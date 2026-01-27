  • Megjelenítés
Bizalmas jelentést kapott Trump: eljött a megfelelő alkalom a támadásra - Sosem volt még ilyen gyenge az ellenséges állam
Bizalmas jelentést kapott Trump: eljött a megfelelő alkalom a támadásra - Sosem volt még ilyen gyenge az ellenséges állam

Donald Trump amerikai elnök több hírszerzési jelentést kapott arról, hogy jelentősen meggyengült az iráni iszlám köztársaság hatalma – írta a The New York Times hírszerzési forrásokra hivatkozva.

A jelentések szerint

az iráni kormány pozíciója az 1979-es forradalom, a sah megdöntése óta nem volt ilyen gyenge.

A jelentések szerint az iszlamista rezsim hatalma az országot megbénító tüntetéshullám miatt nagyon meggyengült, emellett Irán gazdasága is mély válságban van. Célszerű azt is megemlíteni, hogy Irán katonai képességei jelentős károkat szenvedtek a nyáron, az Izraellel való háború során.

Trump többször is katonai akcióval fenyegette Iránt, a perzsa állam gyengeségéről szóló jelentések arra ösztönözhetik az elnököt, hogy éljen a történelmi lehetőséggel. Azt nem tudni, a hírszerzési riport tartalmaz-e bármilyen konkrét javaslastot Irán megtámadására.

Amit biztosan tudni lehet az, hogy Trump elnök egyes szövetségesei, például Lindsey Graham befolyásos republikánus szenátor, nyíltan kérik az amerikai vezetőt arra, hogy "cselekedjen helyesen" és

döntse meg katonai erővel a teheráni iszlamista rezsimet.

Címlapkép forrása: Paige Brown/US Navy via Getty Images

