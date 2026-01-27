  • Megjelenítés
Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden
Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden

Az Egyesült Államok új, Abrams harckocsikkal felszerelt katonai egységeket telepít Romániába, amelyek a megszokott rotációs jelenlét részeként érkeznek az országba – írja az RBC-Ukraine. Egy kiberbiztonsági cég vizsgálata szerint az orosz kormányhoz köthető hackerek álltak annak a decemberi, végül sikertelen támadásnak a hátterében, amely Lengyelország energiahálózatának egyes részeit próbálta megbénítani; a Sandworm néven ismert csoport korábban is okozott már zavarokat az energiaellátásban - tudósított a Techcrunch. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza: 

Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

