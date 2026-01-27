  • Megjelenítés
Orosz elitegységek fordultak vissza, Moszkva lépése meglepte a Nyugatot – Ukrajnai háborús híreink kedden
Orosz elitegységek fordultak vissza, Moszkva lépése meglepte a Nyugatot – Ukrajnai háborús híreink kedden

Portfolio
Az orosz erők elhagyták állásaikat a Herszon megyében fekvő Olekszijivszkij-szigeten az ukrán csapatok tartós nyomása és a meggyengült orosz harci morál miatt - számolt be az Ukrinform. Az orosz külföldi hírszerző szolgálat vezetője, Szergej Nariskin arról számolt be, hogy a nyugati világ vezetőit erősen megérintette Oroszország január 8-i, Ukrajna nyugati része ellen bevetett Oresnyik rakéta csapás – írja a Military Watch Magazine. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Lecsaptak az ukrán drónerők, odaveszett a méregdrága R-330Zs Zsitel

Az Ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erői drónok segítségével megsemmisítettek egy ritka orosz zavaróállomást – írja az RBK.

Lecsaptak az ukrán drónerők, odaveszett a méregdrága R-330Zs Zsitel
Lesújtó hírt kapott Ukrajna: az egyik legfontosabb szövetségese nem tud segíteni

Németország jelenleg nem tud további Patriot légvédelmi rendszereket átadni Ukrajnának, mert saját készletei és kiképzési, illetve karbantartási kapacitásai határán van – közölte Boris Pistorius német védelmi miniszter.

Lesújtó hírt kapott Ukrajna: az egyik legfontosabb szövetségese nem tud segíteni
Orosz hírszerzési főnök: Oroszország olyat tett, amivel a teljes Nyugatot meglepte

Az orosz külföldi hírszerző szolgálat vezetője, Szergej Nariskin arról számolt be, hogy a nyugati világ vezetőit erősen megérintette Oroszország január 8-i, Ukrajna nyugati része ellen bevetett Oresnyik rakéta csapás – írja a Military Watch Magazine.

Orosz hírszerzési főnök: Oroszország olyat tett, amivel a teljes Nyugatot meglepte
Kijött a legfrissebb lista: ez most a világ 10 legerősebb hadserege

2026-ben is kiadta azt a listát a Global Firepower (GFP), melyen a világ országait rangsorolják aszerint, hogy különféle számokban kifejezhető mutatók alapján mennyire rendelkeznek ütőképes haderővel. A lista leglátványosabb változása, hogy Oroszország hadereje ismét stabilan második, holott korábban Kínával holtversenyben voltak ütőképesség tekintetében. A listát sok kritika éri amiatt, hogy egyáltalán nem veszi figyelembe azokat a számban nem mérhető tényezőket, melyek akár háborúdöntők is lehetnek, ilyen a technológiai színvonal, a képzettség vagy a parancsnoki lánc szervezettsége, mindenesetre egyfajta érdekességként érdemes lehet végigfutni a GFP új összesítésén.

Kijött a legfrissebb lista: ez most a világ 10 legerősebb hadserege
Rég nem látott fordulat a fronton: feladták állásaikat az orosz csapatok, visszavonultak az orosz elitegységek

Az orosz erők elhagyták állásaikat a Herszon megyében fekvő Olekszijivszkij-szigeten az ukrán csapatok tartós nyomása és a meggyengült orosz harci morál miatt - számolt be az Ukrinform.

Rég nem látott fordulat a fronton: feladták állásaikat az orosz csapatok, visszavonultak az orosz elitegységek
Máris itt van Washington válasza: valójában más Amerika szerepe az ukrajnai békében, mint amit hisznek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap közölte, hogy az Ukrajnának szánt amerikai biztonsági garanciákról szóló dokumentum teljesen elkészült, Kijev már csak az aláírás időpontjára és helyszínére vár - írta a Reuters.

Máris itt van Washington válasza: valójában más Amerika szerepe az ukrajnai békében, mint amit hisznek
Súlyos területi vita robbant ki Oroszország és a szomszédja között, de van egy csavar a történetben

Súlyos diplomáciai vita robbant ki Oroszország és Észtország között, miután a Kreml szerint a balti térségben található szomszédja súlyos kijelentést tett – írja a Ria Novoszty.

