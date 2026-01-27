  • Megjelenítés
Megdöbbentő számok érkeztek: ezrek haltak meg a hónapok óta tartó tüntetéseken
Megdöbbentő számok érkeztek: ezrek haltak meg a hónapok óta tartó tüntetéseken

MTI
Meghaladta a hatezret az iráni kormányellenes tüntetésekkel összefüggésben meggyilkoltak száma - jelentette be kedden az Egyesült Államokban működő iráni Human Rights Activists News Agency (HRANA), hozzátéve, hogy további 17 ezer, halálozásról szóló hírt egyelőre vizsgál.

Az aktivistákból álló szervezet szerint a december végén kezdődött demonstrációknak

összesen már 6126 halálos áldozatuk van, közülük 5777 tüntető és 86 kiskorú.

A szervezet úgy tudja, a halottak között van a biztonsági erők 214 tagja, valamint 49 olyan ember is életét vesztette, aki nem vett részt a megmozdulásokon, csak a közelben tartózkodott.

A HRANA emellett több mint 41 800 őrizetbe vételről is közleményt adott ki, korábban pedig azt vetette az iráni hatóságok szemére, hogy több sebesültre egyenesen a kórházakban csapnak le. Az iráni egészségügyii minisztérium ezt az állítást tagadta, hangsúlyozva, hogy "mindenkinek joga van a nyugodt gyógyuláshoz".

A síita állam hatóságai által a múlt héten közzétett halálozási adatok 3117 áldozatot említenek.

Címlapkép forrása: Anonymous/Getty Images

