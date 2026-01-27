Hihetetlen fordulat a cseh gazdaságban: ez az iparág veheti át a vezető szerepet, már most rekordokat dönt

Karel Havlíček ipari és kereskedelmi miniszter szerint a védelmi szektornak az autóipar, az energetika és a közlekedés mellett erős ipari pillérré kell válnia. "Célom, hogy a védelmi iparban az autóiparhoz hasonló ökoszisztémát és infrastruktúrát hozzunk létre" – mondta prágai interjújában a Bloombergnek.

Csehország, amely kulcsszerepet játszik Ukrajna katonai felszerelésekkel és lőszerrel való ellátásában, az Európai Unió fegyverkezési programjainak egyik fő haszonélvezőjévé vált. Az ágazat jelentőségét jól mutatja a prágai székhelyű CSG N.V. fegyvergyártó múlt heti tőzsdei bevezetése Amszterdamban:

ez volt minden idők legnagyobb részvénykibocsátása egy tisztán védelmi ipari vállalat esetében. A papírok árfolyama az első kereskedési napon több mint 30 százalékkal emelkedett.

A védelmi szektor egyelőre eltörpül az autóipar mellett, amely a cseh GDP mintegy 10 százalékát adja – ez körülbelül tízszerese a fegyveripar részesedésének. Havlíček szerint ugyanakkor a fegyver- és lőszergyártók hatékonysága és jövedelmezősége már most meghaladja az autóipari vállalatokét.

Csehországot súlyosan érintette az ukrajnai háború okozta energiaár-sokk, amely véget vetett az olcsóbb keleti olaj- és gázimport korszakának. Bár az árak azóta mérséklődtek, az ország energiaigényes ipara ma már az alacsonyabb költségű – elsősorban kínai – autók és ipari termékek versenyével is kénytelen szembenézni.

Havlíček szerint a védelmi szektor fontos támaszt nyújtott a magasabb költségek és az alacsonyabb beruházások időszakában. "Ha nem lenne védelmi iparunk, az exportszámaink egészen máshol tartanának" – fogalmazott.

Az autóipar várhatóan továbbra is a 350 milliárd dolláros cseh gazdaság legnagyobb árbevételt termelő ágazata marad, de a védelmi szektor már most érezhető lökést ad az exportnak.

A cseh autóiparral ellentétben, amely alkatrészgyártók és beszállítók kiterjedt hálózatára épül, a fegyveripart néhány nagyvállalat uralja. A CSG mellett – amelynek piaci értéke a tőzsdei bevezetés után mintegy 33 milliárd euró – a Colt CZ Group fegyvergyártó és az STV Group lőszergyártó számít meghatározó szereplőnek.

Bár méretét tekintve eltörpül a nyugat-európai óriások mellett, a cseh kézifegyver-gyártás a múlt század első fele óta komoly nemzetközi elismerésnek örvend, a Colt CZ Group - illetve jogelődjei - termékei a civil és a katonai piacon is magas minőségükről ismertek.

A miniszter elmondta, hogy az új kormány arra ösztönzi a védelmi cégeket: bővítsék hazai beszállítói láncukat, és nagyobb teret adjanak a kis- és középvállalkozásoknak. Ezek a cégek gyakran nem rendelkeznek elegendő forrással az innovációhoz, ezért a domináns vállalatoknak az állami megrendelésekből származó nyereségük egy részét kutatás-fejlesztésre kellene fordítaniuk.

"Biztosan nem leszünk olcsó gazdaság, ezért ezt jó árral kell kompenzálnunk. És mikor tudunk magasabb áron eladni? Akkor, ha kivételes termékeket kínálunk" – hangsúlyozta Havlíček.