Súlyos területi vita robbant ki Oroszország és a szomszédja között, de van egy csavar a történetben
Szivárognak a felvételek: nagyon úgy tűnik, amerikai technológiával vadásznak az ukrán helikopterekre

Starlink műholdas internettel felszerelt Gerany drónokkal hajthatták végre az oroszok a Kropivnickij közelében ukrán helikopterek ellen intézett tegnapi támadást, amelyben Ukrajna legalább egy katonai forgószárnyast elveszített – állítja Szerhij Flash ukrán katonai rádiótechnikai szakértő a Telegram-csatornáján.

Szivárognak a felvételek: nagyon úgy tűnik, amerikai technológiával vadásznak az ukrán helikopterekre
Ukrán drónjelentés

Kijev bejelentette, hogy Oroszország január 27-re virradóra összesen 165 darab Sahed-típusú drónnal támadtak Ukrajna területére. A légvédelemnek reggel 8-ig ebből összesen 135-öt sikerült hatástalanítani. A beszámolók 14 helyszínről összesen 24 becsapódást jelentettek.

(RBK)

Felfedte a hírszerzés, melyik a leghalálosabb fegyver az ukrajnai háborúban

A lett Alkotmányvédelmi Hivatal (SAB) hétfőn közzétett jelentése szerint az ukrajnai háborúban mindkét oldalon elszenvedett sebesülések és halálesetek 70–80 százalékáért a drónok a felelősek – számolt be a Politico.

Felfedte a hírszerzés, melyik a leghalálosabb fegyver az ukrajnai háborúban
Alighanem bekerül a történelemkönyvekbe ez a három orosz katona – Ilyet még nem láttunk a háborúban

Videófelvétel is megjelent arról a néhány napja terjengő hírről, miszerint orosz katonák egy géppuskával felszerelt földi drónnak adták meg magukat.

Alighanem bekerül a történelemkönyvekbe ez a három orosz katona – Ilyet még nem láttunk a háborúban
Jól ismert trükköt vet be Moszkva: volt diplomata leplezte Putyin tervét, valójában mindenkit átvernének

A Kyiv Postnak megszólaló szakértő elemzése szerint Moszkva valójában csak az időt húzza a tárgyalásoknál, hogy ezzel elterelje a figyelmet.

Jól ismert trükköt vet be Moszkva: volt diplomata leplezte Putyin tervét, valójában mindenkit átvernének
Putyin egyik legfontosabb embere felfedte: Ukrajna egyetlen döntésén múlhat a béke

Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev szerint Ukrajna számára a Donbasz régióból való kivonulás jelentheti a békéhez vezető utat.

Putyin egyik legfontosabb embere felfedte: Ukrajna egyetlen döntésén múlhat a béke
Oroszország Odesszát támadta az éjjel

Oroszország Ukrajna egyik legnagyobb városát, a Fekete-tenger partján fekvő Odesszát támadta az éjjel. A beszámolók szerint lakóépületeket is támadás ért, a legfrissebb információk szerint legalább 22-en megsérültek.

(RBK)

Válságban az orosz hadiipar egyik zászlóshajója: a számok magukért beszélnek

Újabb vezetőváltás történt az orosz stratégiai bombázókat gyártó Tupoljev vállalatnál: a 76 éves Alekszandr Bobrisev helyét a 37 éves pénzügyi-gazdasági vezető, Jurij Ambrosziomov vette át, miközben a cégre termelési csúszások és milliárdos perek nehezednek - számolt be a Defence Express.

Válságban az orosz hadiipar egyik zászlóshajója: a számok magukért beszélnek
Felfedte az orosz vezérkari főnök, mekkora az orosz hadsereg legfrissebb területszerzése

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök beszélt a nyilvánosság előtt az orosz haderővel kapcsolatos legfrissebb eseményekről a fronton – írja a TASzSz.

Felfedte az orosz vezérkari főnök, mekkora az orosz hadsereg legfrissebb területszerzése
Financial Times: Amerika hajlandó biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de csak nagyon súlyos áron

A Financial Times jelentése szerint az Egyesült Államok hajlandó megadni az ukránoknak a kért biztonsági garanciákat, de ehhez Kijevnek engednie kell.

Financial Times: Amerika hajlandó biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de csak nagyon súlyos áron
Súlyos vita robbant ki Európa két vezető hatalma között: ezért nem jut Kijev a csúcsfegyverhez

A The Telegraph arról ír, hogy Franciaország ellenállása miatt Ukrajna nem vásárolhat Storm Shadow cirkálórakétákat, mivel a kontinensen elmérgesedett a viszony a kormányok között.

Súlyos vita robbant ki Európa két vezető hatalma között: ezért nem jut Kijev a csúcsfegyverhez
Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn

