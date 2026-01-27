Orosz elitegységek fordultak vissza, Moszkva lépése meglepte a Nyugatot – Ukrajnai háborús híreink kedden

Lecsaptak az ukrán drónerők, odaveszett a méregdrága R-330Zs Zsitel
Az Ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erői drónok segítségével megsemmisítettek egy ritka orosz zavaróállomást – írja az RBK.
Lesújtó hírt kapott Ukrajna: az egyik legfontosabb szövetségese nem tud segíteni
Németország jelenleg nem tud további Patriot légvédelmi rendszereket átadni Ukrajnának, mert saját készletei és kiképzési, illetve karbantartási kapacitásai határán van – közölte Boris Pistorius német védelmi miniszter.
Orosz hírszerzési főnök: Oroszország olyat tett, amivel a teljes Nyugatot meglepte
Az orosz külföldi hírszerző szolgálat vezetője, Szergej Nariskin arról számolt be, hogy a nyugati világ vezetőit erősen megérintette Oroszország január 8-i, Ukrajna nyugati része ellen bevetett Oresnyik rakéta csapás – írja a Military Watch Magazine.
Kijött a legfrissebb lista: ez most a világ 10 legerősebb hadserege
2026-ben is kiadta azt a listát a Global Firepower (GFP), melyen a világ országait rangsorolják aszerint, hogy különféle számokban kifejezhető mutatók alapján mennyire rendelkeznek ütőképes haderővel. A lista leglátványosabb változása, hogy Oroszország hadereje ismét stabilan második, holott korábban Kínával holtversenyben voltak ütőképesség tekintetében. A listát sok kritika éri amiatt, hogy egyáltalán nem veszi figyelembe azokat a számban nem mérhető tényezőket, melyek akár háborúdöntők is lehetnek, ilyen a technológiai színvonal, a képzettség vagy a parancsnoki lánc szervezettsége, mindenesetre egyfajta érdekességként érdemes lehet végigfutni a GFP új összesítésén.
Rég nem látott fordulat a fronton: feladták állásaikat az orosz csapatok, visszavonultak az orosz elitegységek
Az orosz erők elhagyták állásaikat a Herszon megyében fekvő Olekszijivszkij-szigeten az ukrán csapatok tartós nyomása és a meggyengült orosz harci morál miatt - számolt be az Ukrinform.
Máris itt van Washington válasza: valójában más Amerika szerepe az ukrajnai békében, mint amit hisznek
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap közölte, hogy az Ukrajnának szánt amerikai biztonsági garanciákról szóló dokumentum teljesen elkészült, Kijev már csak az aláírás időpontjára és helyszínére vár - írta a Reuters.
Súlyos területi vita robbant ki Oroszország és a szomszédja között, de van egy csavar a történetben
Súlyos diplomáciai vita robbant ki Oroszország és Észtország között, miután a Kreml szerint a balti térségben található szomszédja súlyos kijelentést tett – írja a Ria Novoszty.
Szivárognak a felvételek: nagyon úgy tűnik, amerikai technológiával vadásznak az ukrán helikopterekre
Starlink műholdas internettel felszerelt Gerany drónokkal hajthatták végre az oroszok a Kropivnickij közelében ukrán helikopterek ellen intézett tegnapi támadást, amelyben Ukrajna legalább egy katonai forgószárnyast elveszített – állítja Szerhij Flash ukrán katonai rádiótechnikai szakértő a Telegram-csatornáján.
Ukrán drónjelentés
Kijev bejelentette, hogy Oroszország január 27-re virradóra összesen 165 darab Sahed-típusú drónnal támadtak Ukrajna területére. A légvédelemnek reggel 8-ig ebből összesen 135-öt sikerült hatástalanítani. A beszámolók 14 helyszínről összesen 24 becsapódást jelentettek.
(RBK)
Felfedte a hírszerzés, melyik a leghalálosabb fegyver az ukrajnai háborúban
A lett Alkotmányvédelmi Hivatal (SAB) hétfőn közzétett jelentése szerint az ukrajnai háborúban mindkét oldalon elszenvedett sebesülések és halálesetek 70–80 százalékáért a drónok a felelősek – számolt be a Politico.
Alighanem bekerül a történelemkönyvekbe ez a három orosz katona – Ilyet még nem láttunk a háborúban
Videófelvétel is megjelent arról a néhány napja terjengő hírről, miszerint orosz katonák egy géppuskával felszerelt földi drónnak adták meg magukat.
Jól ismert trükköt vet be Moszkva: volt diplomata leplezte Putyin tervét, valójában mindenkit átvernének
A Kyiv Postnak megszólaló szakértő elemzése szerint Moszkva valójában csak az időt húzza a tárgyalásoknál, hogy ezzel elterelje a figyelmet.
