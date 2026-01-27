Orosz elitegységek fordultak vissza, Moszkva lépése meglepte a Nyugatot – Ukrajnai háborús híreink kedden

2026-ben is kiadta azt a listát a Global Firepower (GFP), melyen a világ országait rangsorolják aszerint, hogy különféle számokban kifejezhető mutatók alapján mennyire rendelkeznek ütőképes haderővel. A lista leglátványosabb változása, hogy Oroszország hadereje ismét stabilan második, holott korábban Kínával holtversenyben voltak ütőképesség tekintetében. A listát sok kritika éri amiatt, hogy egyáltalán nem veszi figyelembe azokat a számban nem mérhető tényezőket, melyek akár háborúdöntők is lehetnek, ilyen a technológiai színvonal, a képzettség vagy a parancsnoki lánc szervezettsége, mindenesetre egyfajta érdekességként érdemes lehet végigfutni a GFP új összesítésén.