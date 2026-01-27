  • Megjelenítés
Kimondta Trump szövetségese: nincs értelme tárgyalni - Itt az idő, hogy Amerika legyőzze ősi ellenségét
Felkérte Donald Trump amerikai elnököt Lindsey Graham republikánus szenátor arra, hogy "cselekedjen helyesen" és "álljon ki" Amerika szövetségesei mellett, akik szerinte az iráni rezsim elleni tüntetők és a szíriai kurdok. Erősen utalt rá, hogy a katonai megoldást tartja helyesnek, hiszen, ahogy fogalmazott, a "gonosszal nem lehet kiegyezni, le kell azt győzni."

A történelem azt tanította, hogy a megfelelő döntés kiállni azokért, akik Amerikával vannak és áldozatot hoznak közös ügyünkért. A történelem arra is rámutat, hogy a gonosszal nem lehet kiegyezni, le kell azt győzni”

– írja X-oldalán a republikánus vezető.

Kitér arra is, hogy örökre haragudni fog, amiért Hillary Clinton cserben hagyta Amerika szövetségeseit Líbiában, szerinte nem szabad, hogy ismét hasonló dolog történjen.

A mi népünk mindenki, aki Amerika barátja az elnyomással szemben: az iráni tüntetők és a bátor kurdok. Ezek nehéz döntések. De ha magukra hagyjuk az iráni népet és a bátor kurdokat, ez milliószor rosszabb lesz, mint Bengázi”

– írja Graham.

Bízom benne, hogy Trump elnök, aki fantasztikus munkát végez Amerika védelmében, helyesen cselekszik majd”

– írta a politikus.

Az Egyesült Államok elnöke repülőgép-hordozó harccsoportot rendelt Irán térségébe és többször is megfenyegette Iránt katonai támadással, ha erőszakosan lépnek fel az országban zajló zavargások résztvevőivel szemben. Trump a napokban kézhez kapott egy bizalmas hírszerzési jelentést is, melyben az áll, hogy Irán most nagyon meggyengült, ezért sebezhető. A tüntetések egyébként az elmúlt napokban alább hagytak Iránban.

A „bátor kurdokra” való hivatkozással alighanem arra utal Graham szenátor, hogy Szíriában a kormányerők átfogó offenzívát kezdtek az ország északkeleti részét uraló kurd SDF-fel szemben, elfoglalva pár hét alatt a kurd területek nagy részét.

Graham szenátort a közvélemény az úgynevezett „háborús héja” republikánusok közé sorolja, aki az Egyesült Államok erősebb katonai, gazdasági és politikai fellépését szeretné látni a világban, a veterán politikus évtizedek óta ezt az álláspontot képviseli politikájában.

Címlapkép forrása: Gotham/GC Images via Getty Images

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