Putyin egyik legfontosabb embere felfedte: Ukrajna egyetlen döntésén múlhat a béke
Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev szerint Ukrajna számára a Donbasz régióból való kivonulás jelentheti a békéhez vezető utat.
Oroszország Odesszát támadta az éjjel
Oroszország Ukrajna egyik legnagyobb városát, a Fekete-tenger partján fekvő Odesszát támadta az éjjel. A beszámolók szerint lakóépületeket is támadás ért, a legfrissebb információk szerint legalább 22-en megsérültek.
(RBK)
Válságban az orosz hadiipar egyik zászlóshajója: a számok magukért beszélnek
Újabb vezetőváltás történt az orosz stratégiai bombázókat gyártó Tupoljev vállalatnál: a 76 éves Alekszandr Bobrisev helyét a 37 éves pénzügyi-gazdasági vezető, Jurij Ambrosziomov vette át, miközben a cégre termelési csúszások és milliárdos perek nehezednek - számolt be a Defence Express.
Felfedte az orosz vezérkari főnök, mekkora az orosz hadsereg legfrissebb területszerzése
Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök beszélt a nyilvánosság előtt az orosz haderővel kapcsolatos legfrissebb eseményekről a fronton – írja a TASzSz.
Financial Times: Amerika hajlandó biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de csak nagyon súlyos áron
A Financial Times jelentése szerint az Egyesült Államok hajlandó megadni az ukránoknak a kért biztonsági garanciákat, de ehhez Kijevnek engednie kell.
Súlyos vita robbant ki Európa két vezető hatalma között: ezért nem jut Kijev a csúcsfegyverhez
A The Telegraph arról ír, hogy Franciaország ellenállása miatt Ukrajna nem vásárolhat Storm Shadow cirkálórakétákat, mivel a kontinensen elmérgesedett a viszony a kormányok között.
Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Drasztikus lépésre készül Európa legerősebb országa: általános megszorítást jelentettek be
Óriási lyuk tátong a költségvetésben.
Orosz hírszerzési főnök: Oroszország olyat tett, amivel a teljes Nyugatot meglepte
Erre nem számítottak.
Kijött a legfrissebb lista: ez most a világ 10 legerősebb hadserege
Megjött a legfrissebb összesítés.
Acemoglu: Az Egyesült Államok autoriter rezsimmé válhat
A Nobel-díjas közgazdász írása.
Elég ebből! – Nem várt helyről, nagyon meglepő figyelmeztetést kapott az Európai Unió
Elég a halálvárásból Európában, jobb a helyzet, mint gondoltuk.
Meggyengül a polar vortex: rendkívüli időjárásra figyelmeztetnek a meteorológusok
Extrém hatásai lehetnek egyes területeken.
Megszólaltak az elemzők: 29 százalékkal többet ér ez a magyar részvény!
4 szakértő szerint.
Megjött az új lista a legvonzóbb állampapírokról
Az ÁKK tette közzé a számokat.
Jön a sokk: hamarosan megtudhatod mennyit fizettél tavaly a bankszámládra
Januárban érkezik az éves számlaköltségedet összesítő díjkimutatás a bankodtól. Nemsokára megtudhatod mennyit fizettél a készpénzfelvételért, átutalásért 2025-ben. Sőt, lehet, hogy m
Innováció a rajtvonalnál: most a 2. szakasz az aktuális
Van egy fejlesztésed, ami már túl van az ötlet fázison, sőt működik is, de a piacra lépéshez még hiányzik az utolsó, legköltségesebb lépés? Ez a pályázat pont erre ad esélyt: arra, hogy
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Évkezdet a telihold árnyékában
Vámok, "árnyékakciók", árnyékflották, olaj és repedező szövetségek - 2026 eleje máris a geopolitikai turbulenciáról szól. Kovács Ádám elemzése azt mutatja meg, hogyan tolódik a klassz
Elévülés számítása. Mely tartozás mikor évül el?
Mennyi idő alatt évülnek el a tartozások? Itt felsoroljuk, hogy mely követelésnek mennyi az elévülési ideje és honnan kell számítani az elévülési idő kezdetét. [...] Bővebben!
Devizahiteles perek 2026-ban - Mit adott az EUB döntése az adósoknak?
Devizahiteles perek 2026-ban: mit változtat az EuB C-630/23. számú határozata? Fordulópont a devizahitelesek jogi helyzetében - Mit jelent az Európai >>>>C-630/23. számú ítélete? 202
Hogyan érvényesítheted az elévülést - ha tarozásod van
Ebben az írásban megtalálsz minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Jogi átvilágítás és adatvédelem
Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.