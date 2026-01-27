Súlyos vita robbant ki Európa két vezető hatalma között: ezért nem jut Kijev a csúcsfegyverhez
A The Telegraph arról ír, hogy Franciaország ellenállása miatt Ukrajna nem vásárolhat Storm Shadow cirkálórakétákat, mivel a kontinensen elmérgesedett a viszony a kormányok között.
Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Otthontámogatásról döntött a kormány: 180 milliárd forintot csoportosított át azonnal, ők a nagy nyertesek
Ez majdnem duplája annak, amit eddig a kormány tervezett.
Felszólít Zelenszkij: ennél gyorsabban kell reagálni
Elégtelennek nyilvánította az eddigi eredményeket.
Megdöbbentő folyamatok zajlanak a grönlandi jégtakaró alatt
Nem pont ezt várnánk.
Hihetetlen rekordot döntött egy apró ország: ilyen növekedést ritkán lát a világ
Majdnem 20 százalék.
Megszólalt a német kancellár Grönland helyzetéről
Merz Németország szolidaritásáról biztosította Dániát és Grönlandot.
Új törvény lépett hatályba az orosz megszállás alatt: egyik napról a másikra lehetetlenné vált a menekülés
Orosz útlevél nélkül nem utazhatnak külföldre a gyermekek.
Fontos változás jön, ami minden magyart érint, aki Angliába utazik – itt a határidő
Szigorúan ellenőrzik.
Válsághelyzet állt elő a tejágazatban
Magyarország segítséget kér.
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?