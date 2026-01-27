  • Megjelenítés
Lecsaptak az ukrán drónerők, odaveszett a méregdrága R-330Zs Zsitel
Lecsaptak az ukrán drónerők, odaveszett a méregdrága R-330Zs Zsitel

Az Ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erői drónok segítségével megsemmisítettek egy ritka orosz zavaróállomást – írja az RBK.

Az ukrán hadsereg arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy megsemmisítettek egy ritka R-330Zs Zsitel rádióelektronikai zavaróállomást. Moszkva ezekkel az elérhető műszaki specifikációk szerint képes zavarni a földi rádiókommunikációt 25 kilométeres, a légi járművek kommunikációját pedig 50 kilométeres távolságig. 

Egy sikeres művelet eredményeként a 413. pilóta nélküli rendszerezred operátorai eltalálták a rendszer antennáit. Ez a rendszer teljes működésképtelenségét és harcképességének elvesztését jelenti

– írták a közleményben. 

Azt írják, hogy egyetlen ilyen zavaróállomás elvesztése rendkívül fájdalma lehet az oroszoknak, mivel egyetlen Zsitel legyártása hónapokat vesz igénybe az összetett elektronika miatt. Az eszköz megsemmisítése egyben azt is jelenti, hogy az érintett területen bátrabban vethetik be a drónokat, mivel jelentősen romlott az orosz erők jelzavaró képessége. A Zsitel nagy előnyét a sokoldalúság adja, mivel terepi körülmények között generátorról, de akár az elektromos hálózatról is működtethető. Két modulból áll, egy Ural alvázon elhelyezett mobil parancsnoki állomásból és egy adóantenna-tömbökkel ellátott vontatott modulból. 

Címlapkép forrása: CC BY-SA 30 Wikimedia Commons

