Vörösre fagyott Amerika: elszálltak az áram- és gázárak

Vasárnap egy rendkívüli erejű, sarkvidéki eredetű hideghullám – amelyet Fern néven emlegetnek – érte el az Egyesült Államokat. A nagy kiterjedésű légköri jelenség több mint 3200 kilométer hosszan tarolta le az országot, a délnyugati részétől (Új-Mexikó, Texas) egészen az északkeleti államokig (New York, Washington).
A kék, lila és szürkésfehér területeken van a leghidegebb, ahol akár -40 Celsius fok is lehet. Jól látszik az is, hogy még az általában forró Texas belső területein is -10-15 Celsius közötti hőmérsékletet mértek, ami ezen a vidéken rendkívül szokatlan.
Donald Trump elnök
szövetségi katasztrófahelyzetet hirdetett több államban
- köztük Virginiában, Georgiában és Texasban.
Vörösre fagyott az energiahálózat
A rendkívüli hideg nemcsak a hőmérőket küldte mélypontra, hanem az amerikai energiahálózat is kihívás elé állítja.
Az áramkimaradások száma folyamatosan nő. A Live US Power Outages oldal szerint jelenleg több mint 800 ezer ember van áramellátás nélkül a délkeleti régióban. Az amerikai Energiaügyi Minisztérium szombaton rendkívüli intézkedésként engedélyezte, hogy Texas tartalék áramforrásokat vessen be az adatközpontokban és más kulcsfontosságú létesítményekben az áramszünetek hatásának mérséklésére.
Másrészt a délkeleti régió egyetlen hatalmas, vörösen izzó árzónává vált a hideg hatására. Míg az ország nyugati felén az árak mérsékeltek maradtak (sárga pontok), addig a vihar által leginkább sújtott régiókban a nagykereskedelmi áramár 225 dollár/MWh feletti tartományba (vörös pontok) szaladt - sokszor akár az 500-600 dollárt is elérve. Ez a szint elképesztő ugrást jelent a hivatalos 2024-es bázisadatokhoz képest: az országos nagykereskedelmi átlagár mindössze 40 dollár körül alakult megawattóránként,
így a mostani árszint a megszokott többszörösét jelenti a délkeleti országrészben.
Az Egyesült Államok villamosenergia-rendszerében ráadásul hatalmas eltérés van kelet és nyugat között. Az erőművek elhelyezkedését mutató térképen szembeötlő a sűrűségbeli aszimmetria: a Mississippitől keletre eső területen, valamint Texasban összpontosul az ország termelőkapacitásának döntő többsége,
amely magában foglalja a sűrűn lakott keleti partvidéket és az iparosodott régiót.
Az Egyesült Államok áramhálózata – a hatalmas földrajzi távolságok és a történelmi fejlődés következtében – egymástól fizikailag szinte teljesen elszigetelt nagy régiókból áll, amelyek között rendkívül szűkek a keresztmetszetek az energiaátvitelre. Ez a széttagoltság azt jelenti, hogy hiába állna rendelkezésre az ország egyik felén bőséges és kedvező árú energiaforrás (pl.: a nyugati parti megújulók), a fizikai korlátok és a hálózati szűk keresztmetszetek miatt ez a többlet nem tud átáramlani a kritikus hiánnyal küzdő területekre, hogy mérsékelje az ott kialakult extrém piaci árakat.
Minden egyszerre
A megnövekedett fűtési igény. A keleti parton a lakóházak többsége földgázzal vagy fűtőolajjal működő kazánokat használ, ami hideg idő esetén közvetlenül növeli a gázfogyasztást, ami az áramárakra is kihatással van a földgázárakon keresztül. A déli államokban a fűtés döntően elektromos alapú: a jellemző enyhe téli napokon bőven elegendőek a hőszivattyúk a lakások felmelegítésére. Azonban a mostanihoz hasonló extrém hidegben a háztartásoknak be kell kapcsolniuk a kiegészítő elektromos fűtést is. Ez a technológia rendkívül energiaigényes: egyetlen háztartás áramfogyasztása a normál érték többszörösére ugorhat pillanatok alatt, ami közvetlenül kihat az áramárakra.
Az áramra mindig éhes tech-szektor. Az Egyesült Államok adatközpontjainak jelentős része éppen azokban a régiókban összpontosul, amelyek most a legsúlyosabb áramhiánnyal küzdenek. Észak-Virginia (a világ adatforgalmi központja), Georgia és Texas szerverparkjai ma már gigawattos nagyságrendű folyamatos fogyasztást jelentenek, hiszen az AI-modelleket is futtató központok éjjel-nappal üzemelnek. Mivel az adatközpontok mára nélkülözhetetlen alapszolgáltatássá váltak, rugalmatlan keresletükkel még a legextrémebb áramárakat is hajlandóak megfizetni a folyamatos működés fenntartása érdekében.
Sőt, a fagypont alatti hőmérséklet miatt a gázkutak termelése is csökken a freeze-off jelenség miatt. A texasi és louisianai gázmezőkön a rendkívüli hideg miatt a víz kifagy a nyersgázból, eltömítve a vezetékeket és csökkentve a kitermelést - egyes becslések szerint a termelés kiesés elérheti a 70 milliárd köbmétert.
A lakossági fűtési igény robbanásszerű növekedése, a tech-szektor rugalmatlan alapfogyasztása és a kitermelési problémák együttesen
satuba fogták az amerikai áram- és gázpiacot.
Nem elég nagy az óceán
Ebben a kényszerhelyzetben a szabad többlet kapacitások pillanatok alatt elpárolognak, ami törvényszerűen vezet az elképesztő ártüskékhez.
Hideg, felhős és egyben szélcsendes időben a szén- és gázerőművek szerepe felértékelődik. Ilyenkor az időjárás- és napszakfüggő energiatermelők (napelemek, szélkerekek) nem képesek energiát termelni, ezért vissza kell nyúlni a jól bevált fosszilis alapú energiatermelőkhöz. Mivel az amerikai árampiacon - az európaihoz hasonlóan - az úgynevezett merit order elv érvényesül (ahol a legdrágább szükséges termelő határozza meg a piaci árat), a megdrágult energiahordozókkal működő erőművek az egekbe rántották a villamos energia árát is.
Az amerikai Henry Hub gáztőzsdén jegyzett földgáz ára
mindössze 10 nap leforgása alatt a duplájára emelkedett.
De a Fern vihar nem áll meg az Atlanti-óceán partjánál, a hatások Európát is elérik. Az elmúlt években az USA vált Európa egyik legfontosabb LNG (cseppfolyósított földgáz) beszállítójává. A teljes gázbehozatal fele már hajókon érkezik a régióba, aminek közel 50 százalékát amerikai források biztosítják. A hosszú távú import szerződések általában a helyi, tehát ebben az esetben a Henry Hub áraihoz igazodnak, ahhoz vannak indexálva.
Mindez azt jelenti:
ami az amerikai gáztőzsdén történik, az késleltetve, de valamilyen szinten begyűrűzik az európai gázárakba is.
Bár Európa a január eleji hideget már maga mögött hagyta, a tárolók alacsony szintje és a piacon megjelenő "kínálati félelem" árfelhajtó hatással bírnak régiónk gázáraira is. Az európai benchmarknak számító TTF tőzsdén jegyzett következő havi gázár meghaladta a 40 eurót megawattóránként - ami a tavaly nyári betárolási időszak óta nem látott árszint.
Az európai gázhelyzetről és kilátásokról ebben az elemzésünkben írtunk részletesen.
Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
