkezdte a tevékenységét: páncélozott teherautók, HMMWV terepjárók vannak a forrongó város utcáin.

Még több Globál

Kirobbant a fegyverkezési verseny a feszült régióban: elsöprő háborúra készülnek

Besokallt az elhurcolt elnök utódja: ez már tényleg túlzás, amit az Egyesült Államok csinál

Fegyvert rántottak a hatóságok, óriási a felháborodás a halálos lövések miatt – Ezt kell tudni a történtekről

A helyzet egyelőre nem csitul, hanem folyamatosan eszkalálódik Minneapolisban: nemrég arról jöttek hírek, hogy tüntetők egy hotelt is megrohamoztak, hogy ICE-ügynököknek adnak szállást. A hatóság próbál közbelépni, hogy mérsékelje az esetleges károkat.

Kapcsolódó cikkünk

Fegyvert rántottak a hatóságok, óriási a felháborodás a halálos lövések miatt – Ezt kell tudni a történtekről

Egyre nagyobb a botrány Trump fegyveres szervezete körül - Most durvul majd el igazán a helyzet Amerikában?

Zavargások és halálos áldozatok: üzentek az amerikai óriáscégek vezetői a kormánynak

Címlapkép forrása: Scott Olson/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

Kasza Elliott-tal

AT&T - elemzés

Mindjárt írok az AT&amp;T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiszivárgott az EU titkos terve: drasztikus, Magyarországnak fájó lépésre készülnek a külföldi befektetőkkel szemben
Versenyfutás a milliókért: akár órák alatt elkapkodhatják az új lakossági energiatárolós pályázatot
Kimondták az oroszok: van két probléma, amit egyszerűen nem tudnak letárgyalni Amerikával
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility