Lesújtó hírt kapott Ukrajna: az egyik legfontosabb szövetségese nem tud segíteni

Boris Pistorius, Németország védelmi minisztere a DW-nek nyilatkozva kijelentette, hogy Berlin

jelenleg nem tud több Patriot légvédelmi rendszert átadni Ukrajnának.

Hangsúlyozta, hogy Németország már most is „aránytalanul nagy hozzájárulást” vállal, hiszen saját Patriot-állományának több mint egyharmadát már átengedte Kijevnek. A további szállítások azért sem lehetségesek, mert a Bundeswehr maga is várja az Ukrajnának átadott rendszerek pótlását. Emellett fenn kell tartania azokat a kapacitásokat, amelyek a személyzet kiképzéséhez és a rendszerek karbantartásához szükségesek.

Pistorius elismerte, hogy az IRIS-T légvédelmi rendszerekből sem áll rendelkezésre elegendő mennyiség Ukrajna számára, különösen az orosz támadások fokozódó intenzitásának fényében. Szavai szerint Németország jelenleg az egyetlen ország, amely képes ilyen rendszereket szállítani Kijevnek, és ezt folyamatosan meg is teszi.

Németország eddig összesen öt Patriot légvédelmi rendszert adott át Ukrajnának.

Közben a Diehl Defence német védelmi vállalat új gyártóüzemet nyitott a Saar-vidéki Nonnweilerben. A cég már idén tíz IRIS-T rendszerre kívánja növelni éves termelését, 1,5 milliárd eurót fektetett be kapacitásbővítésre, és hamarosan elérheti az évi kétezer rakéta gyártását.

