Jól ismert trükköt vet be Moszkva: volt diplomata leplezte Putyin tervét, valójában mindenkit átvernének

A beszámoló szerint sokan kulcsfontosságúnak látják a mostani tárgylásokat Kijev, Moszkva és Washington között, többen optimisták, hogy valóban fordulópont jöhet. Ugyanakkor ez a vélekedés nem általános érvényű, többen azt gondolják, hogy valójában Oroszország ismét játszmát játszik. Utóbbi táborába tartozik John Herbst, az Egyesült Államok volt ukrajnai nagykövete is:
Szó szerint semmiféle nyilvános jel nem utal arra, hogy Oroszország hajlandó lenne kompromisszumra
– hangsúlyozta a korábbi diplomata, aki jelenleg az Atlanti Tanács Eurázsia Központjának vezető igazgatója.
Véleményét azzal támasztotta alá, hogy szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elmúlt hónapokban szinte mindenre igent mond Donald Trump amerikai elnöknek, ezzel szemben Moszkva szinte semmit nem enged. Szerinte most is arról van szó, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök valójában taktikázik, hogy elkerülje Trump haragját. Az amerikai elnök ugyanis elvár bizonyos eredményeket, ennek elmaradása esetén hangosan kifejezi nemtetszését. Ezt Moszkvában is tudják, mezért most megpróbálnak konstruktívnak látszani. Herbst úgy véli, hogy
a nagyobb nyomás egyértelműen Ukrajnára nehezedik, mivel nekik kell a területi kérdésekben nehezebb kihívás elé nézniük.
A korábbi nagykövet egyben azt is hangsúlyozta, hogy a Kreml taktikája elég jól ismerhető: a megbeszélések kezdetén jelentős rakétatámadást indított, hogy ezzel hangsúlyozza akaratát. A nyomatékosítás egyértelműen annak szólt, hogy megmutassa, ez fog várni a jövőben az országra, ha nem engednek neki. Az oroszok akkor a főváros, Kijev elleni támadásokat erősítették fel. Kifejtette, hogy szerinte ezzel az oroszok riogatni akarnak, hogy készek eszkalálni, miközben az Egyesült Államok nem tesz semmit ennek megakadályozásáért. Herbst szerint a mostani tárgyalások lényegében eredménytelenek lesznek:
Nem vártam sokat ezektől a beszélgetésektől, és most sem várok sokat. Azoknak a tárgyalásoknak… most még kevesebb lendületük van, mint egy héttel ezelőtt
– emelte ki.
Azzal magyarázta az oroszok viselkedését, hogy szerint Putyin még mindig meg van győződve róla, hogy győzhet, emiatt nem hajlandóak engedni. Szerinte Moszkva teljes politikai felügyeletet akar elérni Ukrajnában. A korábbi diplomata ugyanakkor Európa szerepére hívta fel a figyelmet, amely szerinte továbbra is befolyásos szereplő tudott maradni, miközben továbbra is kitart Kijev támogatása mellett és Zelenszkij politikai szerepe is jelentős. Ezzel Putyin nem számolt.
Címlapkép forrása: Shutterstock
