Határozott lépést tett a nagyhatalom a háború felé: váratlanul a semmiből bukkant elő egy katonai bázis

Az érintett terület az Antilop-zátony a Paracel-szigeteken, nagyjából 400 kilométerre Vietnamtól keletre és 280 kilométerre a hajnani Szanja haditengerészeti támaszponttól délkeletre. Az Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) adatai szerint Kína jelenleg húsz szigeten tart fenn katonai létesítményeket a Paracel-szigetcsoporton, amelyet 1974-ben foglalt el Vietnamtól.
A lagúna keleti és déli szélén 2025 októberében kezdődtek a kotrási munkálatok. A 2026 januári műholdfelvételek már új infrastruktúrát és egy ro-ro kikötőhöz vezető utat mutatnak – írta a Newsweek. Az AMTI korábban az Antilop-zátonyt „alig több mint homokpadként" jellemezte, mindössze néhány épülettel. Ha Peking katonai bázissá fejleszti a területet, az helikopter-leszállóként, radarállomásként és hadihajók horgonyzóhelyeként is szolgálhat.
Recent satellite imagery indicates China is likely undertaking fresh land reclamation/island building at Antelope Reef in the Paracel Islands, South China Sea pic.twitter.com/bxn8g6g1J5 https://t.co/bxn8g6g1J5— Damien Symon (@detresfa_) January 5, 2026
Peking a Paracel-szigetektől délre fekvő Spratly-szigeteken hét támaszpontot üzemeltet, ahol összesen mintegy 1300 hektárnyi mesterséges szárazföldet hozott létre. Emellett 2012 óta ellenőrzi a Fülöp-szigetektől elfoglalt Scarborough-zátonyt is. Közben Vietnam szintén erősíti jelenlétét a Spratly-szigeteken. Kína tavaly év végén újfajta taktikát is bevetett: több száz halászhajót mozgósítva két hatalmas, L alakú „úszó gátat” hozott létre. Ezek együttes hossza elérte a 460 kilométert. A geotérképezéssel foglalkozó ingeniSPACE cég észlelte először a jelenséget, amikor mintegy
kétezer kínai hajó december 25. és 27. között hozta létre ezt a formációt Tajvantól északkeletre.
Az összehangolt művelet mindössze három nappal előzte meg a Tajvant körülölelő nagyszabású hadgyakorlatot. A Justice Mission-2025 néven futó hadgyakorlat célja Tajvan megfélemlítése és egy tengeri blokád begyakorlása volt. Hasonló esemény zajlott január 9. és 12. között is, amikor nagyjából 1400 kínai halászhajó alkotott 320 kilométer hosszú „falat” több mint 30 órán keresztül. Az ilyen úszó „falak” a koordináció új szintjét jelzik, és további eszközöket adnak Peking kezébe a vitatott vizek feletti ellenőrzés kiterjesztésére. A manőverek összetettek és nagyszabásúak: a hajók felfüggesztették szokásos tevékenységüket, és sűrű alakzatba rendeződtek.
Mindez azt szemlélteti, hogyan irányítja a kínai hadsereg a halászflottákat a Népi Fegyveres Erők Tengeri Milíciáján (PAFMM) keresztül. Az amerikai Kongresszusi Kutatószolgálat 2025 májusi jelentése szerint a PAFMM feladata a kínai tengeri igények védelme, és egyes elemzők úgy vélik, a szervezet még a haditengerészetnél és a parti őrségnél is fontosabb szerepet tölt be Peking területi követeléseinek érvényesítésében. Egy esetleges tajvani válsághelyzetben az ilyen úszó akadályok eláraszthatnák a hajózási útvonalakat, és blokkolhatnák a kikötőket. Megzavarhatnák a haditengerészeti és a kereskedelmi forgalmat, csaliként működhetnének, és túl sok céllal terhelhetnék az ellenfelet.
Címlapkép forrása: Wang Weichen/China News Service/VCG via Getty Images
Gigantikus üzletet kötött a Meta: hatmilliárd dollárért vásárolnak egyetlen alkatrészből
Őrült tempóban fogy az AI-forradalom kulcseleme.
Itt az MNB kamatdöntése!
Összeült a Monetáris Tanács.
1 milliós Otthontámogatás: 10 ponton módosított a kormány, itt a lista!
Összefoglaljuk a friss tudnivalókat.
Nincs megállás, száguld a Mol részvénye!
Itt az új csúcs.
Lesújtó hírt kapott Ukrajna: az egyik legfontosabb szövetségese nem tud segíteni
Túlvállalják magukat.
Brutális költségvetési hiány alakult ki Romániában
Csak egyszer volt nagyobb.
Drasztikus lépésre készül Európa legerősebb országa: általános megszorítást jelentettek be
Óriási lyuk tátong a költségvetésben.
Orosz hírszerzési főnök: Oroszország olyat tett, amivel a teljes Nyugatot meglepte
Erre nem számítottak.
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Jön a sokk: hamarosan megtudhatod mennyit fizettél tavaly a bankszámládra
Januárban érkezik az éves számlaköltségedet összesítő díjkimutatás a bankodtól. Nemsokára megtudhatod mennyit fizettél a készpénzfelvételért, átutalásért 2025-ben. Sőt, lehet, hogy m
Innováció a rajtvonalnál: most a 2. szakasz az aktuális
Van egy fejlesztésed, ami már túl van az ötlet fázison, sőt működik is, de a piacra lépéshez még hiányzik az utolsó, legköltségesebb lépés? Ez a pályázat pont erre ad esélyt: arra, hogy
Évkezdet a telihold árnyékában
Vámok, "árnyékakciók", árnyékflották, olaj és repedező szövetségek - 2026 eleje máris a geopolitikai turbulenciáról szól. Kovács Ádám elemzése azt mutatja meg, hogyan tolódik a klassz
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Elévülés számítása. Mely tartozás mikor évül el?
Mennyi idő alatt évülnek el a tartozások? Itt felsoroljuk, hogy mely követelésnek mennyi az elévülési ideje és honnan kell számítani az elévülési idő kezdetét. [...] Bővebben!
Devizahiteles perek 2026-ban - Mit adott az EUB döntése az adósoknak?
Devizahiteles perek 2026-ban: mit változtat az EuB C-630/23. számú határozata? Fordulópont a devizahitelesek jogi helyzetében - Mit jelent az Európai >>>>C-630/23. számú ítélete? 202
Hogyan érvényesítheted az elévülést - ha tarozásod van
Ebben az írásban megtalálsz minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.