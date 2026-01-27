  • Megjelenítés
Határozott lépést tett a nagyhatalom a háború felé: váratlanul a semmiből bukkant elő egy katonai bázis
Globál

Határozott lépést tett a nagyhatalom a háború felé: váratlanul a semmiből bukkant elő egy katonai bázis

Portfolio
Műholdfelvételek szerint Kína újabb zátonyon kezdett mesterséges sziget építésébe a Dél-kínai-tengeren, amely nagy valószínűséggel katonai bázisként fog szolgálni - tudósított a Defense News.

Az érintett terület az Antilop-zátony a Paracel-szigeteken, nagyjából 400 kilométerre Vietnamtól keletre és 280 kilométerre a hajnani Szanja haditengerészeti támaszponttól délkeletre. Az Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) adatai szerint Kína jelenleg húsz szigeten tart fenn katonai létesítményeket a Paracel-szigetcsoporton, amelyet 1974-ben foglalt el Vietnamtól.

A lagúna keleti és déli szélén 2025 októberében kezdődtek a kotrási munkálatok. A 2026 januári műholdfelvételek már új infrastruktúrát és egy ro-ro kikötőhöz vezető utat mutatnak – írta a Newsweek. Az AMTI korábban az Antilop-zátonyt „alig több mint homokpadként" jellemezte, mindössze néhány épülettel. Ha Peking katonai bázissá fejleszti a területet, az helikopter-leszállóként, radarállomásként és hadihajók horgonyzóhelyeként is szolgálhat.

Peking a Paracel-szigetektől délre fekvő Spratly-szigeteken hét támaszpontot üzemeltet, ahol összesen mintegy 1300 hektárnyi mesterséges szárazföldet hozott létre. Emellett 2012 óta ellenőrzi a Fülöp-szigetektől elfoglalt Scarborough-zátonyt is. Közben Vietnam szintén erősíti jelenlétét a Spratly-szigeteken. Kína tavaly év végén újfajta taktikát is bevetett: több száz halászhajót mozgósítva két hatalmas, L alakú „úszó gátat” hozott létre. Ezek együttes hossza elérte a 460 kilométert. A geotérképezéssel foglalkozó ingeniSPACE cég észlelte először a jelenséget, amikor mintegy

Még több Globál

Megdöbbentő számok érkeztek: ezrek haltak meg a hónapok óta tartó tüntetéseken

Hihetetlen fordulat a cseh gazdaságban: ez az iparág veheti át a vezető szerepet, már most rekordokat dönt

Legmagasabb szintről jött a figyelmeztetés: az orosz függőség után újabb csapdába sétálhat bele Európa

kétezer kínai hajó december 25. és 27. között hozta létre ezt a formációt Tajvantól északkeletre.

Az összehangolt művelet mindössze három nappal előzte meg a Tajvant körülölelő nagyszabású hadgyakorlatot. A Justice Mission-2025 néven futó hadgyakorlat célja Tajvan megfélemlítése és egy tengeri blokád begyakorlása volt. Hasonló esemény zajlott január 9. és 12. között is, amikor nagyjából 1400 kínai halászhajó alkotott 320 kilométer hosszú „falat” több mint 30 órán keresztül. Az ilyen úszó „falak” a koordináció új szintjét jelzik, és további eszközöket adnak Peking kezébe a vitatott vizek feletti ellenőrzés kiterjesztésére. A manőverek összetettek és nagyszabásúak: a hajók felfüggesztették szokásos tevékenységüket, és sűrű alakzatba rendeződtek.

Mindez azt szemlélteti, hogyan irányítja a kínai hadsereg a halászflottákat a Népi Fegyveres Erők Tengeri Milíciáján (PAFMM) keresztül. Az amerikai Kongresszusi Kutatószolgálat 2025 májusi jelentése szerint a PAFMM feladata a kínai tengeri igények védelme, és egyes elemzők úgy vélik, a szervezet még a haditengerészetnél és a parti őrségnél is fontosabb szerepet tölt be Peking területi követeléseinek érvényesítésében. Egy esetleges tajvani válsághelyzetben az ilyen úszó akadályok eláraszthatnák a hajózási útvonalakat, és blokkolhatnák a kikötőket. Megzavarhatnák a haditengerészeti és a kereskedelmi forgalmat, csaliként működhetnének, és túl sok céllal terhelhetnék az ellenfelet.

Kapcsolódó cikkünk

Videó: legendás fegyvert villantott meg Kína ősellensége - Nyíltan készülnek a háborúra

Kirobbant a fegyverkezési verseny a feszült régióban: elsöprő háborúra készülnek

Címlapkép forrása: Wang Weichen/China News Service/VCG via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

Grandio Blog

Évkezdet a telihold árnyékában

Vámok, "árnyékakciók", árnyékflották, olaj és repedező szövetségek - 2026 eleje máris a geopolitikai turbulenciáról szól. Kovács Ádám elemzése azt mutatja meg, hogyan tolódik a klassz

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rég nem látott fordulat a fronton: feladták állásaikat az orosz csapatok, visszavonultak az orosz elitegységek
Orosz elitegységek fordultak vissza, Moszkva lépése meglepte a Nyugatot – Ukrajnai háborús híreink kedden
Robban a botrány: ez a brit hajócég segítette titokban Oroszországot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility