Megdöbbentő számok érkeztek: ezrek haltak meg a hónapok óta tartó tüntetéseken

Az aktivistákból álló szervezet szerint a december végén kezdődött demonstrációknak
összesen már 6126 halálos áldozatuk van, közülük 5777 tüntető és 86 kiskorú.
A szervezet úgy tudja, a halottak között van a biztonsági erők 214 tagja, valamint 49 olyan ember is életét vesztette, aki nem vett részt a megmozdulásokon, csak a közelben tartózkodott.
A HRANA emellett több mint 41 800 őrizetbe vételről is közleményt adott ki, korábban pedig azt vetette az iráni hatóságok szemére, hogy több sebesültre egyenesen a kórházakban csapnak le. Az iráni egészségügyii minisztérium ezt az állítást tagadta, hangsúlyozva, hogy "mindenkinek joga van a nyugodt gyógyuláshoz".
A síita állam hatóságai által a múlt héten közzétett halálozási adatok 3117 áldozatot említenek.
Címlapkép forrása: Anonymous/Getty Images
