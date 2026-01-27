Határozott lépést tett a nagyhatalom a háború felé: váratlanul a semmiből bukkant elő egy katonai bázis

Az érintett terület az Antilop-zátony a Paracel-szigeteken, nagyjából 400 kilométerre Vietnamtól keletre és 280 kilométerre a hajnani Szanja haditengerészeti támaszponttól délkeletre. Az Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) adatai szerint Kína jelenleg húsz szigeten tart fenn katonai létesítményeket a Paracel-szigetcsoporton, amelyet 1974-ben foglalt el Vietnamtól.

A lagúna keleti és déli szélén 2025 októberében kezdődtek a kotrási munkálatok. A 2026 januári műholdfelvételek már új infrastruktúrát és egy ro-ro kikötőhöz vezető utat mutatnak – írta a Newsweek. Az AMTI korábban az Antilop-zátonyt „alig több mint homokpadként" jellemezte, mindössze néhány épülettel. Ha Peking katonai bázissá fejleszti a területet, az helikopter-leszállóként, radarállomásként és hadihajók horgonyzóhelyeként is szolgálhat.

Recent satellite imagery indicates China is likely undertaking fresh land reclamation/island building at Antelope Reef in the Paracel Islands, South China Sea pic.twitter.com/bxn8g6g1J5 https://t.co/bxn8g6g1J5 — Damien Symon (@detresfa_) January 5, 2026

Peking a Paracel-szigetektől délre fekvő Spratly-szigeteken hét támaszpontot üzemeltet, ahol összesen mintegy 1300 hektárnyi mesterséges szárazföldet hozott létre. Emellett 2012 óta ellenőrzi a Fülöp-szigetektől elfoglalt Scarborough-zátonyt is. Közben Vietnam szintén erősíti jelenlétét a Spratly-szigeteken. Kína tavaly év végén újfajta taktikát is bevetett: több száz halászhajót mozgósítva két hatalmas, L alakú „úszó gátat” hozott létre. Ezek együttes hossza elérte a 460 kilométert. A geotérképezéssel foglalkozó ingeniSPACE cég észlelte először a jelenséget, amikor mintegy

kétezer kínai hajó december 25. és 27. között hozta létre ezt a formációt Tajvantól északkeletre.

Az összehangolt művelet mindössze három nappal előzte meg a Tajvant körülölelő nagyszabású hadgyakorlatot. A Justice Mission-2025 néven futó hadgyakorlat célja Tajvan megfélemlítése és egy tengeri blokád begyakorlása volt. Hasonló esemény zajlott január 9. és 12. között is, amikor nagyjából 1400 kínai halászhajó alkotott 320 kilométer hosszú „falat” több mint 30 órán keresztül. Az ilyen úszó „falak” a koordináció új szintjét jelzik, és további eszközöket adnak Peking kezébe a vitatott vizek feletti ellenőrzés kiterjesztésére. A manőverek összetettek és nagyszabásúak: a hajók felfüggesztették szokásos tevékenységüket, és sűrű alakzatba rendeződtek.

Mindez azt szemlélteti, hogyan irányítja a kínai hadsereg a halászflottákat a Népi Fegyveres Erők Tengeri Milíciáján (PAFMM) keresztül. Az amerikai Kongresszusi Kutatószolgálat 2025 májusi jelentése szerint a PAFMM feladata a kínai tengeri igények védelme, és egyes elemzők úgy vélik, a szervezet még a haditengerészetnél és a parti őrségnél is fontosabb szerepet tölt be Peking területi követeléseinek érvényesítésében. Egy esetleges tajvani válsághelyzetben az ilyen úszó akadályok eláraszthatnák a hajózási útvonalakat, és blokkolhatnák a kikötőket. Megzavarhatnák a haditengerészeti és a kereskedelmi forgalmat, csaliként működhetnének, és túl sok céllal terhelhetnék az ellenfelet.

Címlapkép forrása: Wang Weichen/China News Service/VCG via Getty Images