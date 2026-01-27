Kiábrándító feltételt közölt az USA Ukrajnával

Az Egyesült Államok közölte Ukrajnával, hogy csak akkor számíthat amerikai biztonsági garanciákra, ha békemegállapodást ír alá Oroszországgal – erősítette meg a Reutersnek egy, a tárgyalásokat ismerő forrás.

Kijev számára viszont az amerikai biztonsági garanciák jelentenék bármilyen jövőbeli békemegállapodás sarokkövét. A múlt hétvégén Abu-Dzabiban amerikai közvetítéssel tárgyalt egymással az ukrán és az orosz fél, és

Washington szerint sikerült érdemi előrelépést elérni.

A Financial Times értesülései szerint a Trump-kormányzat azt jelezte Kijevnek, hogy a biztonsági garanciák feltétele egy olyan békeegyezség elfogadása lehet, amely valószínűleg a Donbász régió egy részének átengedését követelné Ukrajnától. A Reutersnek nyilatkozó forrás ugyanakkor cáfolta, hogy Washington területi engedményekre kényszerítené Ukrajnát, és hangsúlyozta: az amerikaiak nem írják elő, mi szerepeljen a megállapodásban.

Az orosz és ukrán küldöttek vasárnap újra találkoznak Abu-Dzabiban, ahol amerikai tisztviselők is jelen lehetnek. Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai küldöttek a múlt heti egyeztetések után bizakodóan nyilatkoztak egy gyors megegyezés esélyeiről.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap kijelentette, hogy a biztonsági garanciákról szóló amerikai dokumentum "százszázalékosan készen áll", és Kijev már csak az aláírás időpontját és helyszínét várja. Az elnök következetesen hangsúlyozza, hogy bármilyen békemegállapodásnak tiszteletben kell tartania Ukrajna területi integritását.

Egy magas rangú ukrán tisztviselő ugyanakkor a Financial Timesnak arról beszélt, hogy Kijev egyre kevésbé biztos abban, hogy Washington valóban elköteleződik a biztonsági garanciák mellett. Mint fogalmazott, az amerikaiak "minden alkalommal megtorpannak, amikor sor kerülhetne az aláírásra".

A Kreml hétfőn megerősítette, hogy a területi kérdés továbbra is alapvető fontosságú feltétele bármilyen megállapodásnak.

